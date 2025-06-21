Росія накопичила майже 2000 ракет різного типу, також нарощує виробництво "Шахедів", - ГУР
Станом на червень 2025 року Росія має у своєму арсеналі понад 1950 стратегічних ракет різних типів, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети. Також російські війська збільшують виробництво БпЛА.
Про це повідомили у ГУР МОУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Крім того, за даними розвідки, ворог має тисячі ударних дронів Shahed-136 та їхні імітатори.
Основні запаси ракет РФ включають:
- до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";
- до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";
- до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
- до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
- понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";
- до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;
- до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.
За даними ГУР, РФ вдалося наростити виробництво окремих ракет на 10-20%.
Щомісяця росіяни виробляють до 195 ракет, зокрема:
- до 60 ракет "Іскандер-М";
- до 20 "Іскандер-К";
- до 60 "Х-101";
- до 10 модернізованих Х-32;
- до 30 "Калібрів";
- до 15 "Кинджалів".
Виробництво дронів
Крім того, ворог має понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").
За оцінкою ГУР, Росія здатна виробляти до 170 таких дронів на добу –– ударних та імітаторів.
До кінця поточного року Росія планує наростити виробництво БПЛА до 190 одиниць/день.
Тільки на словах, бо в реальності це брехня.
Зеля постійно бреше та здає Україну пуйлу частинами.
І саме сумне, що всіх це влаштовує. Бо мовчать.
А те що ви кажете розвалили то все застаріле і неефективне, я б сказав, що старе керівництво тих заводів, воно б затримувало час від розробки до конвеєра, тому що повсюди б пхало своїх родичів, або тягнуло відкати? Такі дії як п'ята нога в коня на кожному заводі.
Друге у них є деякі вимоги до безпеки, якими ми нехтуємо зовсім, а це тягне за собою багато витрат на ліцензування і страхування, що і складають основну частину вартості.
А те що ви називаєте заводами то совкові залишки з застарілим обладнанням, яке вже не має ніякої точності, з токарями, що сидять там тому що їх більше ніде не візьмуть, некомпетентними начальниками цехів і обвісом у вигляді родичів керівництва.
Наліплять плати рівня ардуїно на якесь совкове гівно, або залишки чеських чи гдрівських станків і розповідати про супер рішення. А ще можуть китайські доробки типу плазморізок взяти і це вся автоматизація.
Там навіть ерозійного станка нормального ніде немає, а якщо є то механізми давно зношені і от пиляють якусь х..ню з великими допусками.
Час від часу їм вкидають картинку про якісь розробки, деяким з яких от уже більше півтори року але вони так і не на конвеєрі. В реальності ситуація з кожним днем ускладнюються орки нарощують і маштабують виробництво ракет, ми ж нарощуєм кількість чиновників які тікають з України з награбованим.
Нам виставляють красиву картинку про удари дронами з бп 20-30 кг, які в реальності не приносять великих втрат оркам, тому що у них багато авіації, що збиває більшість, та в наших малий заряд навіть у порівнянні з шахедом, використання ж більших бпла збільшить їх замітність і оркам буде простіше їх знешкоджувати. Скільки вже було пусків в реальності тільки по НПЗ була якась успішність та і все.
Необхідні балістичні ракети, але судячи із заяв, що проскакують від чиновників, вони вважають, що то дорого та дрони краще. Може і дорого але судячи з підняття зарплат чиновникам та спецпенсії в бюджеті гроші є. Треба вивчати досвід Ірану клепати дешеву і ефективну балістику, не використовуючи при цьому дороге шассі.
Або пробувати робити рій невеликих далекобійних дронів на водні з АІ та новими датчиками орієнтації (кому цікаво може почитати про західні розробки там точність до 1-2 м на 700 км, щоб беспілотник попав в зону удару дальше вже ШІ шукає ціль ) і запускати їх в реальне масове виробництво, кошмарити не заводи а логістику та аеродроми. Особливо необхідне зараз вибивання авіації орків, та гелікоптерів, ППО.
Таким чином зараз ідуть китайці та американці. Ми тут відстаємо.
Це друга, після втечі Чернишова, втеча щурів за тиждень. Шефір, до слова, вже там.
Як відомо, елітно-калібровані "потомки козаків у 10 коліні" зазвичай мають чуйку на грандіозний шухер. Чи, може. вони з Іраном поїхали воювати? 🤔