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Новости Агрессия России против Украины Атаки Ирана на Израиль
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Каллас: ЕС сосредоточен на дипломатическом решении относительно Ирана, не забывая о ежедневном терроре России в Украине

каллас,кая

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что лидеры Евросоюза ищут пути дипломатического урегулирования ситуации с Ираном, выражая обеспокоенность из-за риска эскалации конфликта.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по ее словам, ЕС не теряет фокуса на Украине, которую Россия продолжает ежедневно терроризировать ракетными и дроновыми обстрелами.

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Каллас отметила, что возможное решение Ирана перекрыть Ормузский пролив "было бы чрезвычайно опасным и не выгодным ни для кого". Она добавила, что на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится 23 июня, будут обсуждать вопрос соглашения об ассоциации с Израилем и общий обзор политики блока, ожидая ответ Израиля.

"Пока мы следим за тем, что происходит в Иране и на Ближнем Востоке, там гибнут люди, как и в Киеве, потому что Россия хранит бомбы и бомбит Украину ежедневно", - заявила она.

По словам Каллас, основное внимание также уделяется укреплению военной помощи Украине, включая поставки боеприпасов, а также продвижению 18-го пакета санкций против РФ.

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Автор: 

Иран (2043) Евросоюз (17337) Каллас Кая (242) война в Украине (4964)


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Ця тітка (а назвати її головною дипломаткою язик не повертається, бо ефективність її спітчів стабільно дорівнює нулю) вже добряче набридла своїм нескінченним тараторінням про "незламну підтримку України". Пафосу хоч відбавляй, але якщо подивитися на реальні результати - нуль на виході. Одні й ті ж самі фрази, одна й та ж сама інтонація, а за цим - жодної конкретики, жодного впливу на рішення, жодного прориву. Якесь дипломатичне вічне "перемелювання повітря".
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23.06.2025 11:28 Ответить
Пафосу хоч відбавляй, але якщо подивитися на реальні результати - нуль на виході.

Та всьо чотко. Відчувається совкова партійно-банкірська школа батька. Все до кишені під правильними лозунгами
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23.06.2025 12:08 Ответить
З Іраном Ізраїль і США розберуться - в вас війна в Європі і ворог набагато сильніший і підліший
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23.06.2025 11:32 Ответить
Дякуємо, Європа!
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23.06.2025 11:33 Ответить
Дайте ракети та дозвіл кошмарити мацкву - і вирішуйте проблеми з Іраном скільки завгодно
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23.06.2025 11:37 Ответить
Іран має повне право дурити "невірних" згідно своєї релігіїї.
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23.06.2025 11:43 Ответить
гей Каю, а може навпаки?
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23.06.2025 11:47 Ответить
Коротше, друзi, тримайте наше решуче i незламне нi#уя.
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23.06.2025 11:48 Ответить
Європі і до подій в ірані було якось по*** на вбивства мирних українців.
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23.06.2025 11:50 Ответить
 
 