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Главу МЗС Ірану відправили на зустріч з Путіним. Він проситиме про додаткову допомогу, - Reuters. ВIДЕО

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі прибув до Кремля для зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

Путін під час зустрічі заявив, що агресія проти Ірану не має жодних підстав та виправдань.

За даними Reuters, верховний лідер Ірану відправив свого міністра закордонних справ до Москви, щоб попросити Росію про допомогу.

"Високопоставлене джерело повідомило Reuters, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі мав передати листа від Хаменеї Путіну з проханням про підтримку", - пише видання.

Також читайте: Каллас: ЄС зосереджений на дипломатичному вирішенні щодо Ірану, не забуваючи про щоденний терор Росії в Україні

Автор: 

Іран (2296) путін володимир (24222) росія (66431)


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Топ коментарі
+16
АХАХХАХАХАХХАХАХАХ - ЛОХИ. Вони просто не знають рузкіх

Рузкій це про

- геноцид
- вкрасти ресурси
- вкрасти технології - як в США постійно робили
- пяним казати " ті меня уважаешь?"
- згвалтування і тд і тд

Союзники?- ПФФФФФФФ.
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23.06.2025 13:36 Відповісти
+10
Главу МЗС Ірану відправили на зустріч з Путіним. Він проситиме про додаткову допомогу
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23.06.2025 13:44 Відповісти
+7
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23.06.2025 13:40 Відповісти
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АХАХХАХАХАХХАХАХАХ - ЛОХИ. Вони просто не знають рузкіх

Рузкій це про

- геноцид
- вкрасти ресурси
- вкрасти технології - як в США постійно робили
- пяним казати " ті меня уважаешь?"
- згвалтування і тд і тд

Союзники?- ПФФФФФФФ.
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23.06.2025 13:36 Відповісти
Ракет хоче - чалмоликий?
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23.06.2025 13:37 Відповісти
Ракет ще трохи своїх має, півнпівкорея трохи дасть. А от прострочені ядрьоні заряди "із спиляними номерами" - хоче.
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23.06.2025 13:42 Відповісти
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23.06.2025 13:40 Відповісти
відбувається спільна гра москви, Америки, Ізраїля та Ірана на підвищення ціни нафти - це стратегія проти Європи

Іран виконав свою частину спектакля і послав людину до москалів за оплатою послуг
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23.06.2025 13:41 Відповісти
Та не сміши...європу на сраку посадити достатньо кацапам газ перекрити
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23.06.2025 13:44 Відповісти
по різному можна "на сраку посадити"

я мав на увазі, що Європа і Америка зараз вороги - Європа хотіла знизити стелю цін на кацапську нафту до 45 долларів, а Америка не підтримала
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23.06.2025 13:54 Відповісти
вороги? накурився? досить. видихай..
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23.06.2025 14:06 Відповісти
заспокійся

який зараз курс євро по відношенню до доллара?

і який був до Трампа?
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23.06.2025 14:09 Відповісти
то це ти заспокійся і не смерди тут на форумі, телепня ти кусок..
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23.06.2025 14:22 Відповісти
от ****** рило

про смердіння своїй мамці скажеш

тебе, га ндона, ніхто не питає що тут писати, а що ні, ******** мусоряцький
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24.06.2025 12:49 Відповісти
та і не треба мене питати. тобі і без питання кажуть не смердіти тут і не писати ху йню.
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24.06.2025 12:57 Відповісти
так я тебе і не питав, ти само припхалось
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24.06.2025 13:02 Відповісти
не припхалось. тобі тут зробили зауваження, щоб ти не несло тут свою дичину про США і Європу як ворогів. якщо ти так справді думаєш, то ти реально довбо*б. тобі на це і вказали. не будеш нести цю ахінею, тобі ніхто кривого слова і не скаже.
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24.06.2025 13:31 Відповісти
так, США і Європа наразі вороги, я за це і пишу

