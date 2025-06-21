РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9897 посетителей онлайн
Новости РФ увеличила производство БПЛА Производство баллистических ракет в России
5 557 126

Россия накопила почти 2000 ракет различного типа, также наращивает производство "Шахедов", - ГУР

Запасы России ракет и дронов: ГУР раскрыло обновленные данные

По состоянию на июнь 2025 года Россия имеет в своем арсенале более 1950 стратегических ракет различных типов, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты. Также российские войска увеличивают производство БпЛА.

Об этом сообщили в ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кроме того, по данным разведки, враг имеет тысячи ударных дронов Shahed-136 и их имитаторы.

Основные запасы ракет РФ включают:

  • до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";
  • до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";
  • до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;
  • до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3;
  • более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";
  • до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на истребителях МиГ-31К;
  • до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ модернизировала баллистические ракеты. Это усложнило работу для систем ПВО Patriot, - Воздушные силы

По данным ГУР, РФ удалось нарастить производство отдельных ракет на 10-20%.

Ежемесячно россияне производят до 195 ракет, в частности:

  • до 60 ракет "Искандер-М";
  • до 20 "Искандеров-К";
  • до 60 "Х-101";
  • до 10 модернизированных Х-32;
  • до 30 калибров;
  • до 15 кинжалов.

Читайте также: РФ существенно усовершенствовала баллистические ракеты KN-23 КНДР - поражают цели со смертельной точностью, - Буданов

Производство дронов

Кроме того, враг имеет более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

По оценке ГУР, Россия способна производить до 170 таких дронов в сутки - ударных и имитаторов.

До конца текущего года Россия планирует нарастить производство БПЛА до 190 единиц/день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ производит более 5000 "Шахедов" в месяц, это свидетельствует о пятикратном росте, - ГУР. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

россия (97378) баллистические ракеты (442) ГУР (606) Шахед (1527)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» (с)
показать весь комментарий
21.06.2025 11:48 Ответить
+19
І де наші 3 тисячі ракет і мільйони дронів які обіцяв "найвеличніший" ?
показать весь комментарий
21.06.2025 11:53 Ответить
+17
санкції працюють,економіка в дупі,.....так нам казали
показать весь комментарий
21.06.2025 11:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну об'єктивно - він якби й підписав, то зумів би витиснути якісь більш-менш непогані умови. Інша справа, що в умовах, коли ворог відчуває силу, а союзники морозяться, спробуй ще щось витиснути. Але якби П був президентом, то цілком імовірно, що війна би й не почалася (або почалася пізніше). Але історія не знає "якби", так що треба виходити з реалій.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:02 Ответить
Війна була б в будь-якому випадку при будь-якому українському президенту, бо кацапам вкрай необхідний сухопутний коридор, вода та електрика на Крим. Це, фактично, і є основна ціль війни. Так, розпочалась би вона, можливо, трохи пізніше. При сильному українському президенту куйлу знадобилось би більше часу на підготовку.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:08 Ответить
Це так, але П. вміє в усякі дипломатичні ігри, тому хто його зна як би це все було. Виграти час теж цінно, он наші європейські друзі цим і займаються. В будь якому разі, маємо шо маємо, сенс фантазувати.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:11 Ответить
это всё поршенко зеленского в растяжку поставил, забыл что ли?
показать весь комментарий
21.06.2025 12:52 Ответить
І Кучма!
показать весь комментарий
21.06.2025 12:54 Ответить
и Брежнев
показать весь комментарий
21.06.2025 12:58 Ответить
Люди дітей готують до виїзду, нах їм ця "тривала війна" впала. Ніхто не буде жити під ракетами, хай зелена потолоч своїми їбалами сама їх ловить.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:44 Ответить
Де наші анонсовані ракети, які мали випускатися у промислових масштабах, як обіцяв Зеленський?
Тільки на словах, бо в реальності це брехня.
Зеля постійно бреше та здає Україну пуйлу частинами.
І саме сумне, що всіх це влаштовує. Бо мовчать.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:09 Ответить
Може ТЦК всі бояться, або подібного. Всі суди теж під Татаровим..
показать весь комментарий
21.06.2025 12:14 Ответить
Щоб випускати щось в промислових масштабах, треба ту промисловість мати. А її за 33 роки повністю розвалили. Будували ж бо аграрну супердержаву, а не промислову.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:42 Ответить
Розвернути виробницвто не так зараз складно, у нас є багато людей які зараз працюють розробниками онлайн на західні компанії, їх можна залучити давши їм нормальну зарплатню, операторів ЧПУ навчити не так складно, можна і іноземців на 2-3 місяці запросити на навчання. Головне бажання щось змінити. Ну і бити по рукам рекрутерам, які зараз раптово знімають бронь на декілька тижнів типу через технічні труднощі і починають дії по оповіщенню.

