Каллас: ЄС зосереджений на дипломатичному вирішенні щодо Ірану, не забуваючи про щоденний терор Росії в Україні

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що лідери Євросоюзу шукають шляхи дипломатичного врегулювання ситуації з Іраном, висловлюючи занепокоєння через ризик ескалації конфлікту.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за її словами, ЄС не втрачає фокусу на Україні, яку Росія продовжує щодня тероризувати ракетними та дроновими обстрілами.

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Каллас зауважила, що можливе рішення Ірану перекрити Ормузьку протоку "було б надзвичайно небезпечним і не вигідним ні для кого". Вона додала, що на майбутній зустрічі глав МЗС країн ЄС, яка відбудеться 23 червня, обговорюватимуть питання угоди про асоціацію з Ізраїлем та загальний огляд політики блоку, очікуючи відповідь Ізраїлю.

"Поки ми стежимо за тим, що відбувається в Ірані та на Близькому Сході, там гинуть люди, як і в Києві, бо Росія зберігає бомби та бомбардує Україну щодня", - заявила вона.

За словами Каллас, основна увага також приділяється зміцненню військової допомоги Україні, включно з постачанням боєприпасів, а також просуванню 18-го пакета санкцій проти РФ.

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