РФ суттєво вдосконалила балістичні ракети KN-23 КНДР - вражають цілі зі смертельною точністю, - Буданов

Росія значно вдосконалила північнокорейські балістичні ракети KN-23 і тепер вони вражають цілі зі смертельною точністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

Він наголосив, що перша партія ракет КН-23, яку Північна Корея поставила Росії, була вкрай неякісною. Зокрема, майже половина з них, за даними правоохоронців, не лише відхилилися від траєкторії, а й вибухнули в повітрі.

"Відтоді ракети були значно вдосконалені завдяки російській допомозі, тепер вражають зі смертельною точністю. Зараз це абсолютно інша ракета за своїми технічними характеристиками.

Ця допомога Росії безумовно, внесе зміни у військовий баланс у регіоні між Північною та Південною Кореєю", - зазначив Буданов.

Та додав, що подібні зміни можуть поширюватися не лише на КН-23, а й на інші північнокорейські балістичні ракети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ надає КНДР можливості для виробництва "шахедів", - Буданов