А те що ви кажете розвалили то все застаріле і неефективне, я б сказав, що старе керівництво тих заводів, воно б затримувало час від розробки до конвеєра, тому що повсюди б пхало своїх родичів, або тягнуло відкати? Такі дії як п'ята нога в коня на кожному заводі.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:00 Ответить
Розгорнути виробництво якраз дуже складно. Кілька дослідних зразків тих же нептунів чи сапсанів, зроблених вручну - це одне, а серійне виробництво - це зовсім інше. Навіть, збільшити вже готове не так просто. Почитай новини. Потужні західні країни з потужною економікою не завжди можуть з цим справитись. Що вже казати про повністю убиту українську? Та ж сама рашка, ресурси та можливості якої в багато разів перевищують українські. Якби не Китай, не було б там зараз ніхера. Абсолютно ніхера.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:18 Ответить
Якби я не мав в цьому досвіду то міг вас послухати, потужні західні країни не можуть з цим справитись тільки по одній причині, перше це їм нах... не треба, вони в безпеці, вони навіть 5% на оборонку не хочуть витрачати.
Друге у них є деякі вимоги до безпеки, якими ми нехтуємо зовсім, а це тягне за собою багато витрат на ліцензування і страхування, що і складають основну частину вартості.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:42 Ответить
Я теж маю в цьому досвід. Тому і стверджую: нічого суттєвого Україна виробляти не зможе. В усякому разі в найближчі кілька десятиліть.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:25 Ответить
Я теж стверджую що не зможе, поки корупціонери відповідають за цей напрямок, їм простіше клепати якісь х...ню рівня шкільного гуртка добавивши там свій відсоток чим зайнятись чимось технологічно складним. Закупивши багатоосеві станки, найнявши інженерів проектантів з досвідом та зарплатнею від 2тис євро

А те що ви називаєте заводами то совкові залишки з застарілим обладнанням, яке вже не має ніякої точності, з токарями, що сидять там тому що їх більше ніде не візьмуть, некомпетентними начальниками цехів і обвісом у вигляді родичів керівництва.
Наліплять плати рівня ардуїно на якесь совкове гівно, або залишки чеських чи гдрівських станків і розповідати про супер рішення. А ще можуть китайські доробки типу плазморізок взяти і це вся автоматизація.
Там навіть ерозійного станка нормального ніде немає, а якщо є то механізми давно зношені і от пиляють якусь х..ню з великими допусками.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:49 Ответить
Просто нашим людям спокійно коли їм розповідають казки, їм простіше тоді жити в мильній бульбашці.

Час від часу їм вкидають картинку про якісь розробки, деяким з яких от уже більше півтори року але вони так і не на конвеєрі. В реальності ситуація з кожним днем ускладнюються орки нарощують і маштабують виробництво ракет, ми ж нарощуєм кількість чиновників які тікають з України з награбованим.

Нам виставляють красиву картинку про удари дронами з бп 20-30 кг, які в реальності не приносять великих втрат оркам, тому що у них багато авіації, що збиває більшість, та в наших малий заряд навіть у порівнянні з шахедом, використання ж більших бпла збільшить їх замітність і оркам буде простіше їх знешкоджувати. Скільки вже було пусків в реальності тільки по НПЗ була якась успішність та і все.

Необхідні балістичні ракети, але судячи із заяв, що проскакують від чиновників, вони вважають, що то дорого та дрони краще. Може і дорого але судячи з підняття зарплат чиновникам та спецпенсії в бюджеті гроші є. Треба вивчати досвід Ірану клепати дешеву і ефективну балістику, не використовуючи при цьому дороге шассі.

Або пробувати робити рій невеликих далекобійних дронів на водні з АІ та новими датчиками орієнтації (кому цікаво може почитати про західні розробки там точність до 1-2 м на 700 км, щоб беспілотник попав в зону удару дальше вже ШІ шукає ціль ) і запускати їх в реальне масове виробництво, кошмарити не заводи а логістику та аеродроми. Особливо необхідне зараз вибивання авіації орків, та гелікоптерів, ППО.

Таким чином зараз ідуть китайці та американці. Ми тут відстаємо.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:52 Ответить
В китайців і американців військові заводи не знищені. Недавно писали, як зграї приватизаторів судяться за їх земельні ділянки.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:34 Ответить
Нардеп Железняк підтвердив, що співвласник "Кварталу 95", близький до ОПи гаманець Зеленського Тимур Міндіч втік з України.

Це друга, після втечі Чернишова, втеча щурів за тиждень. Шефір, до слова, вже там.

Як відомо, елітно-калібровані "потомки козаків у 10 коліні" зазвичай мають чуйку на грандіозний шухер. Чи, може. вони з Іраном поїхали воювати? 🤔
показать весь комментарий
21.06.2025 12:14 Ответить
Ну? А де чергове потужне відео від СБУ, про знищення усіх ракетоносних літаків?
показать весь комментарий
21.06.2025 12:19 Ответить
в ответ клоун нарастил в 10 раз производство бусиков тцк и увеличил зарплаты мусорам и судьям
показать весь комментарий
21.06.2025 12:49 Ответить
а у нас один пи.....шь
показать весь комментарий
21.06.2025 12:51 Ответить
Десь заридав Арестович.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:20 Ответить
Наша ракетна программа Нептун після розвалу її Зеленським не запрацювала і досі. Слова Зеленського про виготовлених 2 мільйони дронів говорить про те що він дійсно 🤡🤡🤡, якщо їх не вистачає на фронті. Це як про мільярд посаджених ним дерев. Де с***ка він взявся на нашу голову.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:32 Ответить
Демократично!!! обраний мудрим!! українським народом. Ви маєте щось проти загального виборчого права для охлоса?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:45 Ответить
чмо зелене говорило про 1 000 000 дронів, це напевно про кацапські?
показать весь комментарий
21.06.2025 16:42 Ответить
А як же - "два-три пуски"?
показать весь комментарий
01.08.2025 17:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 