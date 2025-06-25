РФ наростила виробництво ракет "Іскандер" завдяки імпорту верстатів з Китаю, - розслідування ЗМІ

Попри міжнародні санкції, Росії вдалося значно збільшити виробництво балістичних ракет "Іскандер-М". Компанії в Китаї, Тайвані та Білорусі постачали стратегічному російському ракетному заводу критичне виробниче обладнання, яке направлялося через приватних російських посередників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні видання Kyiv Independent.

Зазначається, що тільки протягом минулого року на території РФ виготовили понад 700 таких ракет — утричі більше, ніж у 2023 році.

Як з’ясувалося, ключову роль у цьому відіграв імпорт обладнання з Китаю, Тайваню та Білорусі, який здійснюється через приватних посередників.

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Завод з виробництва ракет

За даними ГУР, наданої Kyiv Independent на початку червня, Росії вдалося накопичити близько 600 балістичних ракет "Іскандер-М" та ще 300 крилатих ракет "Іскандер-К".

Головним виконавцем програми розширення став Воткінський завод — підприємство, що займається складанням різних типів ракет, зокрема "Іскандер", "Ярс", та, ймовірно, "Орешник".

Журналісти встановили, що на завод із 2023 року почало надходити нове обладнання, зокрема металорізальні верстати з числовим програмним керуванням, які є критично важливими для виготовлення компонентів ракет.

Будівництво на території Воткінського заводу.

Основний імпортер – Китай

Kyiv Independent визначила понад 10 контрактів, підписаних Воткінським заводом у 2023 році на закупівлю десятків імпортних металообробних верстатів. Їх загальна вартість перевищує 11 мільйонів доларів, що становить лише частину більш широких інвестицій заводу в розширення.

Постачання здійснювали маловідомі приватні компанії з РФ, такі як "Уральська верстатна компанія" або "Каурус Альянс".

Основним джерелом імпорту став Китай — з десяти ідентифікованих контрактів вісім припадають саме на материкову частину КНР. Окремі поставки надходили з Тайваню та Білорусі.

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Паралельно завод розширив свої потужності: збудовано два нові цехи, а штат працівників зріс на 2,5 тисячі осіб.

Розширення виробництва відбувається на тлі масованих ракетних ударів по Україні. У 2024 році Росія завдала по українській території 245 ударів лише ракетами "Іскандер" — у 4,5 раза більше, ніж у 2023 році. Вже цьогоріч зафіксовано 180 ударів цими ракетами.