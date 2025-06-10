РФ суттєво вдосконалила балістичні ракети KN-23 КНДР - вражають цілі зі смертельною точністю, - Буданов
Росія значно вдосконалила північнокорейські балістичні ракети KN-23 і тепер вони вражають цілі зі смертельною точністю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.
Він наголосив, що перша партія ракет КН-23, яку Північна Корея поставила Росії, була вкрай неякісною. Зокрема, майже половина з них, за даними правоохоронців, не лише відхилилися від траєкторії, а й вибухнули в повітрі.
"Відтоді ракети були значно вдосконалені завдяки російській допомозі, тепер вражають зі смертельною точністю. Зараз це абсолютно інша ракета за своїми технічними характеристиками.
Ця допомога Росії безумовно, внесе зміни у військовий баланс у регіоні між Північною та Південною Кореєю", - зазначив Буданов.
Та додав, що подібні зміни можуть поширюватися не лише на КН-23, а й на інші північнокорейські балістичні ракети.
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А свого нічого не зробили!
Дипломатію провалили, що нормальних ракет нам ніхто не дав, союзників типу Кіму та ірану немає, власної балістики та ППО на четвертий рік немає також.
Зате є Буланова, шашличний боневтік та патріот ярмак
буданов це розказувати.
Jedem das Seine
Всі "хюндаї" і "самсунги" вже клепають дрони?
Ой, не прогавте, як ми....
Слава Україні !!
Мабуть не витримав образи від СБУ, яка випередила ГУР за піаром.
Ревнощі не дають спокою.
Треба ще й Арєстовича повернути, скучили ми за ним