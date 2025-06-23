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Новости Производство баллистических ракет в России оссийский ОПК
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Путин: Россия разворачивает серийное производство ракеты "Орешник"

Орешник - Путин анонсировал серийное производство ракеты

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ будет наращивать массовое производство баллистических ракет среднего радиуса действия "Орешник".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют росСМИ.

""Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях. В РФ разворачивается серийное производство "Орешника"", - сказал он.

Путин также отметил, что Россия будет повышать "боевые возможности всех видов и родов войск".

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По словам диктатора, российские комплексы "Ярс" и бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М пополнят в этом году стратегические ядерные силы России.

"Россия сегодня борется за свое будущее. Бойцы "СВО" - прямые наследники героев Великой Отечественной и других предков тысячелетней истории России", - добавил глава Кремля.

Отметим, "Орешник" - российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о применении "Орешника" диктатор Путин рассказал 21 ноября прошлого года. Тогда он заявил, что это стало якобы ответом на удары Украины американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях РФ.

Также читайте: Россия накопила почти 2000 ракет разного типа, также наращивает производство "Шахедов", - ГУР

Автор: 

путин владимир (31651) россия (96420) баллистические ракеты (423)


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Топ комментарии
+14
Це ж було вже!
"Серийное производство ракеты "Орешник" началось!"... ВВХ 28.11.2024 года.
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23.06.2025 15:35 Ответить
+14
ну бывает деменция,забывает плешивый что вчера говорил)
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23.06.2025 15:37 Ответить
+11
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23.06.2025 15:31 Ответить
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ну все, Казахстан, ховайся в жито
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23.06.2025 15:31 Ответить
х-ло, сармат уже обсерили?
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23.06.2025 15:31 Ответить
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23.06.2025 15:31 Ответить
При актуальній ж...ській владі перспективи у протистоянні невтішні: 6-й рік стагнації, і, скоріше, навіть відносного падіння.
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23.06.2025 15:31 Ответить
Коли вже цього зазделегідь забальзамованого гандона нарешті покладуть у домовину? Так хочеться насолодитись «Лебединим озером» або «з горя» порвати баян!
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23.06.2025 15:34 Ответить
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23.06.2025 15:35 Ответить
Це ж було вже!
"Серийное производство ракеты "Орешник" началось!"... ВВХ 28.11.2024 года.
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23.06.2025 15:35 Ответить
ну бывает деменция,забывает плешивый что вчера говорил)
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23.06.2025 15:37 Ответить
Интересно, кто от кого заразился деменцией, ***** от Трампа или наоборот.
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23.06.2025 17:11 Ответить
Тогда - началось, сейчас - разворачивается, потом - стартует.... Вариантов много! Важно вату держать в состоянии экстаза от дебильных названий аналоговнета
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23.06.2025 18:12 Ответить
Санкции работают
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23.06.2025 15:35 Ответить
«ти відєл тушканчіка (орєшінк)? - Никак нет. - А он есть!»
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23.06.2025 20:18 Ответить
Він хоч сам вірить в те, що верзе???Яке "майбутнє", які "прямі спадкоємці"? Спадкоємці одного дня витягнуть твій труп з під мавзолею і з радістю будуть на нього плювати.
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23.06.2025 15:38 Ответить
Можуть і з'їсти!
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23.06.2025 15:52 Ответить
Мені сподобалося інше - про "тисячолітній Рейх"... Він з "арихметикою", як і Трамп, перестав "дружить"... Московське князівство вперше згадується в 1263 році. Володимиро-Суздальське князівство, "уделом" якого було Московське, вперше згадується тільки з 1157 року... Аж ніяк нема 1000 років...
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23.06.2025 16:08 Ответить
А старая ладага? А рюрік? Як казав один савєцкій гуморист: "Історія чєловєчєства (читай масковії) уходіт карнямі в дальокає прошлоє"..)))
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23.06.2025 16:25 Ответить
- Какой народ самый древний?
- Канечна, МЫ, "русские"!!!
- Чем докажете?
- Да ат нас даже абезьяны праизашли!!!
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23.06.2025 16:31 Ответить
Яке вони самі ж собі і придумали, шоп «вялічіє» чимось підперти. Власне існування України як держави їм у тому і заважає
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23.06.2025 20:17 Ответить
А у нас в ответ увеличат производство асфальта и клоунов. Клоуны и асфальт- мечта любого идиота.
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23.06.2025 15:39 Ответить
У вас то в Сколково?
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23.06.2025 20:15 Ответить
попався йому крєпкій ошєшнік )) в черговий раз починає базар про його "сєрульноє проізводство" )
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23.06.2025 15:39 Ответить
Ну, якось пофіг. Орєшнік чи скворєшнік, *****, що хоче цим налякати когось? Він, знову, намагався пукнути, але обісрався.
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23.06.2025 15:54 Ответить
На кожний орешнiк знайдеться свiй щелкуньчiк.
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23.06.2025 15:56 Ответить
сподіваюся, що це кацапам так само вдасться, як і зеленому ******** збудувати 3000 ракет...
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23.06.2025 16:01 Ответить
Розгортайте! Це ваш "космос"! На більше ви ні на що не здатні!
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23.06.2025 17:03 Ответить
Це той "о(г) рєшнік", який встаноалюють на аналоговнєтний танк "срА(р)мата", який випускається серійно вже три роки і який заполонив усі фронти? 🤔
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23.06.2025 17:27 Ответить
Так, а його хоч змогли хоч раз запустити, крім ото однієі єдиноі ракети по Дніпру, пазорніки?))!
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23.06.2025 20:13 Ответить
Цинізму цього упиря немає меж; ,, Бійці "СВО" - прямі спадкоємці героїв Великої Вітчизняної" - Покидьки СВО- це прямі спадкоемці вояків РОА - ті теж ходили з георгіівськими стрічками і під трьоколоровим прапором і були гітлеровськими холуями і діяли як фашисти. Героі Вітчизняноі у гробу перевернулись б, якби взнали ким стали іхні нащадки на московіі,......
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23.06.2025 20:27 Ответить
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24.06.2025 12:06 Ответить
 
 