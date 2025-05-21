Чехія може надати спеціальні тренування українським військовим в межах європейських гарантій безпеки, - Павел

У межах європейських гарантій безпеки Чехія могла б надати спеціальні тренування українським військовим з метою розбудови сильних Збройних сил.

Про це сказав чеський лідер Петр Павел під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у в Брюсселі в штаб-квартирі Альянсу, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Гарантії для України почалися з нашою сильною підтримкою, яка спрямована на те, щоб зробити її ще більш сильною для майбутніх переговорів, тому що чи слабкішою буде позиція для України на початку, тим гіршими будуть гарантії безпеки у майбутньому. Друге, це аргумент, що найсильнішими гарантіями безпеки України буде сильне і добре обладнане українське військо. Це те, над чим ми будемо працювати, надаючи нашу підтримку, спеціальні тренування, надаючи обладнання ти співпрацюючи з українським військовим",- сказав президент Чехії.

Він зазначив, що у разі ухвалення відповідного рішення, "спеціальне тренування може бути надане чи в Україні або на нашій території".

Павел також додав, що "ми маємо інші можливості, де ми можемо допомогти Україні в будуванні їх власних спроможностей".

Водночас він зауважив, що будь-які майбутні гарантії безпеки для України залежать від результату переговорів, "включаючи гіпотетичні війська, які можуть бути розташовані на території". Однак, за словами Павела, "зараз це питання не стоїть".

