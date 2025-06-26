Росії більше не потрібна допомога Ірану у війни в Україні, - Financial Time

Росії вдалося налагодити самостійне виробництво Shahed, накопичити 13 тисяч ракет і щомісяця виготовляти до 200 нових, тому вона не постраждала від значних втрат Ірану в конфлікті з Ізраїлем. Москва посилює співпрацю з Китаєм та Північною Кореєю для поповнення своїх військових ресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Time.

Після майже двох тижнів бойових дій між Ізраїлем та Іраном сторони погодили перемир’я. За цей час серйозно постраждали іранські військові та ядерні об’єкти - події, які могли б стривожити Москву, адже іранська допомога відігравала значну роль на початку повномасштабної агресії.

У перші роки війни саме Іран надав Росії "вкрай необхідні бойові безпілотники Shahed 136 та технологію їх виробництва". Згодом дрон Shahed, перейменований Росією на Geran-2, став одним із головних інструментів для глибоких ударів по території України. Також Іран переправляв артилерійські снаряди та інші боєприпаси через Каспійське море. У січні обидві країни підписали договір про стратегічне партнерство, демонструючи прагнення до поглиблення співпраці. Однак наразі ситуація змінилася.

Як зазначає видання, "ослаблений Іран навряд чи матиме великий вплив на військові зусилля Росії".

Виробництво "шахедів" в Росії

Росія тепер виробляє величезну кількість дронів Shahed 136 самостійно, отримавши від Ірану технології виробництва, креслення та навчання. Локалізувавши виробництво в особливій економічній зоні "Алабуга", РФ створила власні варіації іранських розробок, покращивши двигуни дронів, боєголовки та опір до перешкод.

Скорочення виробництва ракет в Ірані після ударів Ізраїлю також не критичне. Хоча Росія торік отримала партію іранських Fath-360 і "раніше запитувала інші моделі", вона "навіть не використовувала ці Fath-360 в Україні". Українська розвідка оцінює, що "РФ має близько 13 тисяч ракет різної дальності та виробляє до 200 щомісяця". Тобто "не має гострої потреби в іранських ракетах".

Кремль поглиблює співпрацю з новими союзниками

Кремль також розширив свою зовнішньополітичну діяльність, створюючи нові альянси. Коли йдеться про потреби Росії на полі бою в Україні, залежність від Ірану досягла свого апогею через рік після початку війни, але з того часу на перші місця вийшли Китай і Північна Корея.

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У 2023 році саме Північна Корея стала ключовим постачальником боєприпасів, ракет і навіть людей. А на останньому параді Перемоги в москві путін "публічно обійняв та подякував північнокорейським генералам за підтримку".

Ще потужніший вплив має Китай, який забезпечує Росію "товарами подвійного призначення та компонентами озброєння". Зараз триває "будівництво російсько-китайського логістичного комплексу в Алабузі", який, за прогнозами, збільшить участь Пекіна у виробництві дронів, включно з новими моделями, як-от Гарпія-А1 і Гарпія-3.

Попри перемир’я між Ізраїлем та Іраном, "майбутнє ядерної програми Ірану та місцезнаходження його високозбагаченого урану залишаються неясними". А Росія, яка посилює наступ в Україні, навряд чи зіткнеться з тиском з боку США, аби погодитися на припинення вогню.

"Ізраїльсько-іранська війна - і пряма участь у ній США - була небажаною новиною для росії. Вона перевернула стратегічні розрахунки Москви на Близькому Сході та виявила обмеженість її проєкції сили. Але ця війна не змусить росію послабити тиск в Україні", - йдеться в повідомленні.

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