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Новини Виробництво балістичних ракет у Росії Співпраця Китаю та РФ Російський ОПК
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РФ наростила виробництво ракет "Іскандер" завдяки імпорту верстатів з Китаю, - розслідування ЗМІ

Ракети Іскандер - Росія збільшила виробництво завдяки Китаю

Попри міжнародні санкції, Росії вдалося значно збільшити виробництво балістичних ракет "Іскандер-М". Компанії в Китаї, Тайвані та Білорусі постачали стратегічному російському ракетному заводу критичне виробниче обладнання, яке направлялося через приватних російських посередників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні видання Kyiv Independent.

Зазначається, що тільки протягом минулого року на території РФ виготовили понад 700 таких ракет — утричі більше, ніж у 2023 році.

Як з’ясувалося, ключову роль у цьому відіграв імпорт обладнання з Китаю, Тайваню та Білорусі, який здійснюється через приватних посередників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін: Росія розгортає серійне виробництво ракети "Орешник"

Завод з виробництва ракет

За даними ГУР, наданої Kyiv Independent на початку червня, Росії вдалося накопичити близько 600 балістичних ракет "Іскандер-М" та ще 300 крилатих ракет "Іскандер-К".

Головним виконавцем програми розширення став Воткінський завод — підприємство, що займається складанням різних типів ракет, зокрема "Іскандер", "Ярс", та, ймовірно, "Орешник".

Журналісти встановили, що на завод із 2023 року почало надходити нове обладнання, зокрема металорізальні верстати з числовим програмним керуванням, які є критично важливими для виготовлення компонентів ракет.

РФ наростила виробництво ракет "Іскандер" завдяки імпорту верстатів з Китаю
Будівництво на території Воткінського заводу.

Основний імпортер – Китай

Kyiv Independent визначила понад 10 контрактів, підписаних Воткінським заводом у 2023 році на закупівлю десятків імпортних металообробних верстатів. Їх загальна вартість перевищує 11 мільйонів доларів, що становить лише частину більш широких інвестицій заводу в розширення.

Постачання здійснювали маловідомі приватні компанії з РФ, такі як "Уральська верстатна компанія" або "Каурус Альянс".

Основним джерелом імпорту став Китай — з десяти ідентифікованих контрактів вісім припадають саме на материкову частину КНР. Окремі поставки надходили з Тайваню та Білорусі.

Читайте також: Китай став найбільшим постачальником РФ та міг передати летальну зброю, - The Economist

Паралельно завод розширив свої потужності: збудовано два нові цехи, а штат працівників зріс на 2,5 тисячі осіб.

Розширення виробництва відбувається на тлі масованих ракетних ударів по Україні. У 2024 році Росія завдала по українській території 245 ударів лише ракетами "Іскандер" — у 4,5 раза більше, ніж у 2023 році. Вже цьогоріч зафіксовано 180 ударів цими ракетами.

Автор: 

Китай (4739) росія (66431) балістичні ракети (454)


