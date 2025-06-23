Путин: Россия разворачивает серийное производство ракеты "Орешник"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ будет наращивать массовое производство баллистических ракет среднего радиуса действия "Орешник".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют росСМИ.

""Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях. В РФ разворачивается серийное производство "Орешника"", - сказал он.

Путин также отметил, что Россия будет повышать "боевые возможности всех видов и родов войск".

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По словам диктатора, российские комплексы "Ярс" и бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М пополнят в этом году стратегические ядерные силы России.

"Россия сегодня борется за свое будущее. Бойцы "СВО" - прямые наследники героев Великой Отечественной и других предков тысячелетней истории России", - добавил глава Кремля.

Отметим, "Орешник" - российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о применении "Орешника" диктатор Путин рассказал 21 ноября прошлого года. Тогда он заявил, что это стало якобы ответом на удары Украины американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях РФ.

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