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Новини Співпраця КНДР та РФ
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РФ суттєво вдосконалила балістичні ракети KN-23 КНДР - вражають цілі зі смертельною точністю, - Буданов

ракета,балістична,кн-23

Росія значно вдосконалила північнокорейські балістичні ракети KN-23 і тепер вони вражають цілі зі смертельною точністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

Він наголосив, що перша партія ракет КН-23, яку Північна Корея поставила Росії, була вкрай неякісною. Зокрема, майже половина з них, за даними правоохоронців, не лише відхилилися від траєкторії,  а й вибухнули в повітрі. 

"Відтоді ракети були значно вдосконалені завдяки російській допомозі, тепер вражають зі смертельною точністю. Зараз це абсолютно інша ракета за своїми технічними характеристиками.

Ця допомога Росії безумовно, внесе зміни у військовий баланс у регіоні між Північною та Південною Кореєю", - зазначив Буданов.

Та додав, що подібні зміни можуть поширюватися не лише на КН-23, а й на інші північнокорейські балістичні ракети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ надає КНДР можливості для виробництва "шахедів", - Буданов

 

Автор: 

Буданов Кирило (496) КНДР (1253) балістичні ракети (444)


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Топ коментарі
+19
доповідає навіть з гордістью.....
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10.06.2025 10:55 Відповісти
+9
Добре що сказав.Констатувати всі вміють.А якось просунутись до виготовлення своїх ракет,то ніяк
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10.06.2025 10:56 Відповісти
+7
А ви ******* більше, що вона не точна, вибухає у повітрі...
А свого нічого не зробили!
Дипломатію провалили, що нормальних ракет нам ніхто не дав, союзників типу Кіму та ірану немає, власної балістики та ППО на четвертий рік немає також.
Зате є Буланова, шашличний боневтік та патріот ярмак
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10.06.2025 10:59 Відповісти
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доповідає навіть з гордістью.....
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10.06.2025 10:55 Відповісти
Тільки хотів написати а Ви вже сформулювали мою думку
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10.06.2025 10:55 Відповісти
Бо це не для вас месседж, а для Півдної Кореї, яка поводиться будто це її не стосується
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10.06.2025 11:04 Відповісти
Добре що сказав.Констатувати всі вміють.А якось просунутись до виготовлення своїх ракет,то ніяк
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10.06.2025 10:56 Відповісти
південна корея скоро буде смогтати куй, куколди нейтральні щє відгребуть
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10.06.2025 10:56 Відповісти
Південна готується ще з кінця корейської війни.
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10.06.2025 11:16 Відповісти
А Вам від цього є якийцсь зиск? Чи Ви розізлилися на них, що не дають грошей мародерам Зе і не виступили на боці України в цій війні?
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10.06.2025 11:33 Відповісти
Він прям хвалиться- "смертельна точність".Будванга хренова
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10.06.2025 10:57 Відповісти
Чим тільки така інформація допоможе,хер його знає.
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10.06.2025 10:57 Відповісти
Ф що зробив ГУР, щоб цього не сталося?
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10.06.2025 10:59 Відповісти
краще скажи де наша балістика,яка виробляється у промислових маштабах..
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10.06.2025 10:59 Відповісти
З 22-го року нам розповідають про "успішні випробування та запуск у серійне виробництво".
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10.06.2025 11:29 Відповісти
А ви ******* більше, що вона не точна, вибухає у повітрі...
А свого нічого не зробили!
Дипломатію провалили, що нормальних ракет нам ніхто не дав, союзників типу Кіму та ірану немає, власної балістики та ППО на четвертий рік немає також.
Зате є Буланова, шашличний боневтік та патріот ярмак
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10.06.2025 10:59 Відповісти
Україна - черговий полігон для випробування зброї рашенфашистами!!!
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10.06.2025 11:00 Відповісти
непряма доповідь ***** - "все долетівше, попало саме туди, куди й було націлено!"
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10.06.2025 11:01 Відповісти
Цей піз'дюк вже в міноборони рефе прес-секретарем?..
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10.06.2025 11:01 Відповісти
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10.06.2025 11:06 Відповісти
от тобі й еволюція - від бухих-тупих чмобіків із ракетами на один-два залпа до удосконалили ракети,що "вражають із смертельною точністю"...
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10.06.2025 11:09 Відповісти
Только не нужно свистеть,все ракеты летят на маячки установленные агентами сивковича и чука на поражаемых об'ектах,этих агентов никто не ловит,не может кимовская ракета пролететь тысячу км и попасть с метровой точностью,это абсурд.
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10.06.2025 11:13 Відповісти
малюк це робити.
буданов це розказувати.
Jedem das Seine
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10.06.2025 11:16 Відповісти
Не факт що воно так і є, але заява для того щоб не розслабляли булки.
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10.06.2025 11:17 Відповісти
українці, які беруть участь всі з міцно стиснутими булками четвертий рік, а іншим до сраки все це
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10.06.2025 11:32 Відповісти
Зате нашу балістику зовсім не потрібно удосконалювати. Бо вона існує тількі в мріях українців, навіть не в пустій голові зеленої банди.
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10.06.2025 11:19 Відповісти
Забув їх ще порахувати.
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10.06.2025 11:23 Відповісти
Південна Корея вже стала на військові рейки ?
Всі "хюндаї" і "самсунги" вже клепають дрони?
Ой, не прогавте, як ми....
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10.06.2025 11:28 Відповісти
Це той самий Буданов, що у 2023 розповідав, що у РФ скоро ракети закінчаться, чи якогось нового підвезли?
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10.06.2025 11:30 Відповісти
Той самий Буданов, який навипередки з Абдристовичем дурили людей, де Абдристович запевняв, що війна буде йти максимум три місяц та закінчиться нашою перемогоюі, а Буданов всіх кликав на каву в місто Ялту. Ще хтось до цього часу вірить владі?
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10.06.2025 11:35 Відповісти
Вдосконалили, ракети чучхе, московіти!! А чучухе, лише клепають залізяччя, під контролем китайців!! Розвідки НАТО і США, це дуже добре знають!
Слава Україні !!
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10.06.2025 11:32 Відповісти
І Південна Корея під загрозою, і Європа під загрозою, а летить все по Україні - і вдосконалене і не вдосконалене. От жеж парадокс.
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10.06.2025 11:37 Відповісти
О, давненько ми Буданова не чули...
Мабуть не витримав образи від СБУ, яка випередила ГУР за піаром.
Ревнощі не дають спокою.
Треба ще й Арєстовича повернути, скучили ми за ним
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10.06.2025 11:38 Відповісти
А де наші, українські балістичні ракети після шести років одноосібного правління Боневтіка-Позорного, коли все було в його руках, не тільки гроші бюджету України, а постійна допомога США, ЄС, Канади, Японії, Нової Зеландії і сотні інших країн? Якось при Порошенко, якому зек-Янукович залишив пусту казну, відсутні золото-валютні резерви і ембарго від росії, була відновлена економіка, побудувана армія, створена, крім різноманітної зброї - нові ракетні зразки "Нептуна", "Грім 2-Сапсан", "Вільху", "Стугну" та інше. Ще можливо пару місяців і мали бд свій новенький комплекс ППО "Кільчень"..., а так маємо брехунуна і популіста Зе, єлдаків, татарова, портнова, смірнова, подоляка, Беню, наумова, кулініча, дубінського, бужанського, коляна котлєту, Бур'яну, деркача та інших патріотів росії.
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10.06.2025 11:43 Відповісти
 
 