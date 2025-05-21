УКР
Чехія може надати спеціальні тренування українським військовим в межах європейських гарантій безпеки, - Павел

Павел про гарантії безпеки

У межах європейських гарантій безпеки Чехія могла б надати спеціальні тренування українським військовим з метою розбудови сильних Збройних сил.

Про це сказав чеський лідер Петр Павел під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у в Брюсселі в штаб-квартирі Альянсу, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Гарантії для України почалися з нашою сильною підтримкою, яка спрямована на те, щоб зробити її ще більш сильною для майбутніх переговорів, тому що чи слабкішою буде позиція для України на початку, тим гіршими будуть гарантії безпеки у майбутньому. Друге, це аргумент, що найсильнішими гарантіями безпеки України буде сильне і добре обладнане українське військо. Це те, над чим ми будемо працювати, надаючи нашу підтримку, спеціальні тренування, надаючи обладнання ти співпрацюючи з українським військовим",- сказав президент Чехії.

Він зазначив, що у разі ухвалення відповідного рішення, "спеціальне тренування може бути надане чи в Україні або на нашій території".

Павел також додав, що "ми маємо інші можливості, де ми можемо допомогти Україні в будуванні їх власних спроможностей".

Водночас він зауважив, що  будь-які майбутні гарантії безпеки для України залежать від результату переговорів, "включаючи гіпотетичні війська, які можуть бути розташовані на території". Однак, за словами Павела, "зараз це питання не стоїть".

Чехія (1699) Павел Петр (185) гарантії безпеки (215)
Серйозні гарантії безпеки, з такими гарантіями будь-хто злякається нападати, НАТО і ядерна зброя нервово курять в стороні.
21.05.2025 17:13 Відповісти
Нагадую тобі , виродку трампіський, що це лише частина гартій
І це добре , бо військових треба десь тренувати ,а рашка не в'*** ракетою по полігону у Чехії
Навідмінно від твого , хозяїна трупа - ЄС продовжує допомагати
А ти ФШАшець ганьба України
21.05.2025 17:52 Відповісти
Тренировать скоро все европейские армии
Будут УКРАИНЦЫ!!!!!
Это главы европейских держав ссут послать к нам контингенты
А вот европейские военные очень бы хотели поучаствовать
Потому что ни один полигон ,ни куча выдающихся инструкторов
Не дают понимания реальной ,очень серьезной войны
А все нормальные военные хотят этому научиться
И лучше - на чужой земле
21.05.2025 17:21 Відповісти
По хоккею?
21.05.2025 17:22 Відповісти
Пан Павел, дякуємо Вам за добре почуття гумору... . Давайте краще озброєнням.
21.05.2025 17:33 Відповісти
Так і озброєння теж є,
https://mzv.gov.cz/kiev/uk/x2005_11_03/x2024_07_11_2.html
https://www.unian.ua/weapons/dopomoga-ukrajini-vid-chehiji-yak-prosuvayetsya-snaryadna-iniciativa-12991092.html
але військових треба десь тренувати і бажано там, де пуйло засцить зробити ракетний удар
21.05.2025 17:54 Відповісти
 
 