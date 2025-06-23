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Главу МИД Ирана отправили на встречу с Путиным. Он будет просить о дополнительной помощи, - Reuters. ВИДЕО

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Кремль для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Путин во время встречи заявил, что агрессия против Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

По данным Reuters, верховный лидер Ирана отправил своего министра иностранных дел в Москву, чтобы попросить Путина о дополнительной помощи от России.

"Высокопоставленный источник сообщил Reuters, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен был передать письмо от Хаменеи Путину с просьбой о поддержке", - пишет издание.

Также читайте: Каллас: ЕС сосредоточен на дипломатическом решении по Ирану, не забывая о ежедневном терроре России в Украине

Автор: 

Иран (2043) путин владимир (31651) россия (96420)


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Топ комментарии
+16
АХАХХАХАХАХХАХАХАХ - ЛОХИ. Вони просто не знають рузкіх

Рузкій це про

- геноцид
- вкрасти ресурси
- вкрасти технології - як в США постійно робили
- пяним казати " ті меня уважаешь?"
- згвалтування і тд і тд

Союзники?- ПФФФФФФФ.
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23.06.2025 13:36 Ответить
+10
Главу МЗС Ірану відправили на зустріч з Путіним. Він проситиме про додаткову допомогу
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23.06.2025 13:44 Ответить
+7
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23.06.2025 13:40 Ответить
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АХАХХАХАХАХХАХАХАХ - ЛОХИ. Вони просто не знають рузкіх

Рузкій це про

- геноцид
- вкрасти ресурси
- вкрасти технології - як в США постійно робили
- пяним казати " ті меня уважаешь?"
- згвалтування і тд і тд

Союзники?- ПФФФФФФФ.
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23.06.2025 13:36 Ответить
Ракет хоче - чалмоликий?
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23.06.2025 13:37 Ответить
Ракет ще трохи своїх має, півнпівкорея трохи дасть. А от прострочені ядрьоні заряди "із спиляними номерами" - хоче.
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23.06.2025 13:42 Ответить
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23.06.2025 13:40 Ответить
відбувається спільна гра москви, Америки, Ізраїля та Ірана на підвищення ціни нафти - це стратегія проти Європи

Іран виконав свою частину спектакля і послав людину до москалів за оплатою послуг
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23.06.2025 13:41 Ответить
Та не сміши...європу на сраку посадити достатньо кацапам газ перекрити
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23.06.2025 13:44 Ответить
по різному можна "на сраку посадити"

я мав на увазі, що Європа і Америка зараз вороги - Європа хотіла знизити стелю цін на кацапську нафту до 45 долларів, а Америка не підтримала
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23.06.2025 13:54 Ответить
вороги? накурився? досить. видихай..
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23.06.2025 14:06 Ответить
заспокійся

який зараз курс євро по відношенню до доллара?

і який був до Трампа?
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23.06.2025 14:09 Ответить
то це ти заспокійся і не смерди тут на форумі, телепня ти кусок..
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23.06.2025 14:22 Ответить
от ****** рило

про смердіння своїй мамці скажеш

тебе, га ндона, ніхто не питає що тут писати, а що ні, ******** мусоряцький
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24.06.2025 12:49 Ответить
та і не треба мене питати. тобі і без питання кажуть не смердіти тут і не писати ху йню.
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24.06.2025 12:57 Ответить
так я тебе і не питав, ти само припхалось
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24.06.2025 13:02 Ответить
не припхалось. тобі тут зробили зауваження, щоб ти не несло тут свою дичину про США і Європу як ворогів. якщо ти так справді думаєш, то ти реально довбо*б. тобі на це і вказали. не будеш нести цю ахінею, тобі ніхто кривого слова і не скаже.
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24.06.2025 13:31 Ответить
так, США і Європа наразі вороги, я за це і пишу

