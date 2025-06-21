УКР
Новини РФ збільшила виробництво БПЛА Виробництво балістичних ракет у Росії
5 557 126

Росія накопичила майже 2000 ракет різного типу, також нарощує виробництво "Шахедів", - ГУР

Запаси Росії ракет і дронів: ГУР розкрило оновлені дані

Станом на червень 2025 року Росія має у своєму арсеналі понад 1950 стратегічних ракет різних типів, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети. Також російські війська збільшують виробництво БпЛА.

Про це повідомили у ГУР МОУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Крім того, за даними розвідки, ворог має тисячі ударних дронів Shahed-136 та їхні імітатори.

Основні запаси ракет РФ включають:

  • до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";
  • до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";
  • до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
  • до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
  • понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";
  • до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;
  • до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ модернізувала балістичні ракети. Це ускладнило роботу для систем ППО Patriot, - Повітряні сили

За даними ГУР,  РФ вдалося наростити виробництво окремих ракет на 10-20%.

Щомісяця росіяни виробляють до 195 ракет, зокрема:

  • до 60 ракет "Іскандер-М";
  • до 20 "Іскандер-К";
  • до 60 "Х-101";
  • до 10 модернізованих Х-32;
  • до 30 "Калібрів";
  • до 15 "Кинджалів".

Читайте також: РФ суттєво вдосконалила балістичні ракети KN-23 КНДР - вражають цілі зі смертельною точністю, - Буданов

Виробництво дронів

Крім того, ворог має понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

За оцінкою ГУР, Росія здатна виробляти до 170 таких дронів на добу –– ударних та імітаторів.

До кінця поточного року Росія планує наростити виробництво БПЛА до 190 одиниць/день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ виробляє понад 5000 "Шахедів" на місяць, це свідчить про п’ятикратне зростання, - ГУР. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

росія (67998) балістичні ракети (472) ГУР (688) Шахед (1532)
Топ коментарі
+30
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» (с)
21.06.2025 11:48 Відповісти
21.06.2025 11:48 Відповісти
+19
І де наші 3 тисячі ракет і мільйони дронів які обіцяв "найвеличніший" ?
21.06.2025 11:53 Відповісти
21.06.2025 11:53 Відповісти
+17
санкції працюють,економіка в дупі,.....так нам казали
21.06.2025 11:48 Відповісти
21.06.2025 11:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Ну об'єктивно - він якби й підписав, то зумів би витиснути якісь більш-менш непогані умови. Інша справа, що в умовах, коли ворог відчуває силу, а союзники морозяться, спробуй ще щось витиснути. Але якби П був президентом, то цілком імовірно, що війна би й не почалася (або почалася пізніше). Але історія не знає "якби", так що треба виходити з реалій.
21.06.2025 13:02 Відповісти
21.06.2025 13:02 Відповісти
Війна була б в будь-якому випадку при будь-якому українському президенту, бо кацапам вкрай необхідний сухопутний коридор, вода та електрика на Крим. Це, фактично, і є основна ціль війни. Так, розпочалась би вона, можливо, трохи пізніше. При сильному українському президенту куйлу знадобилось би більше часу на підготовку.
21.06.2025 13:08 Відповісти
21.06.2025 13:08 Відповісти
Це так, але П. вміє в усякі дипломатичні ігри, тому хто його зна як би це все було. Виграти час теж цінно, он наші європейські друзі цим і займаються. В будь якому разі, маємо шо маємо, сенс фантазувати.
21.06.2025 13:11 Відповісти
21.06.2025 13:11 Відповісти
это всё поршенко зеленского в растяжку поставил, забыл что ли?
21.06.2025 12:52 Відповісти
21.06.2025 12:52 Відповісти
І Кучма!
21.06.2025 12:54 Відповісти
21.06.2025 12:54 Відповісти
и Брежнев
21.06.2025 12:58 Відповісти
21.06.2025 12:58 Відповісти
Люди дітей готують до виїзду, нах їм ця "тривала війна" впала. Ніхто не буде жити під ракетами, хай зелена потолоч своїми їбалами сама їх ловить.
21.06.2025 14:44 Відповісти
21.06.2025 14:44 Відповісти
Де наші анонсовані ракети, які мали випускатися у промислових масштабах, як обіцяв Зеленський?
Тільки на словах, бо в реальності це брехня.
Зеля постійно бреше та здає Україну пуйлу частинами.
І саме сумне, що всіх це влаштовує. Бо мовчать.
21.06.2025 12:09 Відповісти
21.06.2025 12:09 Відповісти
Може ТЦК всі бояться, або подібного. Всі суди теж під Татаровим..
21.06.2025 12:14 Відповісти
21.06.2025 12:14 Відповісти
Щоб випускати щось в промислових масштабах, треба ту промисловість мати. А її за 33 роки повністю розвалили. Будували ж бо аграрну супердержаву, а не промислову.
21.06.2025 12:42 Відповісти
21.06.2025 12:42 Відповісти
Розвернути виробницвто не так зараз складно, у нас є багато людей які зараз працюють розробниками онлайн на західні компанії, їх можна залучити давши їм нормальну зарплатню, операторів ЧПУ навчити не так складно, можна і іноземців на 2-3 місяці запросити на навчання. Головне бажання щось змінити. Ну і бити по рукам рекрутерам, які зараз раптово знімають бронь на декілька тижнів типу через технічні труднощі і починають дії по оповіщенню.