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Топ коментарі
+9
Я вже значний час бойкотую товари "зроблено в Китаї", бо не хочу бути спонсором терористів.
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25.06.2025 16:57 Відповісти
+8
китай головний бенефіціар війни ********** проти України
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25.06.2025 16:59 Відповісти
+6
А в нас наростили виробництво асфальту , клоунів і домовин.
Якось ми по дурацьки воюємо.
ДЕ НАШІ РАКЕТИ???????
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25.06.2025 17:01 Відповісти
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Я вже значний час бойкотую товари "зроблено в Китаї", бо не хочу бути спонсором терористів.
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25.06.2025 16:57 Відповісти
тобто, на цензорі пишеш за допомогою голубів з записками?
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25.06.2025 17:02 Відповісти
З допомогою зроблено у Південній Кореї.
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25.06.2025 17:08 Відповісти
якби ти був хоч трохи розумніше, то розумів би що "Вироблено в Південній Кореї" ніяк не означає того, що повністю все комплектуюче вироблено саме там!
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25.06.2025 17:14 Відповісти
Вуйку - комплектуючі то таке.
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25.06.2025 17:16 Відповісти
з якого дива "Вуйку"? "комплектуючі то таке" - ти реально ідіот?
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25.06.2025 17:21 Відповісти
Ти якийсь дивачисько. Якщо авто з ДВЗ має 23000 комплектуючих, то хто би мав винюхувати що і як.
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25.06.2025 17:25 Відповісти
до чого тут авто? ми про взагалі-то про гаджети чи як?
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25.06.2025 17:55 Відповісти
Вуйку, а що комплектуючих нема в авто???
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25.06.2025 23:29 Відповісти
нє.
то, ти заможна самодостатня людина.
а, нам ніщєбродам доводиться, економити, де можливо.
у нас війна і відсутність перспектив.
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25.06.2025 17:22 Відповісти
Це тебе не виправдовує.
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25.06.2025 17:24 Відповісти
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25.06.2025 18:03 Відповісти
Доведеться ходити пішки - щоб на їздити на авто чи автобусах в яких є китайські комплектуючі , їсти тільки з городу - щоб не їсти продукти , в яких може бути харчова хімія з китаю...
Але що робити з сантехнікою ,******* вхідними та міжкімнатними дверими - фурнітура яких на 90% китайська .??
Варіант один - жити в полі в землянці - пити воду з джерела і їтси гриби та ягоди - щоб не користуватися продукцією країни -терориста ...
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25.06.2025 17:11 Відповісти
Саме тому я відмовився від купівлі Хонда Цівіер, бо дізнався, що її роблять у Китаї. Моя теперішня Тойота Кемрі і планований Субару Форестер - чисті японці. Відеореєстратора купив Південно Корейського. Якщо пошукати - все можна замінити.
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25.06.2025 17:15 Відповісти
Головне в ніякі офісні будівлі не заходьте - там китайські ручки та завіси - практично на всіх дверях . І сантехнікою не користуйтеся - труби ,прокладки і усіляка дрібнота - теж на 100 % китай .
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25.06.2025 17:18 Відповісти
Польща то все робить сама.
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25.06.2025 17:19 Відповісти
Мій племінник має будівельну компанію в Польщі - ото б він посміявся б над вашим жартом..
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25.06.2025 17:20 Відповісти
Ну то значить така фірма. Поважні будівельні фірми у Польщі закупляються лише в ЄС. Китайський ширнетреб пакується на рашу.
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25.06.2025 17:27 Відповісти
Ви так і сиплете жартами )) То що більшість "поважних європейських фірм" або перенесли виробництва в Китай ,або сидять на китайських комплектуючих чи сировині - для вас мабуть несподіванка ? ))))

