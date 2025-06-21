Росія накопичила майже 2000 ракет різного типу, також нарощує виробництво "Шахедів", - ГУР

Станом на червень 2025 року Росія має у своєму арсеналі понад 1950 стратегічних ракет різних типів, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети. Також російські війська збільшують виробництво БпЛА.

Про це повідомили у ГУР МОУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Крім того, за даними розвідки, ворог має тисячі ударних дронів Shahed-136 та їхні імітатори.

Основні запаси ракет РФ включають:

до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";

до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";

до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;

до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;

понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";

до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;

до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

За даними ГУР, РФ вдалося наростити виробництво окремих ракет на 10-20%.

Щомісяця росіяни виробляють до 195 ракет, зокрема:

до 60 ракет "Іскандер-М";

до 20 "Іскандер-К";

до 60 "Х-101";

до 10 модернізованих Х-32;

до 30 "Калібрів";

до 15 "Кинджалів".

Виробництво дронів

Крім того, ворог має понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

За оцінкою ГУР, Росія здатна виробляти до 170 таких дронів на добу –– ударних та імітаторів.

До кінця поточного року Росія планує наростити виробництво БПЛА до 190 одиниць/день.

