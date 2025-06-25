РФ наростила виробництво ракет "Іскандер" завдяки імпорту верстатів з Китаю, - розслідування ЗМІ
Попри міжнародні санкції, Росії вдалося значно збільшити виробництво балістичних ракет "Іскандер-М". Компанії в Китаї, Тайвані та Білорусі постачали стратегічному російському ракетному заводу критичне виробниче обладнання, яке направлялося через приватних російських посередників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні видання Kyiv Independent.
Зазначається, що тільки протягом минулого року на території РФ виготовили понад 700 таких ракет — утричі більше, ніж у 2023 році.
Як з’ясувалося, ключову роль у цьому відіграв імпорт обладнання з Китаю, Тайваню та Білорусі, який здійснюється через приватних посередників.
Завод з виробництва ракет
За даними ГУР, наданої Kyiv Independent на початку червня, Росії вдалося накопичити близько 600 балістичних ракет "Іскандер-М" та ще 300 крилатих ракет "Іскандер-К".
Головним виконавцем програми розширення став Воткінський завод — підприємство, що займається складанням різних типів ракет, зокрема "Іскандер", "Ярс", та, ймовірно, "Орешник".
Журналісти встановили, що на завод із 2023 року почало надходити нове обладнання, зокрема металорізальні верстати з числовим програмним керуванням, які є критично важливими для виготовлення компонентів ракет.
Основний імпортер – Китай
Kyiv Independent визначила понад 10 контрактів, підписаних Воткінським заводом у 2023 році на закупівлю десятків імпортних металообробних верстатів. Їх загальна вартість перевищує 11 мільйонів доларів, що становить лише частину більш широких інвестицій заводу в розширення.
Постачання здійснювали маловідомі приватні компанії з РФ, такі як "Уральська верстатна компанія" або "Каурус Альянс".
Основним джерелом імпорту став Китай — з десяти ідентифікованих контрактів вісім припадають саме на материкову частину КНР. Окремі поставки надходили з Тайваню та Білорусі.
Паралельно завод розширив свої потужності: збудовано два нові цехи, а штат працівників зріс на 2,5 тисячі осіб.
Розширення виробництва відбувається на тлі масованих ракетних ударів по Україні. У 2024 році Росія завдала по українській території 245 ударів лише ракетами "Іскандер" — у 4,5 раза більше, ніж у 2023 році. Вже цьогоріч зафіксовано 180 ударів цими ракетами.
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то, ти заможна самодостатня людина.
а, нам ніщєбродам доводиться, економити, де можливо.
у нас війна і відсутність перспектив.
Але що робити з сантехнікою ,******* вхідними та міжкімнатними дверими - фурнітура яких на 90% китайська .??
Варіант один - жити в полі в землянці - пити воду з джерела і їтси гриби та ягоди - щоб не користуватися продукцією країни -терориста ...
Імпорт із Китаю до Євросоюзу за 10 років зріс удвічі Джерело: https://censor.net/n3539238
У вас примітивне уявлення про китайське виробництво - в них є різні по якості вироби. Те що в більшості везеться в Україні - ширпотреб - але тільки тому що в Україні низька купівлеьна спроможність .
Приклад - той самий "ширпотребний " айфон - виготовляється і збирається в Китаї .
кацапи збирають ракети, а буржуї підписують бумажкі.
а, наш найдосвідченіший зе!гундос блукає по полях у пошуках рудого очка.
Якось ми по дурацьки воюємо.
ДЕ НАШІ РАКЕТИ???????
Знову кошерно замовчуємо?
Тайвань продав посереднику з Ізраїлю, ніби для його власних потреб.
З Ізраїлю щоденно 30 вантажних бортів возять на московію *********.
Тепер догнав?
диркоокі повинні бути видворені з України країни після перевірки.
https://www.unian.ua/weapons/iskander-m-v-rosiyskih-raketah-viyavleno-27-amerikanskih-komponentiv-12747981.html 27 деталей в російській ракеті "Іскандер-М" є американськими. Ще 4 деталі мають швейцарське походження, дві - тайваньське, одна - японське.
завжди шукайте замінники китайському. Купіть одне якісне надовго замість того щоб купувати дешевий чінарський хлам декілька разів.
Я відповім, через нього була зруйнована агентурна мережа української військової розвідки на окупованих територіях Донбасу і багато патріотів потрапили до рук російських спецслужб.Було ліквідовано ракетну програму та були згорнуті всі реформи щодо інтеграції до НАТО,також було звільнено безліч людей які просували реформи в армії. Ось чому Єрмак просував на посаду міністра Андрія Тарана.
Скільки верстатів купила Україна?
Мені взагалі цікаво, що вони розробляють й виготовляють, бо при совдепії був принцип - розробляли й вигоровляли частинами по республіках, а збирали вже десь в районі ленінграду..
Можна потопити пару їх нелегальних суден, дочекатись щоб вони транспордери виключили, тими ж морскими дронами, до прикладу з нафтою то буде екологічна катастрофа, і нас не зрозуміють на заході, але можна із сталлю або пусті танкери топити. Це ж війна як не крути. В другу світову топили ж німецькі торгові судна.
А Сибір не повернутися в склад Китаю ..