Імпорт із Китаю до Євросоюзу за 10 років зріс удвічі Джерело: https://censor.net/n3539238
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25.06.2025 17:31 Відповісти
Це не зовсім так чи навіть зовсім не так. У Китаї штампують ширнетреб масовий. А все решта роблять у Європі. Є дослідження, яке свідчить, що 2/3 споживаних у Європі товарів і послуг виготовляються на відстані 120 км від ринку збуту.
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25.06.2025 17:38 Відповісти
Більшість європейських товарів виготовляються або містять значну кількість китайських комплектуючих . І дуже часто виготовляються на китайському обладнанні . Те що воно збирається і виробляється в Європі не робить його європейським .
У вас примітивне уявлення про китайське виробництво - в них є різні по якості вироби. Те що в більшості везеться в Україні - ширпотреб - але тільки тому що в Україні низька купівлеьна спроможність .
Приклад - той самий "ширпотребний " айфон - виготовляється і збирається в Китаї .
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25.06.2025 17:43 Відповісти
Вже в Індії, бо Китай кульгав з якістю.
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25.06.2025 20:23 Відповісти
китай головний бенефіціар війни ********** проти України
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25.06.2025 16:59 Відповісти
бачите, як це працює?
кацапи збирають ракети, а буржуї підписують бумажкі.
а, наш найдосвідченіший зе!гундос блукає по полях у пошуках рудого очка.
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25.06.2025 17:00 Відповісти
А в нас наростили виробництво асфальту , клоунів і домовин.
Якось ми по дурацьки воюємо.
ДЕ НАШІ РАКЕТИ???????
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25.06.2025 17:01 Відповісти
"Попри міжнародні санкції" - ну якщо при санкціях виробляють більше, ніж перед санкціями, то може все ж не "попри", а "завдяки"?
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25.06.2025 17:02 Відповісти
А посередники хто?
Знову кошерно замовчуємо?
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25.06.2025 17:05 Відповісти
Могутня держава "двополярного світу" здулась. Виявляється що вона готова брати від кожного, а ділитись зі своїми товаріщамі нічим або "самому мало" ! кацапія нарешті знайшла своє місце у світовій політиці ... за КНДР. Маленькі брати мають все, а великий брат голодний і злий.
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25.06.2025 17:05 Відповісти
Я все розумію, але чому у списку країн, які допомагають русні обійти санкції, є Тайвань???
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25.06.2025 17:07 Відповісти
Для тих, хто в танку ще раз поясняю.
Тайвань продав посереднику з Ізраїлю, ніби для його власних потреб.
З Ізраїлю щоденно 30 вантажних бортів возять на московію *********.
Тепер догнав?
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25.06.2025 17:11 Відповісти
Я думаю спочатку Україні варто самій перестати здійснювати транзит московської нафти - а вже потім висувати претензії - бо невдобно може вийти ...
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25.06.2025 17:13 Відповісти
Чому у Києві повно китайців ? Чому така безвідповідальна довіра ? Невже не зрозуміло , що всі вони фінансуються урядом китаю ?
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25.06.2025 17:07 Відповісти
Освіту здобувають.
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25.06.2025 17:10 Відповісти
Ага ! Відоме таке прикриття протиправної діяльності ...
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25.06.2025 17:19 Відповісти
Вони ще з часів срср вчились. КПІ і медичні. Як й африканці. На початку повномасштабного змились, зараз повертатись почали.
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25.06.2025 17:30 Відповісти
Хай приїздять до нас вчиться ще з північної кореї ...
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25.06.2025 17:38 Відповісти
100%
диркоокі повинні бути видворені з України країни після перевірки.
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25.06.2025 17:18 Відповісти
як добре що Рютте не виріть *****
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25.06.2025 17:10 Відповісти
У всьому винен Китай ? Ну ну ..

https://www.unian.ua/weapons/iskander-m-v-rosiyskih-raketah-viyavleno-27-amerikanskih-komponentiv-12747981.html 27 деталей в російській ракеті "Іскандер-М" є американськими. Ще 4 деталі мають швейцарське походження, дві - тайваньське, одна - японське.
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25.06.2025 17:16 Відповісти
Китай скоро зрозуміє, що це йому так не минеться. Бачить Бог🙏
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25.06.2025 17:16 Відповісти
Відмовився від всього китайського що міг. Ніяких тему, алі і тд.
завжди шукайте замінники китайському. Купіть одне якісне надовго замість того щоб купувати дешевий чінарський хлам декілька разів.
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25.06.2025 17:17 Відповісти
Саме так!!!
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25.06.2025 17:18 Відповісти
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25.06.2025 23:12 Відповісти
я навіть телефоном японським почав користуватися
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25.06.2025 18:17 Відповісти
Ізраїль вже продемонстрував, як треба вирішувати подібні питання, якщо кількість ракет у ворога тебе не влаштовує..., нажаль. поки ми тільки порахували кількість тих ракет, а ще рахуємо кількість наших загиблих, поранених та суми завданих збитків..., з 23 року нічого не змінилось в плані того, що ми ніяк на це не впливаємо...
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25.06.2025 17:17 Відповісти
Так були ракети ще 7 років тому, а потім нічого не стало. Ви не задавалися питанням чому міністра оборони Тарана Зеленський швидко сховав послом у Словенії?
Я відповім, через нього була зруйнована агентурна мережа української військової розвідки на окупованих територіях Донбасу і багато патріотів потрапили до рук російських спецслужб.Було ліквідовано ракетну програму та були згорнуті всі реформи щодо інтеграції до НАТО,також було звільнено безліч людей які просували реформи в армії. Ось чому Єрмак просував на посаду міністра Андрія Тарана.
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25.06.2025 21:59 Відповісти
Китай продає усім хто купляє.
Скільки верстатів купила Україна?
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25.06.2025 17:20 Відповісти
Мені от просто цікаво. А раніше кацапи на яких станках клипали ті іскандери?
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25.06.2025 17:22 Відповісти
Випилювали на радянських з чпу.