і тебе, уй06ка, не питаю про твою думку з цього приводу

тобі, уй06ку, очевидно невідомо про візит Венса в Гренландію
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25.06.2025 13:08 Ответить
тобі, уй обку невідомо про реалії. слідкуй за поступками, а не за порожніми заявами. Чуб сьогодні на саміті НАТО теж сказав, що союзники по НАТО збільшили видатки на оборону і провели чудову роботу. і тому Штати будуть з ними до кінця. заяви про Канаду і Гренландію вже неактуальні. Ніколи Америка не буде воювати із Європою за Гренландію..
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25.06.2025 13:23 Ответить
АГА і заодно всю верхушку КСІР ІРАНУ вбили 20 генералів
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23.06.2025 13:45 Ответить
які 20?
ясно, що мільярд убили генералів КВІР

пиши КВІР - це правильна абвіатура, а КСІР - то по кацапськи

і менше дивись пропаганди жовтого ТАКО
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23.06.2025 13:52 Ответить
"підвищення ціни нафти - це стратегія проти Європи"

не знал, что нефть только европа покупает...
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23.06.2025 13:47 Ответить
а хто у нас пишається тим, що чогось не знає?

правильно - виборці зеленського!

добре так - втікти в Німеччину, через Тису наприклад, і свідти попердувати на Цензорі в коментарях
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23.06.2025 13:50 Ответить
"добре так - втікти в Німеччину"

***, еще один всевидящий аналитЕГ с интеллектуальным набором словосочетаний. не знаю сможешь ли прочитать и дойдет ли при такой зацикленности сомнительной умодеятельности - живу я здесь уже много лет, может больше, чем тебе. и по поводу предыдущего комментария - цены на международной бирже либо есть, для всех, либо их нет, развивай логическое мышление, после окончаня школы может пригодиться. да, и уроки не прогуливай, а то придется в трускавце догоняться
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23.06.2025 13:59 Ответить
послухай, кацапе - я твою свинокацапську не зобов'язаний на цьому сайті розуміти

я вгадав що ти помийочний емігрант? вгадав!

то хто з нас розумніший, кацапе?

от і рийся там собі в сміттєвих баках, заведи собі щура або собаку і перед нею малюйся який ти розумний
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23.06.2025 14:04 Ответить
"послухай, кацапе - я твою свинокацапську не зобов'язаний на цьому сайті розуміти"

ты в принципе не в состоянии что либо понимать, отсюда и твое интеллектуальное развитие на уровне шарикова. в твоем скудном пространстве, там где у адекватных людей ум расположен, не укладывается, что человек сам рашает где и как ему жить, и что где-то там он может быть вполне успешным. это вполне объяснимо - анализируя что-то или кого-то, человек в первую очередь проэцирует на себя и сравнивает со своими возможностями, осюда и понятно твое представление жизни за границей как то "рийся там собі в сміттєвих баках", "заведи собі щура", это действительно твой уровень, и это не удивительно судя по твоим умозаключениям
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23.06.2025 14:16 Ответить
давай, гуляй, в пішоходну еротичну, Шарікова шматок

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24.06.2025 12:25 Ответить
"давай, гуляй, в пішоходну еротичну"

очень содержательный комментарий, прям кладезь мудрости, хотя есть положительный момент - он полностью соответствует степени развития комментатора.
как говорил один известный ученый: "в мире есть две бесконечности - вселенная и идиотизм, хотя насчет первой я не уверен", и я с ним, после таких комментариев, полностью согласен
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24.06.2025 16:25 Ответить
віджерся, кацапчик, на емігрантських харчах

і сереш тут зранку до вечора, доки бюргери вкалують на двох роботах щоб ти не обкрадав їх дачі і в сміттєвому баці не здох
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25.06.2025 13:10 Ответить
"віджерся, кацапчик, на емігрантських харчах"

