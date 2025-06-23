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Новини Агресія Росії проти України Атаки Ірану на Ізраїль
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Каллас: ЄС зосереджений на дипломатичному вирішенні щодо Ірану, не забуваючи про щоденний терор Росії в Україні

каллас,кая

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що лідери Євросоюзу шукають шляхи дипломатичного врегулювання ситуації з Іраном, висловлюючи занепокоєння через ризик ескалації конфлікту. 

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за її словами, ЄС не втрачає фокусу на Україні, яку Росія продовжує щодня тероризувати ракетними та дроновими обстрілами.

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Каллас зауважила, що можливе рішення Ірану перекрити Ормузьку протоку "було б надзвичайно небезпечним і не вигідним ні для кого". Вона додала, що на майбутній зустрічі глав МЗС країн ЄС, яка відбудеться 23 червня, обговорюватимуть питання угоди про асоціацію з Ізраїлем та загальний огляд політики блоку, очікуючи відповідь Ізраїлю.

"Поки ми стежимо за тим, що відбувається в Ірані та на Близькому Сході, там гинуть люди, як і в Києві, бо Росія зберігає бомби та бомбардує Україну щодня", - заявила вона.

За словами Каллас, основна увага також приділяється зміцненню військової допомоги Україні, включно з постачанням боєприпасів, а також просуванню 18-го пакета санкцій проти РФ.

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Автор: 

Іран (2296) Євросоюз (13779) Каллас Кая (309) війна в Україні (5000)


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Ця тітка (а назвати її головною дипломаткою язик не повертається, бо ефективність її спітчів стабільно дорівнює нулю) вже добряче набридла своїм нескінченним тараторінням про "незламну підтримку України". Пафосу хоч відбавляй, але якщо подивитися на реальні результати - нуль на виході. Одні й ті ж самі фрази, одна й та ж сама інтонація, а за цим - жодної конкретики, жодного впливу на рішення, жодного прориву. Якесь дипломатичне вічне "перемелювання повітря".
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23.06.2025 11:28 Відповісти
Пафосу хоч відбавляй, але якщо подивитися на реальні результати - нуль на виході.

Та всьо чотко. Відчувається совкова партійно-банкірська школа батька. Все до кишені під правильними лозунгами
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23.06.2025 12:08 Відповісти
З Іраном Ізраїль і США розберуться - в вас війна в Європі і ворог набагато сильніший і підліший
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23.06.2025 11:32 Відповісти
Дякуємо, Європа!
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23.06.2025 11:33 Відповісти
Дайте ракети та дозвіл кошмарити мацкву - і вирішуйте проблеми з Іраном скільки завгодно
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23.06.2025 11:37 Відповісти
Іран має повне право дурити "невірних" згідно своєї релігіїї.
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23.06.2025 11:43 Відповісти
гей Каю, а може навпаки?
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23.06.2025 11:47 Відповісти
Коротше, друзi, тримайте наше решуче i незламне нi#уя.
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23.06.2025 11:48 Відповісти
Європі і до подій в ірані було якось по*** на вбивства мирних українців.
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23.06.2025 11:50 Відповісти
 
 