Китай і Росія становлять однакові кіберзагрози для Європи, - Павел

Китай та Росія перебувають на одному рівні, коли йдеться про хакерство і шпигунство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на FT., так вважає президент Чехії Петр Павел.

"Пекін і Москва рівні з точки зору кіберзагрози …Ми бачили кібератаки з обох боків і майже на одному рівні", - сказав президент Чехії FT.

Минулого місяця Прага заявила, що Міністерство закордонних справ Чехії стало мішенню "зловмисної кіберкампанії" з боку хакерської групи APT31, пов'язаної з Міністерством державної безпеки Китаю. Минулого року групу в подібному звинувачували й США та Британія, а деякі з її членів потрапили під американські та британські санкції. Пекін заперечує ці звинувачення.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав кібератаку "явним актом шпигунства". Він підтвердив, що зловмисники переглядали несекретні документи, пов'язані зі "азійськими справами".

Чехія вважається активним "захисником" Тайваню в Європі - острова, який Пекін вважає частиною своєї території. Підкресливши цю позицію, Павел провів розмову з тодішнім президентом Тайваню Цай Інвень у перший день свого перебування на посаді в 2023 році.

Ліпавський зазначив, що в той час, як Китай, схоже, зосереджений в першу чергу на шпигунстві, Росія, здається, більше зацікавлена в диверсіях, у контексті її вторгнення в Україну.

"Москва веде проти нас гібридну війну, і ми повинні робити акцент на слові "війна", - сказав міністр.

Кібератака на Міністерство закордонних справ Чехії свідчить про зміни в Пекіні, оскільки кібервійна перейшла до головної шпигунської служби країни, сказав голова аналітичного центру Sinopsis, який спеціалізується на китайській тематиці, Мартін Гала.

"Був час, коли росіяни були значно кращими, але це змінилося, і я думаю, що китайці зараз принаймні на рівні з росіянами в технічному плані", - сказав він.

Доцент Інституту розвідувальних досліджень Чеського університету оборони Такаші Хосода зазначив, що хоча обидві держави здійснюють кібератаки, схожі за інтенсивністю, характер їхніх хакерських атак відрізняється.

"Росія більше зосереджена на завданні шкоди інфраструктурі, а Китай — на зборі даних, які можуть зашкодити іміджу його опонентів", - каже Хосода.

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Чен Мін-гі, виступаючи в кулуарах конференції в Празі на початку цього місяця, заявив, що Тайбей зараз тісно співпрацює з чеською владою у сфері кібербезпеки. Хоча Європа стала уважнішою до небезпеки, яку становлять російські хакерські атаки, вона ще не усвідомила масштаби китайської загрози. Тайванський чиновник також попередив про посилення кіберспівпраці між Москвою і Пекіном.

"Вони активно обмінюються досвідом", - сказав Чен Мін-гі.