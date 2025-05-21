РУС
Чехия может предоставить специальные тренировки украинским военным в рамках европейских гарантий безопасности, - Павел

Павел о гарантиях безопасности

В рамках европейских гарантий безопасности Чехия могла бы предоставить специальные тренировки украинским военным с целью развития сильных Вооруженных сил.

Об этом сказал чешский лидер Петр Павел во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе в штаб-квартире Альянса, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Гарантии для Украины начались с нашей сильной поддержкой, которая направлена на то, чтобы сделать ее еще более сильной для будущих переговоров, потому что чем слабее будет позиция для Украины в начале, тем хуже будут гарантии безопасности в будущем. Второе, это аргумент, что сильнейшими гарантиями безопасности Украины будет сильное и хорошо оборудованное украинское войско. Это то, над чем мы будем работать, предоставляя нашу поддержку, специальные тренировки, предоставляя оборудование и сотрудничая с украинским военным",- сказал президент Чехии.

Он отметил, что в случае принятия соответствующего решения, "специальная тренировка может быть предоставлена или в Украине или на нашей территории".

Читайте также: Украина должна получить самые мощные гарантии безопасности, - председатель ПА НАТО Перестрелло

Павел также добавил, что "мы имеем другие возможности, где мы можем помочь Украине в строительстве их собственных возможностей".

В то же время он отметил, что любые будущие гарантии безопасности для Украины зависят от результата переговоров, "включая гипотетические войска, которые могут быть расположены на территории". Однако, по словам Павела, "сейчас этот вопрос не стоит".

Читайте также: Первой гарантией безопасности является сильная украинская армия. ЕС продолжит инвестировать в нее, - Макрон

Чехия (1783) Павел Петр (154) гарантии безопасности (213)
Серйозні гарантії безпеки, з такими гарантіями будь-хто злякається нападати, НАТО і ядерна зброя нервово курять в стороні.
21.05.2025 17:13 Ответить
Нагадую тобі , виродку трампіський, що це лише частина гартій
І це добре , бо військових треба десь тренувати ,а рашка не в'*** ракетою по полігону у Чехії
Навідмінно від твого , хозяїна трупа - ЄС продовжує допомагати
А ти ФШАшець ганьба України
21.05.2025 17:52 Ответить
Тренировать скоро все европейские армии
Будут УКРАИНЦЫ!!!!!
Это главы европейских держав ссут послать к нам контингенты
А вот европейские военные очень бы хотели поучаствовать
Потому что ни один полигон ,ни куча выдающихся инструкторов
Не дают понимания реальной ,очень серьезной войны
А все нормальные военные хотят этому научиться
И лучше - на чужой земле
21.05.2025 17:21 Ответить
По хоккею?
21.05.2025 17:22 Ответить
Пан Павел, дякуємо Вам за добре почуття гумору... . Давайте краще озброєнням.
21.05.2025 17:33 Ответить
Так і озброєння теж є,
https://mzv.gov.cz/kiev/uk/x2005_11_03/x2024_07_11_2.html
https://www.unian.ua/weapons/dopomoga-ukrajini-vid-chehiji-yak-prosuvayetsya-snaryadna-iniciativa-12991092.html
але військових треба десь тренувати і бажано там, де пуйло засцить зробити ракетний удар
21.05.2025 17:54 Ответить
 
 