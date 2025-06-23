УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8921 відвідувач онлайн
Новини Виробництво балістичних ракет у Росії Російський ОПК
5 530 31

Путін: Росія розгортає серійне виробництво ракети "Орешник"

Орешник - Путін анонсував серійне виробництво ракети

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нарощуватиме масове виробництво балістичних ракет середнього радіусу дії "Орешник".

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.

""Орешник" дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах. У РФ розгортається серійне виробництво "Орешника"", - сказав він.

Путін також зазначив, що Росія підвищуватиме "бойові можливості всіх видів і родів військ".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Главу МЗС Ірану відправили на зустріч з Путіним. Він проситиме про додаткову допомогу, - Reuters. ВIДЕО

За словами диктатора, російські комплекси "Ярс" і бомбардувальники-ракетоносці Ту-160М поповнять цього року стратегічні ядерні сили Росії.

"Росія сьогодні бореться за своє майбутнє. Бійці "СВО" — прямі спадкоємці героїв Великої Вітчизняної та інших предків тисячолітньої історії Росії", - додав очільник Кремля.

Зазначимо, "Орешник" — російська балістична ракета середньої дальності. Вперше про застосування "Орешника" диктатор Путін розповів 21 листопада минулого року. Тоді він заявив, що це стало нібито відповіддю на удари України американськими ракетами ATACMS і британськими Storm Shadow по об'єктах у Курській і Брянській областях РФ.

Також читайте: Росія накопичила майже 2000 ракет різного типу, також нарощує виробництво "Шахедів", - ГУР

Автор: 

путін володимир (24222) росія (66431) балістичні ракети (454)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Це ж було вже!
"Серийное производство ракеты "Орешник" началось!"... ВВХ 28.11.2024 года.
показати весь коментар
23.06.2025 15:35 Відповісти
+14
ну бывает деменция,забывает плешивый что вчера говорил)
показати весь коментар
23.06.2025 15:37 Відповісти
+11
показати весь коментар
23.06.2025 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну все, Казахстан, ховайся в жито
показати весь коментар
23.06.2025 15:31 Відповісти
х-ло, сармат уже обсерили?
показати весь коментар
23.06.2025 15:31 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2025 15:31 Відповісти
При актуальній ж...ській владі перспективи у протистоянні невтішні: 6-й рік стагнації, і, скоріше, навіть відносного падіння.
показати весь коментар
23.06.2025 15:31 Відповісти
Коли вже цього зазделегідь забальзамованого гандона нарешті покладуть у домовину? Так хочеться насолодитись «Лебединим озером» або «з горя» порвати баян!
показати весь коментар
23.06.2025 15:34 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2025 15:35 Відповісти
Це ж було вже!
"Серийное производство ракеты "Орешник" началось!"... ВВХ 28.11.2024 года.
показати весь коментар
23.06.2025 15:35 Відповісти
ну бывает деменция,забывает плешивый что вчера говорил)
показати весь коментар
23.06.2025 15:37 Відповісти
Интересно, кто от кого заразился деменцией, ***** от Трампа или наоборот.
показати весь коментар
23.06.2025 17:11 Відповісти
Тогда - началось, сейчас - разворачивается, потом - стартует.... Вариантов много! Важно вату держать в состоянии экстаза от дебильных названий аналоговнета
показати весь коментар
23.06.2025 18:12 Відповісти
Санкции работают
показати весь коментар
23.06.2025 15:35 Відповісти
«ти відєл тушканчіка (орєшінк)? - Никак нет. - А он есть!»
показати весь коментар
23.06.2025 20:18 Відповісти
Він хоч сам вірить в те, що верзе???Яке "майбутнє", які "прямі спадкоємці"? Спадкоємці одного дня витягнуть твій труп з під мавзолею і з радістю будуть на нього плювати.
показати весь коментар
23.06.2025 15:38 Відповісти
Можуть і з'їсти!
показати весь коментар
23.06.2025 15:52 Відповісти
Мені сподобалося інше - про "тисячолітній Рейх"... Він з "арихметикою", як і Трамп, перестав "дружить"... Московське князівство вперше згадується в 1263 році. Володимиро-Суздальське князівство, "уделом" якого було Московське, вперше згадується тільки з 1157 року... Аж ніяк нема 1000 років...
показати весь коментар
23.06.2025 16:08 Відповісти
А старая ладага? А рюрік? Як казав один савєцкій гуморист: "Історія чєловєчєства (читай масковії) уходіт карнямі в дальокає прошлоє"..)))
показати весь коментар
23.06.2025 16:25 Відповісти
- Какой народ самый древний?
- Канечна, МЫ, "русские"!!!
- Чем докажете?
- Да ат нас даже абезьяны праизашли!!!
показати весь коментар
23.06.2025 16:31 Відповісти
Яке вони самі ж собі і придумали, шоп «вялічіє» чимось підперти. Власне існування України як держави їм у тому і заважає
показати весь коментар
23.06.2025 20:17 Відповісти
А у нас в ответ увеличат производство асфальта и клоунов. Клоуны и асфальт- мечта любого идиота.
показати весь коментар
23.06.2025 15:39 Відповісти
У вас то в Сколково?
показати весь коментар
23.06.2025 20:15 Відповісти
попався йому крєпкій ошєшнік )) в черговий раз починає базар про його "сєрульноє проізводство" )
показати весь коментар
23.06.2025 15:39 Відповісти
Ну, якось пофіг. Орєшнік чи скворєшнік, *****, що хоче цим налякати когось? Він, знову, намагався пукнути, але обісрався.
показати весь коментар
23.06.2025 15:54 Відповісти
На кожний орешнiк знайдеться свiй щелкуньчiк.
показати весь коментар
23.06.2025 15:56 Відповісти
сподіваюся, що це кацапам так само вдасться, як і зеленому ******** збудувати 3000 ракет...
показати весь коментар
23.06.2025 16:01 Відповісти
Розгортайте! Це ваш "космос"! На більше ви ні на що не здатні!
показати весь коментар
23.06.2025 17:03 Відповісти
Це той "о(г) рєшнік", який встаноалюють на аналоговнєтний танк "срА(р)мата", який випускається серійно вже три роки і який заполонив усі фронти? 🤔
показати весь коментар
23.06.2025 17:27 Відповісти
Так, а його хоч змогли хоч раз запустити, крім ото однієі єдиноі ракети по Дніпру, пазорніки?))!
показати весь коментар
23.06.2025 20:13 Відповісти
Цинізму цього упиря немає меж; ,, Бійці "СВО" - прямі спадкоємці героїв Великої Вітчизняної" - Покидьки СВО- це прямі спадкоемці вояків РОА - ті теж ходили з георгіівськими стрічками і під трьоколоровим прапором і були гітлеровськими холуями і діяли як фашисти. Героі Вітчизняноі у гробу перевернулись б, якби взнали ким стали іхні нащадки на московіі,......
показати весь коментар
23.06.2025 20:27 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2025 12:06 Відповісти
 
 