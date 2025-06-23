Главу МИД Ирана отправили на встречу с Путиным. Он будет просить о дополнительной помощи, - Reuters. ВИДЕО

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Кремль для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Путин во время встречи заявил, что агрессия против Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

По данным Reuters, верховный лидер Ирана отправил своего министра иностранных дел в Москву, чтобы попросить Путина о дополнительной помощи от России.

"Высокопоставленный источник сообщил Reuters, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен был передать письмо от Хаменеи Путину с просьбой о поддержке", - пишет издание.

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