ЕС хочет расширить военную миссию по подготовке украинских военных, - DW

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предложит на Совете ЕС по иностранным делам 23 июня расширить миссию Европейского Союза по обучению украинских военных (EUMAM), а также гражданскую миссию Евросоюза в Украине (EUAM Ukraine/КМЕС в Украине).

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила высокопоставленная чиновница ЕС, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленная чиновница ЕС пояснила, что Каллас готова представить на рассмотрение стран Евросоюза свои конкретные предложения на эту тему.

"Мы готовы усилить обе миссии в соответствии с потребностями Украины, как только позволят условия, а также на основе консенсуса стран-членов", - сказала представитель Евросоюза.

Также чиновница ЕС отметила, что сейчас крайне важно подчеркнуть необходимость дальнейшей поддержки Украины, продолжение дипломатических усилий в ее интересах и усиление давления на Россию.

Чиновница ЕС также рассказала, что Совет ЕС по иностранным делам 23 июня не примет 18 пакета санкций в отношении России, но ожидается, что в этом направлении будет достигнут прогресс. По ее словам, Украина будет первой темой повестки дня на заседании.

Что известно о миссии ЕС EUMAM и EUAM Ukraine?

Как отмечает издание, учебная миссия EUMAM действует с 2022 года в нескольких странах Европы, с момента ее основания подготовку там прошли 76 700 украинских военных.

EUAM Ukraine действует с 2014 года, но в 2022 году ее мандат был скорректирован, учитывая полномасштабное российское вторжение в Украину, в частности, для содействия расследованию и преследованию международных преступлений. В этой миссии более 300 сотрудников, которые занимаются проектами в разных регионах страны. Например, миссия оказывает поддержку украинским властям в восстановлении государственных функций и верховенства права на деоккупированных территориях. Кроме того, она предоставляет консультации по вопросам реформирования сектора гражданской безопасности и поддерживает внедрение реформ.

