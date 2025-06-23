Путін: Росія розгортає серійне виробництво ракети "Орешник"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нарощуватиме масове виробництво балістичних ракет середнього радіусу дії "Орешник".

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.

""Орешник" дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах. У РФ розгортається серійне виробництво "Орешника"", - сказав він.

Путін також зазначив, що Росія підвищуватиме "бойові можливості всіх видів і родів військ".

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За словами диктатора, російські комплекси "Ярс" і бомбардувальники-ракетоносці Ту-160М поповнять цього року стратегічні ядерні сили Росії.

"Росія сьогодні бореться за своє майбутнє. Бійці "СВО" — прямі спадкоємці героїв Великої Вітчизняної та інших предків тисячолітньої історії Росії", - додав очільник Кремля.

Зазначимо, "Орешник" — російська балістична ракета середньої дальності. Вперше про застосування "Орешника" диктатор Путін розповів 21 листопада минулого року. Тоді він заявив, що це стало нібито відповіддю на удари України американськими ракетами ATACMS і британськими Storm Shadow по об'єктах у Курській і Брянській областях РФ.

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