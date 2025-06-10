РФ существенно усовершенствовала баллистические ракеты KN-23 КНДР - поражают цели со смертельной точностью, - Буданов

Россия значительно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23 и теперь они поражают цели со смертельной точностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The War Zone заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Он отметил, что первая партия ракет КН-23, которую Северная Корея поставила России, была крайне некачественной. В частности, почти половина из них, по данным правоохранителей, не только отклонились от траектории, но и взорвались в воздухе.

"С тех пор ракеты были значительно усовершенствованы благодаря российской помощи, теперь поражают со смертельной точностью. Сейчас это совершенно другая ракета по своим техническим характеристикам.

Эта помощь России безусловно, внесет изменения в военный баланс в регионе между Северной и Южной Кореей", - отметил Буданов.

И добавил, что подобные изменения могут распространяться не только на КН-23, но и на другие северокорейские баллистические ракеты.

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