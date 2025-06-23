Главу МЗС Ірану відправили на зустріч з Путіним. Він проситиме про додаткову допомогу, - Reuters. ВIДЕО
Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі прибув до Кремля для зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.
Путін під час зустрічі заявив, що агресія проти Ірану не має жодних підстав та виправдань.
За даними Reuters, верховний лідер Ірану відправив свого міністра закордонних справ до Москви, щоб попросити Росію про допомогу.
"Високопоставлене джерело повідомило Reuters, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі мав передати листа від Хаменеї Путіну з проханням про підтримку", - пише видання.
Топ коментарі
+16 Михайло Иляш
показати весь коментар23.06.2025 13:36 Відповісти Посилання
+10 Алекс Скела
показати весь коментар23.06.2025 13:44 Відповісти Посилання
+7 Anton Sinelnyk #474732
показати весь коментар23.06.2025 13:40 Відповісти Посилання
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Рузкій це про
- геноцид
- вкрасти ресурси
- вкрасти технології - як в США постійно робили
- пяним казати " ті меня уважаешь?"
- згвалтування і тд і тд
Союзники?- ПФФФФФФФ.
Іран виконав свою частину спектакля і послав людину до москалів за оплатою послуг
я мав на увазі, що Європа і Америка зараз вороги - Європа хотіла знизити стелю цін на кацапську нафту до 45 долларів, а Америка не підтримала
який зараз курс євро по відношенню до доллара?
і який був до Трампа?
про смердіння своїй мамці скажеш
тебе, га ндона, ніхто не питає що тут писати, а що ні, ******** мусоряцький
і тебе, уй06ка, не питаю про твою думку з цього приводу
тобі, уй06ку, очевидно невідомо про візит Венса в Гренландію
ясно, що мільярд убили генералів КВІР
пиши КВІР - це правильна абвіатура, а КСІР - то по кацапськи
і менше дивись пропаганди жовтого ТАКО
не знал, что нефть только европа покупает...
правильно - виборці зеленського!
добре так - втікти в Німеччину, через Тису наприклад, і свідти попердувати на Цензорі в коментарях
***, еще один всевидящий аналитЕГ с интеллектуальным набором словосочетаний. не знаю сможешь ли прочитать и дойдет ли при такой зацикленности сомнительной умодеятельности - живу я здесь уже много лет, может больше, чем тебе. и по поводу предыдущего комментария - цены на международной бирже либо есть, для всех, либо их нет, развивай логическое мышление, после окончаня школы может пригодиться. да, и уроки не прогуливай, а то придется в трускавце догоняться
я вгадав що ти помийочний емігрант? вгадав!
то хто з нас розумніший, кацапе?
от і рийся там собі в сміттєвих баках, заведи собі щура або собаку і перед нею малюйся який ти розумний
ты в принципе не в состоянии что либо понимать, отсюда и твое интеллектуальное развитие на уровне шарикова. в твоем скудном пространстве, там где у адекватных людей ум расположен, не укладывается, что человек сам рашает где и как ему жить, и что где-то там он может быть вполне успешным. это вполне объяснимо - анализируя что-то или кого-то, человек в первую очередь проэцирует на себя и сравнивает со своими возможностями, осюда и понятно твое представление жизни за границей как то "рийся там собі в сміттєвих баках", "заведи собі щура", это действительно твой уровень, и это не удивительно судя по твоим умозаключениям
очень содержательный комментарий, прям кладезь мудрости, хотя есть положительный момент - он полностью соответствует степени развития комментатора.
как говорил один известный ученый: "в мире есть две бесконечности - вселенная и идиотизм, хотя насчет первой я не уверен", и я с ним, после таких комментариев, полностью согласен
і сереш тут зранку до вечора, доки бюргери вкалують на двох роботах щоб ти не обкрадав їх дачі і в сміттєвому баці не здох
ну вот, еще одно подтверждение, что эволюция коснулась не всех. как тут не вспомнить для чего тебе дана голова: ты в нее ешь, и периодически извергаешь из нее словосочетания, достойные умственноотсталого. тут уже сложно что-либо исправить, но можно вспомнить еще одного известного человека, только уже писателя: "никогда не спорьте с идиотами. вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом". могу лишь констатировать, что опыта тебе не занимать. всего хорошего. да, чуть не забыл - займись саморазвитием, должно помочь
злочинцябогослова, то до Аллаха треба послати весь той режим, як одну потужну делегацію.
Хотя дятел путин может и не подумать об этом, и передать, как Беларуси. Без кнопки и ключей, но по факту.
Не думаю, что путин сам заинтересован в передаче, какой ему смысл? Еще одну ядерную державу создать? Думаю, вряд-ли, Беларуси же типа передали, но без ключей запуска и, наверное, по факту под контролем росии запуск. Так физически просто поставили в Беларуси, но по факту, хрен. Если он дальше лукашенко очканул дать бимбу, то, не думаю, что он решится передать Ирану. Это ведь уже совсем другой уровень.
Вон в Сирии, у них гораздо лучше дела были в военном и политическом плане, и чем окончилось?
так що визначити виробника не складе проблем
.
Там вроде Иран уже нанес удары по американским базам)), может фейк, ну посмотрим.
такие вопросы с кандачка не решаються.передайте ваш король мой пламенный привет_)