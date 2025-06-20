ЄС хоче розширити військову місію з підготовки українських військових, - DW

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас запропонує на Раді ЄС із закордонних справ 23 червня розширити місію Європейського Союзу з навчання українських військових (EUMAM), а також цивільну місію Євросоюзу в Україні (EUAM Ukraine/КМЄС в Україні).

Про це брифінгу в Брюсселі повідомила високопосадовиця ЄС, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Високопосадовиця ЄС пояснила, що Каллас готова представити на розгляд країн Євросоюзу свої конкретні пропозиції на цю тему.

"Ми готові посилити обидві місії відповідно до потреб України, щойно дозволять умови, а також на основі консенсусу країн-членів", - сказала представниця Євросоюзу.

Також чиновниця ЄС зазначила, що зараз вкрай важливо наголосити на необхідності подальшої підтримки України, продовження дипломатичних зусиль в її інтересах і посилення тиску на Росію.

Посадовиця ЄС також розповіла, що Рада ЄС із закордонних справ 23 червня не ухвалить 18-го пакету санкцій щодо Росії, але очікується, що в цьому напрямі буде досягнуто прогресу. За її словами, Україна буде першою темою порядку денного на засіданні.

Що відомо про місії ЄС EUMAM та EUAM Ukraine?

Як зазначає видання, навчальна місія EUMAM діє з 2022 року в кількох країнах Європи, з моменту її заснування підготовку там пройшли 76 700 українських військових.

EUAM Ukraine діє з 2014 року, але 2022 року її мандат було скориговано з огляду на повномасштабне російське вторгнення в Україну, зокрема, для сприяння розслідуванню та переслідуванню міжнародних злочинів. У цій місії понад 300 співробітників, які займаються проєктами в різних регіонах країни. Наприклад, місія надає підтримку українській владі у відновленні державних функцій і верховенства права на деокупованих територіях. Крім того, вона надає консультації з питань реформування сектору цивільної безпеки та підтримує впровадження реформ.