ну вот, еще одно подтверждение, что эволюция коснулась не всех. как тут не вспомнить для чего тебе дана голова: ты в нее ешь, и периодически извергаешь из нее словосочетания, достойные умственноотсталого. тут уже сложно что-либо исправить, но можно вспомнить еще одного известного человека, только уже писателя: "никогда не спорьте с идиотами. вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом". могу лишь констатировать, что опыта тебе не занимать. всего хорошего. да, чуть не забыл - займись саморазвитием, должно помочь
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25.06.2025 13:55 Ответить
Главу МЗС Ірану відправили на зустріч з Путіним. Він проситиме про додаткову допомогу
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23.06.2025 13:44 Ответить
😁 От і я так сміявся, коли прочитав! Главу МЗС Ірану за допомогою треба послати до Аллаха, бо пуцин тут не допоможе. Якщо Аллах не прийме главу МЗС і відправить його на..., тобто в пекло, то до Аллаза треба послати самого аятрллу Хаменеї.. Ну а якщо Вллах і тут не послухає і відправить на..., тобто у пекло таконо поважного злочинця богослова, то до Аллаха треба послати весь той режим, як одну потужну делегацію.
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23.06.2025 14:00 Ответить
путен введи вайска
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23.06.2025 13:46 Ответить
Навіщо? Вони просто передадуть Ірану ядерну бомбу.
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23.06.2025 13:54 Ответить
Очканут Думаю, США не допустят, для них это был бы серьезнейший удар.
Хотя дятел путин может и не подумать об этом, и передать, как Беларуси. Без кнопки и ключей, но по факту.
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23.06.2025 14:10 Ответить
Як хтось доведе що бомба була з рф,вони можуть сказати що атомні об'єкти в Ірані вціліли і що це їх зброя, а тепер уявіть якби Іран застосував по Ізраїлю то це був би найбільшій провал штатів за всю історію.Думаю москва могла б на таке піти щоб принизити США.
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23.06.2025 14:16 Ответить
Думаю, что в ситуации передачи ядерного оружия никто уже ничего доказывать не будет. Выразят обеспокоенность, конечно же, а дальше хрен знает, что будут делать.
Не думаю, что путин сам заинтересован в передаче, какой ему смысл? Еще одну ядерную державу создать? Думаю, вряд-ли, Беларуси же типа передали, но без ключей запуска и, наверное, по факту под контролем росии запуск. Так физически просто поставили в Беларуси, но по факту, хрен. Если он дальше лукашенко очканул дать бимбу, то, не думаю, что он решится передать Ирану. Это ведь уже совсем другой уровень.
Вон в Сирии, у них гораздо лучше дела были в военном и политическом плане, и чем окончилось?
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23.06.2025 14:54 Ответить
кожна ядерна бомба має "пальчики" - унікальний ізотопний шлейф.

так що визначити виробника не складе проблем

.
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23.06.2025 14:59 Ответить
Не будемо ванговати подивимося що буде..але це ж такий шанс який дали США)дати їм ляпаса чужими руками ,якщо ***** не скористається і зільє іранців то це взагалі повна втрата впливу на бл.схід.
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23.06.2025 18:01 Ответить
Ось, вже про це почали говорити)https://youtu.be/bP-xRasS4gQ?t=887
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24.06.2025 02:00 Ответить
Армения тоже бегала....
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23.06.2025 13:49 Ответить
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23.06.2025 13:57 Ответить
Вот путя еще и тут рыжему поводит по губам. Может даже с проникновением! США страна терпил( во главе с клоуном). Где-то я уже это видел)).
Там вроде Иран уже нанес удары по американским базам)), может фейк, ну посмотрим.
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23.06.2025 14:03 Ответить
ЧЄлобітную від полотенця привіз.
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23.06.2025 14:09 Ответить
буде просить "с уваженієм" чи без? ))
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23.06.2025 14:09 Ответить
- А можно Асад переселится на второй ярус, а то Хаменеи стареньний, не залезет....
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23.06.2025 14:11 Ответить
@путін назвав удари по Ірану «неспровокованою агресією, яка не має виправдання», та як надійний союзник передав керівництву країни «найкращі побажання». @

такие вопросы с кандачка не решаються.передайте ваш король мой пламенный привет_)
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23.06.2025 14:22 Ответить
Нехай віддадуть взад ті ******** "Шахеди" (своїм ходом).
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23.06.2025 14:25 Ответить
Не верь,не бойся, не проси..
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23.06.2025 15:37 Ответить
 
 