і тебе, уй06ка, не питаю про твою думку з цього приводу

тобі, уй06ку, очевидно невідомо про візит Венса в Гренландію
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25.06.2025 13:08 Відповісти
тобі, уй обку невідомо про реалії. слідкуй за поступками, а не за порожніми заявами. Чуб сьогодні на саміті НАТО теж сказав, що союзники по НАТО збільшили видатки на оборону і провели чудову роботу. і тому Штати будуть з ними до кінця. заяви про Канаду і Гренландію вже неактуальні. Ніколи Америка не буде воювати із Європою за Гренландію..
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25.06.2025 13:23 Відповісти
АГА і заодно всю верхушку КСІР ІРАНУ вбили 20 генералів
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23.06.2025 13:45 Відповісти
які 20?
ясно, що мільярд убили генералів КВІР

пиши КВІР - це правильна абвіатура, а КСІР - то по кацапськи

і менше дивись пропаганди жовтого ТАКО
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23.06.2025 13:52 Відповісти
"підвищення ціни нафти - це стратегія проти Європи"

не знал, что нефть только европа покупает...
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23.06.2025 13:47 Відповісти
а хто у нас пишається тим, що чогось не знає?

правильно - виборці зеленського!

добре так - втікти в Німеччину, через Тису наприклад, і свідти попердувати на Цензорі в коментарях
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23.06.2025 13:50 Відповісти
"добре так - втікти в Німеччину"

***, еще один всевидящий аналитЕГ с интеллектуальным набором словосочетаний. не знаю сможешь ли прочитать и дойдет ли при такой зацикленности сомнительной умодеятельности - живу я здесь уже много лет, может больше, чем тебе. и по поводу предыдущего комментария - цены на международной бирже либо есть, для всех, либо их нет, развивай логическое мышление, после окончаня школы может пригодиться. да, и уроки не прогуливай, а то придется в трускавце догоняться
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23.06.2025 13:59 Відповісти
послухай, кацапе - я твою свинокацапську не зобов'язаний на цьому сайті розуміти

я вгадав що ти помийочний емігрант? вгадав!

то хто з нас розумніший, кацапе?

от і рийся там собі в сміттєвих баках, заведи собі щура або собаку і перед нею малюйся який ти розумний
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23.06.2025 14:04 Відповісти
"послухай, кацапе - я твою свинокацапську не зобов'язаний на цьому сайті розуміти"

ты в принципе не в состоянии что либо понимать, отсюда и твое интеллектуальное развитие на уровне шарикова. в твоем скудном пространстве, там где у адекватных людей ум расположен, не укладывается, что человек сам рашает где и как ему жить, и что где-то там он может быть вполне успешным. это вполне объяснимо - анализируя что-то или кого-то, человек в первую очередь проэцирует на себя и сравнивает со своими возможностями, осюда и понятно твое представление жизни за границей как то "рийся там собі в сміттєвих баках", "заведи собі щура", это действительно твой уровень, и это не удивительно судя по твоим умозаключениям
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23.06.2025 14:16 Відповісти
давай, гуляй, в пішоходну еротичну, Шарікова шматок

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24.06.2025 12:25 Відповісти
"давай, гуляй, в пішоходну еротичну"

очень содержательный комментарий, прям кладезь мудрости, хотя есть положительный момент - он полностью соответствует степени развития комментатора.
как говорил один известный ученый: "в мире есть две бесконечности - вселенная и идиотизм, хотя насчет первой я не уверен", и я с ним, после таких комментариев, полностью согласен
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24.06.2025 16:25 Відповісти
віджерся, кацапчик, на емігрантських харчах

і сереш тут зранку до вечора, доки бюргери вкалують на двох роботах щоб ти не обкрадав їх дачі і в сміттєвому баці не здох
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25.06.2025 13:10 Відповісти
"віджерся, кацапчик, на емігрантських харчах"

