Китай став найбільшим постачальником РФ та міг передати летальну зброю, - The Economist

Китай втягувається у війну та допомагає Росії

Китай, ймовірно, став головним постачальником для російської воєнної машини.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Як приклад видання наводить ударні безпілотники "Шахед". Такі безпілотники колись були начинені американською мікроелектронікою, яку контрабандою ввозили через Азію для обходу санкцій. Однак найновіші з них оснащені китайськими деталями.

Читайте також: Китай не знає про передавання Росією військових технологій КНДР

За даними ГУР МО України, такі дрони мають антени китайського виробництва. Один екземпляр містив лише два американські компоненти з 15.

"З початку війни у ​​2022 році Китай обережно надавав військову допомогу Росії. За словами українських та європейських чиновників, він відхилив деякі російські запити на допомогу та обладнання. Китай уникав масштабних поставок готових боєприпасів або летальної зброї, які могли б спровокувати американські чи європейські санкції; він не хоче міжнародного осуду, який виник би, якби на полі бою з'явилося забагато його зброї. Але є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі - і, можливо, перетнув її", - йдеться в матеріалі.

Західні чиновники розповіли виданню, що Китай надає Росії різну допомогу із 2023 року, зокрема йдеться про критично важливі компоненти озброєння та цивільні дрони. Водночас ці чиновники також вказують на "невелику кількість артилерійських боєприпасів та військових дронів".

Читайте також: Путін і Сі провели розмову: обговорили ситуацію на Близькому Сході, домовилися про зустріч 2 вересня в Китаї

Публічних доказів передачі артилерійських боєприпасів з Китаю досі не було. На початку 2023 Пекін розглядав можливість постачання Росії партії снарядів калібру 122 мм та 152 мм, проте немає жодних ознак того, що він зробив це у великих масштабах.

Пізніше того ж року українські війська виявили мінометні снаряди китайського виробництва поблизу Мелітополя. Проте незрозуміло, чи були ці постачання безпосередньо з Китаю чи через треті країни.

"На практиці китайська зброя набагато менш життєво важлива для Росії, ніж китайські компоненти та інструменти", - зазначають автори матеріалу.

Читайте: Китай і Росія становлять однакові кіберзагрози для Європи, - Павел

+9
зробили відкриття,ще десь рік назад була інформація що китайські верстати обновили совковий непотріб і кацапси збільшили виготовлення зброї,електроніка,порохові суміші,ракетне паливо,технології,да ті ж броньовики це все вузькоокі виродки поставляють
20.06.2025 13:53 Відповісти
+7
То і не дивно. Косоокі потвори грають по тихому і мовчки заселяють сибір. Захід вигодував нову біду.
20.06.2025 13:51 Відповісти
+7
Чому міг? Передав 100 відсотків. І робить це досі. Якби не допомога сі, то ***** вже би давно відповз з України на свої болота
20.06.2025 13:54 Відповісти
"Китай, ймовірно, став головним постачальником для російської воєнної машини" Джерело: https://censor.net/ua/n3558988
20.06.2025 13:50 Відповісти
Скоро США рижого виперидять косих, Трамп так бореться за мир,
20.06.2025 13:51 Відповісти
Випередять. Трамп ТАК бореться за мир.
20.06.2025 14:11 Відповісти
Пардон, одна літера зайва, ВИПЕРДЯТЬ
20.06.2025 14:13 Відповісти
А що, є якісь сумніви?
20.06.2025 13:54 Відповісти
"Ймовірно"? Ну значить вийде в черговий раз отой жовтопикий..як там його,того довбаного міністра.. і скаже що це брехня. І "миру мир". Чому? Тому що західна преса-збіговисько пи₴дунів які пишуть правду. Парадокс ? Так. Тому в нашому ********** світі щоб довести власні слова-треба чи не навиворіт вивернутися.
20.06.2025 13:55 Відповісти
За Україною вся могутність цивілізованого світу. Скільки б китайці, корейці, іранці не допомагали москалям - нічого в них не вийде.
20.06.2025 13:56 Відповісти
Вся могутність закінчується на комплектуючих тих же бпла з того ж аліекспресу...
показати весь коментар
Враховуючи розвиненість - європейського й американського і взагалі цивілізованосвітового - технічного, наукового та промислового рівня, їм замінити китайське і розгорнути виробництва - як раз плюнути. А не роблять вони цього, тому що москальське іпсо.
показати весь коментар
Для прикладу Apple доведеться витратити близько $30 млрд і 3 роки, щоб лише 10% виробничого ланцюга перенести до США, додав Айвз. При чому ціна зросте втричі .

Тому ніяких "раз плюнути " не вийде . Китай - це світова майстерня надовго . І варіантів в найближчий час це змінити ні в США ,ні в Європи немає
20.06.2025 16:04 Відповісти
То все іпсо. Захід - це така сила, яка ту РФ і КНР роздушить на раз-два. Китайські поставки РФ - це теж іпсо. Ми прекрасно знаємо, що китайці хочуть окупувати Сибір, так що який їм сенс мілітарно підсилювати москалів.
показати весь коментар
Захід переніс всі виробництва в Китай . Китай - монополіст рідкоземельних металів - без яких неможливе виготовлення ******** цивільної та військової техніки . Тому живіть в ілюзіях домінування заходу далі - але реальність зовсім інакша
показати весь коментар
Я бачу як москалі тремтять перед Заходом і з останніх сил намагаються захопити ще якесь село на Донбасі. Ще трохи - і москальські війська побіжать під ударами високоточної натівської зброї, а москальська економіка посиплеться під ударами західних санкцій.
показати весь коментар
в тебе лапті розшнуровались
показати весь коментар
З чимось не погоджуєтеся?)
показати весь коментар
за Україну весь цівілізований світ тому , шо під їх пятою точкою крісло запалало ...китай не просто так роспочав війну в Україні разом з московією ...їм теж хліб , географія та інтелектуальний фонд хочеться і дуже ...хочеться ,та і по ЄС потоптатися кирзаками теж мариться ...
показати весь коментар
Цивілізованому світу нема чого боятися - в них економіка, технології в сотні разів переважують відсталі диктаторські режими. Вони й себе захистять, і Україну захистять. Що ми, в принципі, зараз і спостерігаємо.
показати весь коментар
Ви що, не бачите, що Петрик Похмільський то кацапський бот, в спам його
20.06.2025 17:16 Відповісти
Дякую ...
20.06.2025 17:30 Відповісти
Якщо для вас, німецький патріоте, кацапським ботом є той, хто впевнений в перемозі цивілізованого світу над диктатурами, вам варто збирати речі й їхати з Баварії десь в Сибір.
показати весь коментар
Нельзя писать мог не мог. Дбл блд.
показати весь коментар
Все проти України - шей Трамп ні кує ні меле
показати весь коментар
скоро Трамп почне постачати зброю росії, в нього мозгів вже не має.
показати весь коментар
от зараз ****** абхазька мавпа має бути задоволена!!
показати весь коментар
Будемо воювати тепер із рашою, іраном, північною кореєю, США та Китаєм. Норм. Спасибі вам, лицемірний та цинічний, й*б вашу матір, світ
показати весь коментар
Так можна про будь-яку країну сказати. Міг передати, а міг і не передати)
показати весь коментар
китайські облізлі пси вже давно знюхалися з рашистськими псами...Ще перед оліміадою в Пекіні була "случка" цих мутантів...
показати весь коментар
Українці,бойкотуємо китайські товари. Нехай їх їдять вань сунь чуні.
показати весь коментар