А те що ви кажете розвалили то все застаріле і неефективне, я б сказав, що старе керівництво тих заводів, воно б затримувало час від розробки до конвеєра, тому що повсюди б пхало своїх родичів, або тягнуло відкати? Такі дії як п'ята нога в коня на кожному заводі.
21.06.2025 13:00 Відповісти
21.06.2025 13:00 Відповісти
Розгорнути виробництво якраз дуже складно. Кілька дослідних зразків тих же нептунів чи сапсанів, зроблених вручну - це одне, а серійне виробництво - це зовсім інше. Навіть, збільшити вже готове не так просто. Почитай новини. Потужні західні країни з потужною економікою не завжди можуть з цим справитись. Що вже казати про повністю убиту українську? Та ж сама рашка, ресурси та можливості якої в багато разів перевищують українські. Якби не Китай, не було б там зараз ніхера. Абсолютно ніхера.
21.06.2025 13:18 Відповісти
21.06.2025 13:18 Відповісти
Якби я не мав в цьому досвіду то міг вас послухати, потужні західні країни не можуть з цим справитись тільки по одній причині, перше це їм нах... не треба, вони в безпеці, вони навіть 5% на оборонку не хочуть витрачати.
Друге у них є деякі вимоги до безпеки, якими ми нехтуємо зовсім, а це тягне за собою багато витрат на ліцензування і страхування, що і складають основну частину вартості.
21.06.2025 13:42 Відповісти
21.06.2025 13:42 Відповісти
Я теж маю в цьому досвід. Тому і стверджую: нічого суттєвого Україна виробляти не зможе. В усякому разі в найближчі кілька десятиліть.
21.06.2025 15:25 Відповісти
21.06.2025 15:25 Відповісти
Я теж стверджую що не зможе, поки корупціонери відповідають за цей напрямок, їм простіше клепати якісь х...ню рівня шкільного гуртка добавивши там свій відсоток чим зайнятись чимось технологічно складним. Закупивши багатоосеві станки, найнявши інженерів проектантів з досвідом та зарплатнею від 2тис євро

А те що ви називаєте заводами то совкові залишки з застарілим обладнанням, яке вже не має ніякої точності, з токарями, що сидять там тому що їх більше ніде не візьмуть, некомпетентними начальниками цехів і обвісом у вигляді родичів керівництва.
Наліплять плати рівня ардуїно на якесь совкове гівно, або залишки чеських чи гдрівських станків і розповідати про супер рішення. А ще можуть китайські доробки типу плазморізок взяти і це вся автоматизація.
Там навіть ерозійного станка нормального ніде немає, а якщо є то механізми давно зношені і от пиляють якусь х..ню з великими допусками.
21.06.2025 17:49 Відповісти
21.06.2025 17:49 Відповісти
Просто нашим людям спокійно коли їм розповідають казки, їм простіше тоді жити в мильній бульбашці.