Мені взагалі цікаво, що вони розробляють й виготовляють, бо при совдепії був принцип - розробляли й вигоровляли частинами по республіках, а збирали вже десь в районі ленінграду..
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25.06.2025 17:34 Відповісти
Ну іскандери почали розробляти перед розпадом совк, а перші зібрали вже десь в кінці 90-х. Це стосовно іскандерів. А інші ракети робили так, по всьому совку і левову частку, якщо не найбільшу робили на Южмаші в Дніпрі.
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25.06.2025 17:43 Відповісти
Ну я так трошки поробила у відповідному кб на самому початку 90х. У Києві.
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25.06.2025 17:45 Відповісти
Ну так від КБ до готової продукції ще доооовгий шлях...
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25.06.2025 18:22 Відповісти
Та да..прикол в чому був - окремі комплекиуючі на різних заводах/кб союзу, а до купи збирали десь під спб. Потім випробування, виправлення похибок..за таке платили кешем..пам'ятаю шеф прилетів..заходить в лабораторію, відкриває кейс - а там рубаси пачками..ну то не для нас було, нам трошки - все інше гендиректору.
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25.06.2025 19:05 Відповісти
Пiвденьмашi
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25.06.2025 19:19 Відповісти
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25.06.2025 23:14 Відповісти
Шо заважає Україні накупити в Китаї таких самих верстатів і кліпати ракети?
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25.06.2025 17:37 Відповісти
Україні завжди заважала влада України . Сумно ...
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25.06.2025 17:46 Відповісти
Керевнитство
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25.06.2025 19:16 Відповісти
Судячи з документів які є в мережі, то це в більшості західні бренди локалізовані в Китаї (FANUC і т.д.), найбільше японські компанії приклали руку, тобто наразі це нічим не відрізняється від того ж Казахстану, Польщі, Тайваню останній також б мав санкцій дотримуватись вважаючи, яка в нього загроза під боком.

Можна потопити пару їх нелегальних суден, дочекатись щоб вони транспордери виключили, тими ж морскими дронами, до прикладу з нафтою то буде екологічна катастрофа, і нас не зрозуміють на заході, але можна із сталлю або пусті танкери топити. Це ж війна як не крути. В другу світову топили ж німецькі торгові судна.
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25.06.2025 17:45 Відповісти
а у нас зелень бабло пиляет вместо усиления оборонки
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25.06.2025 17:48 Відповісти
тобто кацапи під усілякими санкціями наростили виробництво ракет, а уряд зеленого ********, якому допомагають передові країни світу нічого, крім гучних назв для ракет, придумати не годен!! це, власне, все, що треба знати про ефективність зеленої швалі!!
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25.06.2025 18:20 Відповісти
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25.06.2025 19:14 Відповісти
Недалекоглядна стратегія Китаю, вперше за тисячу років може дуже дорого їм обійтися...
А Сибір не повернутися в склад Китаю ..
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25.06.2025 19:38 Відповісти
Коли на тайвань піде КНР, я згадаю їм верстати для рф!
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25.06.2025 20:55 Відповісти
Не все це правда, Тайвань не постачав обладнання до Росії.
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26.06.2025 09:23 Відповісти
 
 