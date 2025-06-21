Россия накопила почти 2000 ракет различного типа, также наращивает производство "Шахедов", - ГУР

По состоянию на июнь 2025 года Россия имеет в своем арсенале более 1950 стратегических ракет различных типов, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты. Также российские войска увеличивают производство БпЛА.

Об этом сообщили в ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кроме того, по данным разведки, враг имеет тысячи ударных дронов Shahed-136 и их имитаторы.

Основные запасы ракет РФ включают:

до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";

до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";

до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;

до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3;

более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";

до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на истребителях МиГ-31К;

до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

По данным ГУР, РФ удалось нарастить производство отдельных ракет на 10-20%.

Ежемесячно россияне производят до 195 ракет, в частности:

до 60 ракет "Искандер-М";

до 20 "Искандеров-К";

до 60 "Х-101";

до 10 модернизированных Х-32;

до 30 калибров;

до 15 кинжалов.

Производство дронов

Кроме того, враг имеет более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

По оценке ГУР, Россия способна производить до 170 таких дронов в сутки - ударных и имитаторов.

До конца текущего года Россия планирует нарастить производство БПЛА до 190 единиц/день.

