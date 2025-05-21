Чехия может предоставить специальные тренировки украинским военным в рамках европейских гарантий безопасности, - Павел

В рамках европейских гарантий безопасности Чехия могла бы предоставить специальные тренировки украинским военным с целью развития сильных Вооруженных сил.

Об этом сказал чешский лидер Петр Павел во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе в штаб-квартире Альянса, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Гарантии для Украины начались с нашей сильной поддержкой, которая направлена на то, чтобы сделать ее еще более сильной для будущих переговоров, потому что чем слабее будет позиция для Украины в начале, тем хуже будут гарантии безопасности в будущем. Второе, это аргумент, что сильнейшими гарантиями безопасности Украины будет сильное и хорошо оборудованное украинское войско. Это то, над чем мы будем работать, предоставляя нашу поддержку, специальные тренировки, предоставляя оборудование и сотрудничая с украинским военным",- сказал президент Чехии.

Он отметил, что в случае принятия соответствующего решения, "специальная тренировка может быть предоставлена или в Украине или на нашей территории".

Павел также добавил, что "мы имеем другие возможности, где мы можем помочь Украине в строительстве их собственных возможностей".

В то же время он отметил, что любые будущие гарантии безопасности для Украины зависят от результата переговоров, "включая гипотетические войска, которые могут быть расположены на территории". Однако, по словам Павела, "сейчас этот вопрос не стоит".

