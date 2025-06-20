Китай став найбільшим постачальником РФ та міг передати летальну зброю, - The Economist

Китай, ймовірно, став головним постачальником для російської воєнної машини.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Як приклад видання наводить ударні безпілотники "Шахед". Такі безпілотники колись були начинені американською мікроелектронікою, яку контрабандою ввозили через Азію для обходу санкцій. Однак найновіші з них оснащені китайськими деталями.

За даними ГУР МО України, такі дрони мають антени китайського виробництва. Один екземпляр містив лише два американські компоненти з 15.

"З початку війни у ​​2022 році Китай обережно надавав військову допомогу Росії. За словами українських та європейських чиновників, він відхилив деякі російські запити на допомогу та обладнання. Китай уникав масштабних поставок готових боєприпасів або летальної зброї, які могли б спровокувати американські чи європейські санкції; він не хоче міжнародного осуду, який виник би, якби на полі бою з'явилося забагато його зброї. Але є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі - і, можливо, перетнув її", - йдеться в матеріалі.

Західні чиновники розповіли виданню, що Китай надає Росії різну допомогу із 2023 року, зокрема йдеться про критично важливі компоненти озброєння та цивільні дрони. Водночас ці чиновники також вказують на "невелику кількість артилерійських боєприпасів та військових дронів".

Публічних доказів передачі артилерійських боєприпасів з Китаю досі не було. На початку 2023 Пекін розглядав можливість постачання Росії партії снарядів калібру 122 мм та 152 мм, проте немає жодних ознак того, що він зробив це у великих масштабах.

Пізніше того ж року українські війська виявили мінометні снаряди китайського виробництва поблизу Мелітополя. Проте незрозуміло, чи були ці постачання безпосередньо з Китаю чи через треті країни.

"На практиці китайська зброя набагато менш життєво важлива для Росії, ніж китайські компоненти та інструменти", - зазначають автори матеріалу.

