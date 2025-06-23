Каллас: ЕС сосредоточен на дипломатическом решении относительно Ирана, не забывая о ежедневном терроре России в Украине
Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что лидеры Евросоюза ищут пути дипломатического урегулирования ситуации с Ираном, выражая обеспокоенность из-за риска эскалации конфликта.
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, по ее словам, ЕС не теряет фокуса на Украине, которую Россия продолжает ежедневно терроризировать ракетными и дроновыми обстрелами.
Каллас отметила, что возможное решение Ирана перекрыть Ормузский пролив "было бы чрезвычайно опасным и не выгодным ни для кого". Она добавила, что на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится 23 июня, будут обсуждать вопрос соглашения об ассоциации с Израилем и общий обзор политики блока, ожидая ответ Израиля.
"Пока мы следим за тем, что происходит в Иране и на Ближнем Востоке, там гибнут люди, как и в Киеве, потому что Россия хранит бомбы и бомбит Украину ежедневно", - заявила она.
По словам Каллас, основное внимание также уделяется укреплению военной помощи Украине, включая поставки боеприпасов, а также продвижению 18-го пакета санкций против РФ.
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