Россия накопила почти 2000 ракет различного типа, также наращивает производство "Шахедов", - ГУР
По состоянию на июнь 2025 года Россия имеет в своем арсенале более 1950 стратегических ракет различных типов, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты. Также российские войска увеличивают производство БпЛА.
Об этом сообщили в ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Кроме того, по данным разведки, враг имеет тысячи ударных дронов Shahed-136 и их имитаторы.
Основные запасы ракет РФ включают:
- до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";
- до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";
- до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;
- до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3;
- более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";
- до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на истребителях МиГ-31К;
- до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.
По данным ГУР, РФ удалось нарастить производство отдельных ракет на 10-20%.
Ежемесячно россияне производят до 195 ракет, в частности:
- до 60 ракет "Искандер-М";
- до 20 "Искандеров-К";
- до 60 "Х-101";
- до 10 модернизированных Х-32;
- до 30 калибров;
- до 15 кинжалов.
Производство дронов
Кроме того, враг имеет более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").
По оценке ГУР, Россия способна производить до 170 таких дронов в сутки - ударных и имитаторов.
До конца текущего года Россия планирует нарастить производство БПЛА до 190 единиц/день.
Тільки на словах, бо в реальності це брехня.
Зеля постійно бреше та здає Україну пуйлу частинами.
І саме сумне, що всіх це влаштовує. Бо мовчать.
А те що ви кажете розвалили то все застаріле і неефективне, я б сказав, що старе керівництво тих заводів, воно б затримувало час від розробки до конвеєра, тому що повсюди б пхало своїх родичів, або тягнуло відкати? Такі дії як п'ята нога в коня на кожному заводі.
Друге у них є деякі вимоги до безпеки, якими ми нехтуємо зовсім, а це тягне за собою багато витрат на ліцензування і страхування, що і складають основну частину вартості.
А те що ви називаєте заводами то совкові залишки з застарілим обладнанням, яке вже не має ніякої точності, з токарями, що сидять там тому що їх більше ніде не візьмуть, некомпетентними начальниками цехів і обвісом у вигляді родичів керівництва.
Наліплять плати рівня ардуїно на якесь совкове гівно, або залишки чеських чи гдрівських станків і розповідати про супер рішення. А ще можуть китайські доробки типу плазморізок взяти і це вся автоматизація.
Там навіть ерозійного станка нормального ніде немає, а якщо є то механізми давно зношені і от пиляють якусь х..ню з великими допусками.
Час від часу їм вкидають картинку про якісь розробки, деяким з яких от уже більше півтори року але вони так і не на конвеєрі. В реальності ситуація з кожним днем ускладнюються орки нарощують і маштабують виробництво ракет, ми ж нарощуєм кількість чиновників які тікають з України з награбованим.
Нам виставляють красиву картинку про удари дронами з бп 20-30 кг, які в реальності не приносять великих втрат оркам, тому що у них багато авіації, що збиває більшість, та в наших малий заряд навіть у порівнянні з шахедом, використання ж більших бпла збільшить їх замітність і оркам буде простіше їх знешкоджувати. Скільки вже було пусків в реальності тільки по НПЗ була якась успішність та і все.
Необхідні балістичні ракети, але судячи із заяв, що проскакують від чиновників, вони вважають, що то дорого та дрони краще. Може і дорого але судячи з підняття зарплат чиновникам та спецпенсії в бюджеті гроші є. Треба вивчати досвід Ірану клепати дешеву і ефективну балістику, не використовуючи при цьому дороге шассі.
Або пробувати робити рій невеликих далекобійних дронів на водні з АІ та новими датчиками орієнтації (кому цікаво може почитати про західні розробки там точність до 1-2 м на 700 км, щоб беспілотник попав в зону удару дальше вже ШІ шукає ціль ) і запускати їх в реальне масове виробництво, кошмарити не заводи а логістику та аеродроми. Особливо необхідне зараз вибивання авіації орків, та гелікоптерів, ППО.
Таким чином зараз ідуть китайці та американці. Ми тут відстаємо.
Це друга, після втечі Чернишова, втеча щурів за тиждень. Шефір, до слова, вже там.
Як відомо, елітно-калібровані "потомки козаків у 10 коліні" зазвичай мають чуйку на грандіозний шухер. Чи, може. вони з Іраном поїхали воювати? 🤔