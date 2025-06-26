Росії більше не потрібна допомога Ірану у війни в Україні, - Financial Time
Росії вдалося налагодити самостійне виробництво Shahed, накопичити 13 тисяч ракет і щомісяця виготовляти до 200 нових, тому вона не постраждала від значних втрат Ірану в конфлікті з Ізраїлем. Москва посилює співпрацю з Китаєм та Північною Кореєю для поповнення своїх військових ресурсів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Time.
Після майже двох тижнів бойових дій між Ізраїлем та Іраном сторони погодили перемир’я. За цей час серйозно постраждали іранські військові та ядерні об’єкти - події, які могли б стривожити Москву, адже іранська допомога відігравала значну роль на початку повномасштабної агресії.
У перші роки війни саме Іран надав Росії "вкрай необхідні бойові безпілотники Shahed 136 та технологію їх виробництва". Згодом дрон Shahed, перейменований Росією на Geran-2, став одним із головних інструментів для глибоких ударів по території України. Також Іран переправляв артилерійські снаряди та інші боєприпаси через Каспійське море. У січні обидві країни підписали договір про стратегічне партнерство, демонструючи прагнення до поглиблення співпраці. Однак наразі ситуація змінилася.
Як зазначає видання, "ослаблений Іран навряд чи матиме великий вплив на військові зусилля Росії".
Виробництво "шахедів" в Росії
Росія тепер виробляє величезну кількість дронів Shahed 136 самостійно, отримавши від Ірану технології виробництва, креслення та навчання. Локалізувавши виробництво в особливій економічній зоні "Алабуга", РФ створила власні варіації іранських розробок, покращивши двигуни дронів, боєголовки та опір до перешкод.
Скорочення виробництва ракет в Ірані після ударів Ізраїлю також не критичне. Хоча Росія торік отримала партію іранських Fath-360 і "раніше запитувала інші моделі", вона "навіть не використовувала ці Fath-360 в Україні". Українська розвідка оцінює, що "РФ має близько 13 тисяч ракет різної дальності та виробляє до 200 щомісяця". Тобто "не має гострої потреби в іранських ракетах".
Кремль поглиблює співпрацю з новими союзниками
Кремль також розширив свою зовнішньополітичну діяльність, створюючи нові альянси. Коли йдеться про потреби Росії на полі бою в Україні, залежність від Ірану досягла свого апогею через рік після початку війни, але з того часу на перші місця вийшли Китай і Північна Корея.
У 2023 році саме Північна Корея стала ключовим постачальником боєприпасів, ракет і навіть людей. А на останньому параді Перемоги в москві путін "публічно обійняв та подякував північнокорейським генералам за підтримку".
Ще потужніший вплив має Китай, який забезпечує Росію "товарами подвійного призначення та компонентами озброєння". Зараз триває "будівництво російсько-китайського логістичного комплексу в Алабузі", який, за прогнозами, збільшить участь Пекіна у виробництві дронів, включно з новими моделями, як-от Гарпія-А1 і Гарпія-3.
Попри перемир’я між Ізраїлем та Іраном, "майбутнє ядерної програми Ірану та місцезнаходження його високозбагаченого урану залишаються неясними". А Росія, яка посилює наступ в Україні, навряд чи зіткнеться з тиском з боку США, аби погодитися на припинення вогню.
"Ізраїльсько-іранська війна - і пряма участь у ній США - була небажаною новиною для росії. Вона перевернула стратегічні розрахунки Москви на Близькому Сході та виявила обмеженість її проєкції сили. Але ця війна не змусить росію послабити тиск в Україні", - йдеться в повідомленні.
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Проблема кацапів проста - щоб компенсувати виробництво ішаків - кацапам треба менше виробляти іншої зброї - ракет, снарядів,...
Це суттевий удар по впк кацапів. 👍
Ніколи, навіть навпаки.
Це піар-вкид кацапів на відмову Ірану продавати зброю в росію.
Думаю реально для самих цапів це буде ДУЖЕ боляче і проблемно.
Це у них уже стало звичкою...
Суть що хто НЕ рівний по силі кацапам - той НЕ воєнний союзник - тому йому можна не допомагати.
"Россия всегда и во всем права! (...) Никаких союзнических отношений между такой большой, красивой и многонаселенной страной как Россия и таким странным абсолютно искусственным образованием как Армения быть в принципе не может… Союзники хотя бы соизмеримы. Нет никаких союзников! Отношения с такими странами как Армения могут быть следующего формата: либо они двигаются в орбите России (некоторые называют это обидным словом сателлиты), либо они двигаются в чей-то другой орбите. Армения - это такой геополитический тупик на карте. Там нет ничего: ни полезных ископаемых, ни транзитной ценности", - заявил пропагандист.
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1. Чому ні разу не прилетіло на Банкову?
2. Чому масовані атаки щдебільшого тоді, коли гундосий закордоном ховається?
3. Чому на кремль ні одного нашого дрона не полетіло (хоча павутина показали, що можемо організувати)?
4. І взагалі, чому у нас якась дивна «джентльменська» війна - гинуть звичайні люди, а політики з обох сторін дивом уникли навіть подряпин?
1. Тому, що на Банковій немає "центру прийняття рішень".
2. Тому, що гундосий коли виїджає - забирає з собою ППО.
3. Тому, що Кремль - велике нах НЕПОТРІБНЕ НІЩО.
4. Тому, що "корисні ідіоти".
2. Скоріше за все співпадіння - масовані атаки проводять регулярно;
3. Мабуть тому, що до околиць аеродрому підібратися простіше. І дивіться відповідь по п.1 - ну пошкодять трохи будівлі;
4. Мабуть тому, що вони політики - для них кордони відкриті, закони не писані....
Нехай і далі, з 2014 року, він убиває Українців, як прутін почав це робити, ще з війни проти Ічкерії??!!
Це залишило Росію з Китаєм як єдиним великим джерелом необхідних імпортованих військових технологій та компонентів.
У відповідь Китай отримав доступ до передових російських технологій ракет, протиповітряної оборони та електронної боротьби.
Тим часом, незважаючи на декларації про "партнерство без меж", співпраця дійсно обмежена.
Хоча Росія та Китай поділяють сильну антиамериканську позицію, Пекін не бажає обмежувати свою стратегічну автономію та свободу дій, роблячи якісь зобов'язання перед Росією, які можуть призвести до відкритого конфлікту із Заходом чи введення санкцій.
Ця лазівка щодо подвійного використання активно використовуються Пекіном і Москвою: Росія імпортувала мільйони легких дронів, вироблених у Китаї, переважно серії Mavic від DJI.
Хоча українська армія також використовує Mavic, свідчення свідчать про те, що Китай, як правило, постачає більш розвинені версії тих самих дронів Mavic для Росії, ніж для України.
На додаток до цього, китайські компоненти відіграють ключову роль у підтримці внутрішнього виробництва дронів в Росії.
Також з'являються все більше доказів того, що Китай виробляє озброєні дрони для Росії.
З тієї ж причини Китай не постачає Росії те, що Москві найбільше потрібно для її війни проти України: важке озброєння, броньовані автомобілі та артилерійські **********.
молоко молочное
Це саме та українська розвідка котра розповідала нам що там ракет на 2 пуски лишилося? Як же заїбав цей пізділс.