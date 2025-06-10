РФ существенно усовершенствовала баллистические ракеты KN-23 КНДР - поражают цели со смертельной точностью, - Буданов
Россия значительно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23 и теперь они поражают цели со смертельной точностью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The War Zone заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.
Он отметил, что первая партия ракет КН-23, которую Северная Корея поставила России, была крайне некачественной. В частности, почти половина из них, по данным правоохранителей, не только отклонились от траектории, но и взорвались в воздухе.
"С тех пор ракеты были значительно усовершенствованы благодаря российской помощи, теперь поражают со смертельной точностью. Сейчас это совершенно другая ракета по своим техническим характеристикам.
Эта помощь России безусловно, внесет изменения в военный баланс в регионе между Северной и Южной Кореей", - отметил Буданов.
И добавил, что подобные изменения могут распространяться не только на КН-23, но и на другие северокорейские баллистические ракеты.
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А свого нічого не зробили!
Дипломатію провалили, що нормальних ракет нам ніхто не дав, союзників типу Кіму та ірану немає, власної балістики та ППО на четвертий рік немає також.
Зате є Буланова, шашличний боневтік та патріот ярмак
буданов це розказувати.
Jedem das Seine
Всі "хюндаї" і "самсунги" вже клепають дрони?
Ой, не прогавте, як ми....
Слава Україні !!
Мабуть не витримав образи від СБУ, яка випередила ГУР за піаром.
Ревнощі не дають спокою.
Треба ще й Арєстовича повернути, скучили ми за ним