Час від часу їм вкидають картинку про якісь розробки, деяким з яких от уже більше півтори року але вони так і не на конвеєрі. В реальності ситуація з кожним днем ускладнюються орки нарощують і маштабують виробництво ракет, ми ж нарощуєм кількість чиновників які тікають з України з награбованим.

Нам виставляють красиву картинку про удари дронами з бп 20-30 кг, які в реальності не приносять великих втрат оркам, тому що у них багато авіації, що збиває більшість, та в наших малий заряд навіть у порівнянні з шахедом, використання ж більших бпла збільшить їх замітність і оркам буде простіше їх знешкоджувати. Скільки вже було пусків в реальності тільки по НПЗ була якась успішність та і все.

Необхідні балістичні ракети, але судячи із заяв, що проскакують від чиновників, вони вважають, що то дорого та дрони краще. Може і дорого але судячи з підняття зарплат чиновникам та спецпенсії в бюджеті гроші є. Треба вивчати досвід Ірану клепати дешеву і ефективну балістику, не використовуючи при цьому дороге шассі.

Або пробувати робити рій невеликих далекобійних дронів на водні з АІ та новими датчиками орієнтації (кому цікаво може почитати про західні розробки там точність до 1-2 м на 700 км, щоб беспілотник попав в зону удару дальше вже ШІ шукає ціль ) і запускати їх в реальне масове виробництво, кошмарити не заводи а логістику та аеродроми. Особливо необхідне зараз вибивання авіації орків, та гелікоптерів, ППО.

Таким чином зараз ідуть китайці та американці. Ми тут відстаємо.
21.06.2025 12:52 Відповісти
21.06.2025 12:52 Відповісти
В китайців і американців військові заводи не знищені. Недавно писали, як зграї приватизаторів судяться за їх земельні ділянки.
21.06.2025 15:34 Відповісти
21.06.2025 15:34 Відповісти
Нардеп Железняк підтвердив, що співвласник "Кварталу 95", близький до ОПи гаманець Зеленського Тимур Міндіч втік з України.

Це друга, після втечі Чернишова, втеча щурів за тиждень. Шефір, до слова, вже там.

Як відомо, елітно-калібровані "потомки козаків у 10 коліні" зазвичай мають чуйку на грандіозний шухер. Чи, може. вони з Іраном поїхали воювати? 🤔
21.06.2025 12:14 Відповісти
21.06.2025 12:14 Відповісти
Ну? А де чергове потужне відео від СБУ, про знищення усіх ракетоносних літаків?
21.06.2025 12:19 Відповісти
21.06.2025 12:19 Відповісти
в ответ клоун нарастил в 10 раз производство бусиков тцк и увеличил зарплаты мусорам и судьям
21.06.2025 12:49 Відповісти
21.06.2025 12:49 Відповісти
а у нас один пи.....шь
21.06.2025 12:51 Відповісти
21.06.2025 12:51 Відповісти
Десь заридав Арестович.
21.06.2025 13:20 Відповісти
21.06.2025 13:20 Відповісти
Наша ракетна программа Нептун після розвалу її Зеленським не запрацювала і досі. Слова Зеленського про виготовлених 2 мільйони дронів говорить про те що він дійсно 🤡🤡🤡, якщо їх не вистачає на фронті. Це як про мільярд посаджених ним дерев. Де с***ка він взявся на нашу голову.
21.06.2025 13:32 Відповісти
21.06.2025 13:32 Відповісти
Демократично!!! обраний мудрим!! українським народом. Ви маєте щось проти загального виборчого права для охлоса?
21.06.2025 15:45 Відповісти
21.06.2025 15:45 Відповісти
чмо зелене говорило про 1 000 000 дронів, це напевно про кацапські?
21.06.2025 16:42 Відповісти
21.06.2025 16:42 Відповісти
А як же - "два-три пуски"?
01.08.2025 17:20 Відповісти
01.08.2025 17:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 