Главу МИД Ирана отправили на встречу с Путиным. Он будет просить о дополнительной помощи, - Reuters. ВИДЕО
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Кремль для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.
Путин во время встречи заявил, что агрессия против Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.
По данным Reuters, верховный лидер Ирана отправил своего министра иностранных дел в Москву, чтобы попросить Путина о дополнительной помощи от России.
"Высокопоставленный источник сообщил Reuters, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен был передать письмо от Хаменеи Путину с просьбой о поддержке", - пишет издание.
Топ комментарии
+16 Михайло Иляш
показать весь комментарий23.06.2025 13:36 Ответить Ссылка
+10 Алекс Скела
показать весь комментарий23.06.2025 13:44 Ответить Ссылка
+7 Anton Sinelnyk #474732
показать весь комментарий23.06.2025 13:40 Ответить Ссылка
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Рузкій це про
- геноцид
- вкрасти ресурси
- вкрасти технології - як в США постійно робили
- пяним казати " ті меня уважаешь?"
- згвалтування і тд і тд
Союзники?- ПФФФФФФФ.
Іран виконав свою частину спектакля і послав людину до москалів за оплатою послуг
я мав на увазі, що Європа і Америка зараз вороги - Європа хотіла знизити стелю цін на кацапську нафту до 45 долларів, а Америка не підтримала
який зараз курс євро по відношенню до доллара?
і який був до Трампа?
про смердіння своїй мамці скажеш
тебе, га ндона, ніхто не питає що тут писати, а що ні, ******** мусоряцький
і тебе, уй06ка, не питаю про твою думку з цього приводу
тобі, уй06ку, очевидно невідомо про візит Венса в Гренландію
ясно, що мільярд убили генералів КВІР
пиши КВІР - це правильна абвіатура, а КСІР - то по кацапськи
і менше дивись пропаганди жовтого ТАКО
не знал, что нефть только европа покупает...
правильно - виборці зеленського!
добре так - втікти в Німеччину, через Тису наприклад, і свідти попердувати на Цензорі в коментарях
***, еще один всевидящий аналитЕГ с интеллектуальным набором словосочетаний. не знаю сможешь ли прочитать и дойдет ли при такой зацикленности сомнительной умодеятельности - живу я здесь уже много лет, может больше, чем тебе. и по поводу предыдущего комментария - цены на международной бирже либо есть, для всех, либо их нет, развивай логическое мышление, после окончаня школы может пригодиться. да, и уроки не прогуливай, а то придется в трускавце догоняться
я вгадав що ти помийочний емігрант? вгадав!
то хто з нас розумніший, кацапе?
от і рийся там собі в сміттєвих баках, заведи собі щура або собаку і перед нею малюйся який ти розумний
ты в принципе не в состоянии что либо понимать, отсюда и твое интеллектуальное развитие на уровне шарикова. в твоем скудном пространстве, там где у адекватных людей ум расположен, не укладывается, что человек сам рашает где и как ему жить, и что где-то там он может быть вполне успешным. это вполне объяснимо - анализируя что-то или кого-то, человек в первую очередь проэцирует на себя и сравнивает со своими возможностями, осюда и понятно твое представление жизни за границей как то "рийся там собі в сміттєвих баках", "заведи собі щура", это действительно твой уровень, и это не удивительно судя по твоим умозаключениям
очень содержательный комментарий, прям кладезь мудрости, хотя есть положительный момент - он полностью соответствует степени развития комментатора.
как говорил один известный ученый: "в мире есть две бесконечности - вселенная и идиотизм, хотя насчет первой я не уверен", и я с ним, после таких комментариев, полностью согласен
і сереш тут зранку до вечора, доки бюргери вкалують на двох роботах щоб ти не обкрадав їх дачі і в сміттєвому баці не здох
ну вот, еще одно подтверждение, что эволюция коснулась не всех. как тут не вспомнить для чего тебе дана голова: ты в нее ешь, и периодически извергаешь из нее словосочетания, достойные умственноотсталого. тут уже сложно что-либо исправить, но можно вспомнить еще одного известного человека, только уже писателя: "никогда не спорьте с идиотами. вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом". могу лишь констатировать, что опыта тебе не занимать. всего хорошего. да, чуть не забыл - займись саморазвитием, должно помочь
злочинцябогослова, то до Аллаха треба послати весь той режим, як одну потужну делегацію.
Хотя дятел путин может и не подумать об этом, и передать, как Беларуси. Без кнопки и ключей, но по факту.
Не думаю, что путин сам заинтересован в передаче, какой ему смысл? Еще одну ядерную державу создать? Думаю, вряд-ли, Беларуси же типа передали, но без ключей запуска и, наверное, по факту под контролем росии запуск. Так физически просто поставили в Беларуси, но по факту, хрен. Если он дальше лукашенко очканул дать бимбу, то, не думаю, что он решится передать Ирану. Это ведь уже совсем другой уровень.
Вон в Сирии, у них гораздо лучше дела были в военном и политическом плане, и чем окончилось?
так що визначити виробника не складе проблем
.
Там вроде Иран уже нанес удары по американским базам)), может фейк, ну посмотрим.
такие вопросы с кандачка не решаються.передайте ваш король мой пламенный привет_)