ну вот, еще одно подтверждение, что эволюция коснулась не всех. как тут не вспомнить для чего тебе дана голова: ты в нее ешь, и периодически извергаешь из нее словосочетания, достойные умственноотсталого. тут уже сложно что-либо исправить, но можно вспомнить еще одного известного человека, только уже писателя: "никогда не спорьте с идиотами. вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом". могу лишь констатировать, что опыта тебе не занимать. всего хорошего. да, чуть не забыл - займись саморазвитием, должно помочь
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25.06.2025 13:55 Відповісти
Главу МЗС Ірану відправили на зустріч з Путіним. Він проситиме про додаткову допомогу
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23.06.2025 13:44 Відповісти
😁 От і я так сміявся, коли прочитав! Главу МЗС Ірану за допомогою треба послати до Аллаха, бо пуцин тут не допоможе. Якщо Аллах не прийме главу МЗС і відправить його на..., тобто в пекло, то до Аллаза треба послати самого аятрллу Хаменеї.. Ну а якщо Вллах і тут не послухає і відправить на..., тобто у пекло таконо поважного злочинця богослова, то до Аллаха треба послати весь той режим, як одну потужну делегацію.
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23.06.2025 14:00 Відповісти
путен введи вайска
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23.06.2025 13:46 Відповісти
Навіщо? Вони просто передадуть Ірану ядерну бомбу.
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23.06.2025 13:54 Відповісти
Очканут Думаю, США не допустят, для них это был бы серьезнейший удар.
Хотя дятел путин может и не подумать об этом, и передать, как Беларуси. Без кнопки и ключей, но по факту.
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23.06.2025 14:10 Відповісти
Як хтось доведе що бомба була з рф,вони можуть сказати що атомні об'єкти в Ірані вціліли і що це їх зброя, а тепер уявіть якби Іран застосував по Ізраїлю то це був би найбільшій провал штатів за всю історію.Думаю москва могла б на таке піти щоб принизити США.
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23.06.2025 14:16 Відповісти
Думаю, что в ситуации передачи ядерного оружия никто уже ничего доказывать не будет. Выразят обеспокоенность, конечно же, а дальше хрен знает, что будут делать.
Не думаю, что путин сам заинтересован в передаче, какой ему смысл? Еще одну ядерную державу создать? Думаю, вряд-ли, Беларуси же типа передали, но без ключей запуска и, наверное, по факту под контролем росии запуск. Так физически просто поставили в Беларуси, но по факту, хрен. Если он дальше лукашенко очканул дать бимбу, то, не думаю, что он решится передать Ирану. Это ведь уже совсем другой уровень.
Вон в Сирии, у них гораздо лучше дела были в военном и политическом плане, и чем окончилось?
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23.06.2025 14:54 Відповісти
кожна ядерна бомба має "пальчики" - унікальний ізотопний шлейф.

так що визначити виробника не складе проблем

.
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23.06.2025 14:59 Відповісти
Не будемо ванговати подивимося що буде..але це ж такий шанс який дали США)дати їм ляпаса чужими руками ,якщо ***** не скористається і зільє іранців то це взагалі повна втрата впливу на бл.схід.
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23.06.2025 18:01 Відповісти
Ось, вже про це почали говорити)https://youtu.be/bP-xRasS4gQ?t=887
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24.06.2025 02:00 Відповісти
Армения тоже бегала....
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23.06.2025 13:49 Відповісти
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23.06.2025 13:57 Відповісти
Вот путя еще и тут рыжему поводит по губам. Может даже с проникновением! США страна терпил( во главе с клоуном). Где-то я уже это видел)).
Там вроде Иран уже нанес удары по американским базам)), может фейк, ну посмотрим.
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23.06.2025 14:03 Відповісти
ЧЄлобітную від полотенця привіз.
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23.06.2025 14:09 Відповісти
буде просить "с уваженієм" чи без? ))
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23.06.2025 14:09 Відповісти
- А можно Асад переселится на второй ярус, а то Хаменеи стареньний, не залезет....
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23.06.2025 14:11 Відповісти
@путін назвав удари по Ірану «неспровокованою агресією, яка не має виправдання», та як надійний союзник передав керівництву країни «найкращі побажання». @

такие вопросы с кандачка не решаються.передайте ваш король мой пламенный привет_)
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23.06.2025 14:22 Відповісти
Нехай віддадуть взад ті ******** "Шахеди" (своїм ходом).
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23.06.2025 14:25 Відповісти
Не верь,не бойся, не проси..
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23.06.2025 15:37 Відповісти
 
 