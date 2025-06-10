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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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РФ существенно усовершенствовала баллистические ракеты KN-23 КНДР - поражают цели со смертельной точностью, - Буданов

ракета,баллистическая,кн-23

Россия значительно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23 и теперь они поражают цели со смертельной точностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The War Zone заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Он отметил, что первая партия ракет КН-23, которую Северная Корея поставила России, была крайне некачественной. В частности, почти половина из них, по данным правоохранителей, не только отклонились от траектории, но и взорвались в воздухе.

"С тех пор ракеты были значительно усовершенствованы благодаря российской помощи, теперь поражают со смертельной точностью. Сейчас это совершенно другая ракета по своим техническим характеристикам.

Эта помощь России безусловно, внесет изменения в военный баланс в регионе между Северной и Южной Кореей", - отметил Буданов.

И добавил, что подобные изменения могут распространяться не только на КН-23, но и на другие северокорейские баллистические ракеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ предоставляет КНДР возможности для производства "шахедов", - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (460) КНДР (1232) баллистические ракеты (414)


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Топ комментарии
+25
доповідає навіть з гордістью.....
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10.06.2025 10:55 Ответить
+14
Добре що сказав.Констатувати всі вміють.А якось просунутись до виготовлення своїх ракет,то ніяк
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10.06.2025 10:56 Ответить
+9
А ви ******* більше, що вона не точна, вибухає у повітрі...
А свого нічого не зробили!
Дипломатію провалили, що нормальних ракет нам ніхто не дав, союзників типу Кіму та ірану немає, власної балістики та ППО на четвертий рік немає також.
Зате є Буланова, шашличний боневтік та патріот ярмак
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10.06.2025 10:59 Ответить
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доповідає навіть з гордістью.....
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10.06.2025 10:55 Ответить
Тільки хотів написати а Ви вже сформулювали мою думку
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10.06.2025 10:55 Ответить
Бо це не для вас месседж, а для Півдної Кореї, яка поводиться будто це її не стосується
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10.06.2025 11:04 Ответить
Добре що сказав.Констатувати всі вміють.А якось просунутись до виготовлення своїх ракет,то ніяк
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10.06.2025 10:56 Ответить
південна корея скоро буде смогтати куй, куколди нейтральні щє відгребуть
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10.06.2025 10:56 Ответить
Південна готується ще з кінця корейської війни.
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10.06.2025 11:16 Ответить
А Вам від цього є якийцсь зиск? Чи Ви розізлилися на них, що не дають грошей мародерам Зе і не виступили на боці України в цій війні?
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10.06.2025 11:33 Ответить
Він прям хвалиться- "смертельна точність".Будванга хренова
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10.06.2025 10:57 Ответить
Чим тільки така інформація допоможе,хер його знає.
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10.06.2025 10:57 Ответить
Ф що зробив ГУР, щоб цього не сталося?
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10.06.2025 10:59 Ответить
краще скажи де наша балістика,яка виробляється у промислових маштабах..
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10.06.2025 10:59 Ответить
З 22-го року нам розповідають про "успішні випробування та запуск у серійне виробництво".
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10.06.2025 11:29 Ответить
А ви ******* більше, що вона не точна, вибухає у повітрі...
А свого нічого не зробили!
Дипломатію провалили, що нормальних ракет нам ніхто не дав, союзників типу Кіму та ірану немає, власної балістики та ППО на четвертий рік немає також.
Зате є Буланова, шашличний боневтік та патріот ярмак
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10.06.2025 10:59 Ответить
Україна - черговий полігон для випробування зброї рашенфашистами!!!
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10.06.2025 11:00 Ответить
непряма доповідь ***** - "все долетівше, попало саме туди, куди й було націлено!"
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10.06.2025 11:01 Ответить
Цей піз'дюк вже в міноборони рефе прес-секретарем?..
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10.06.2025 11:01 Ответить
от тобі й еволюція - від бухих-тупих чмобіків із ракетами на один-два залпа до удосконалили ракети,що "вражають із смертельною точністю"...
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10.06.2025 11:09 Ответить
малюк це робити.
буданов це розказувати.
Jedem das Seine
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10.06.2025 11:16 Ответить
Не факт що воно так і є, але заява для того щоб не розслабляли булки.
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10.06.2025 11:17 Ответить
українці, які беруть участь всі з міцно стиснутими булками четвертий рік, а іншим до сраки все це
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10.06.2025 11:32 Ответить
Зате нашу балістику зовсім не потрібно удосконалювати. Бо вона існує тількі в мріях українців, навіть не в пустій голові зеленої банди.
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10.06.2025 11:19 Ответить
Забув їх ще порахувати.
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10.06.2025 11:23 Ответить
Південна Корея вже стала на військові рейки ?
Всі "хюндаї" і "самсунги" вже клепають дрони?
Ой, не прогавте, як ми....
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10.06.2025 11:28 Ответить
Це той самий Буданов, що у 2023 розповідав, що у РФ скоро ракети закінчаться, чи якогось нового підвезли?
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10.06.2025 11:30 Ответить
Той самий Буданов, який навипередки з Абдристовичем дурили людей, де Абдристович запевняв, що війна буде йти максимум три місяц та закінчиться нашою перемогоюі, а Буданов всіх кликав на каву в місто Ялту. Ще хтось до цього часу вірить владі?
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10.06.2025 11:35 Ответить
Вдосконалили, ракети чучхе, московіти!! А чучухе, лише клепають залізяччя, під контролем китайців!! Розвідки НАТО і США, це дуже добре знають!
Слава Україні !!
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10.06.2025 11:32 Ответить
І Південна Корея під загрозою, і Європа під загрозою, а летить все по Україні - і вдосконалене і не вдосконалене. От жеж парадокс.
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10.06.2025 11:37 Ответить
О, давненько ми Буданова не чули...
Мабуть не витримав образи від СБУ, яка випередила ГУР за піаром.
Ревнощі не дають спокою.
Треба ще й Арєстовича повернути, скучили ми за ним
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10.06.2025 11:38 Ответить
А де наші, українські балістичні ракети після шести років одноосібного правління Боневтіка-Позорного, коли все було в його руках, не тільки гроші бюджету України, а постійна допомога США, ЄС, Канади, Японії, Нової Зеландії і сотні інших країн? Якось при Порошенко, якому зек-Янукович залишив пусту казну, відсутні золото-валютні резерви і ембарго від росії, була відновлена економіка, побудувана армія, створена, крім різноманітної зброї - нові ракетні зразки "Нептуна", "Грім 2-Сапсан", "Вільху", "Стугну" та інше. Ще можливо пару місяців і мали бд свій новенький комплекс ППО "Кільчень"..., а так маємо брехунуна і популіста Зе, єлдаків, татарова, портнова, смірнова, подоляка, Беню, наумова, кулініча, дубінського, бужанського, коляна котлєту, Бур'яну, деркача та інших патріотів росії.
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10.06.2025 11:43 Ответить
А коли ми побачимо ніші ракети зі "смертельною точністю"? Українців більш цікавить це, а не констації фактів і прогрессу ворога.
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10.06.2025 11:53 Ответить
Вони з Ігнатом змагаються в "заспокійливості" населення.
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10.06.2025 12:00 Ответить
В нас смертельний асфальт , забули ? Кацабів тільки засмоктує насмерть.
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10.06.2025 12:10 Ответить
 
 