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Новини Китай постачає зброю Росії
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Росії більше не потрібна допомога Ірану у війни в Україні, - Financial Time

більше не потребує допомоги Ірану

Росії вдалося налагодити самостійне виробництво Shahed, накопичити 13 тисяч ракет і щомісяця виготовляти до 200 нових, тому вона не постраждала від значних втрат Ірану в конфлікті з Ізраїлем. Москва посилює співпрацю з Китаєм та Північною Кореєю для поповнення своїх військових ресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Time.

Після майже двох тижнів бойових дій між Ізраїлем та Іраном сторони погодили перемир’я. За цей час серйозно постраждали іранські військові та ядерні об’єкти - події, які могли б стривожити Москву, адже іранська допомога відігравала значну роль на початку повномасштабної агресії.

У перші роки війни саме Іран надав Росії "вкрай необхідні бойові безпілотники Shahed 136 та технологію їх виробництва". Згодом дрон Shahed, перейменований Росією на Geran-2, став одним із головних інструментів для глибоких ударів по території України. Також Іран переправляв артилерійські снаряди та інші боєприпаси через Каспійське море. У січні обидві країни підписали договір про стратегічне партнерство, демонструючи прагнення до поглиблення співпраці. Однак наразі ситуація змінилася.

Як зазначає видання, "ослаблений Іран навряд чи матиме великий вплив на військові зусилля Росії".

Виробництво "шахедів" в Росії

Росія тепер виробляє величезну кількість дронів Shahed 136 самостійно, отримавши від Ірану технології виробництва, креслення та навчання. Локалізувавши виробництво в особливій економічній зоні "Алабуга", РФ створила власні варіації іранських розробок, покращивши двигуни дронів, боєголовки та опір до перешкод.

Скорочення виробництва ракет в Ірані після ударів Ізраїлю також не критичне. Хоча Росія торік отримала партію іранських Fath-360 і "раніше запитувала інші моделі", вона "навіть не використовувала ці Fath-360 в Україні". Українська розвідка оцінює, що "РФ має близько 13 тисяч ракет різної дальності та виробляє до 200 щомісяця". Тобто "не має гострої потреби в іранських ракетах".

Кремль поглиблює співпрацю з новими союзниками

Кремль також розширив свою зовнішньополітичну діяльність, створюючи нові альянси. Коли йдеться про потреби Росії на полі бою в Україні, залежність від Ірану досягла свого апогею через рік після початку війни, але з того часу на перші місця вийшли Китай і Північна Корея.

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У 2023 році саме Північна Корея стала ключовим постачальником боєприпасів, ракет і навіть людей. А на останньому параді Перемоги в москві путін "публічно обійняв та подякував північнокорейським генералам за підтримку".

Ще потужніший вплив має Китай, який забезпечує Росію "товарами подвійного призначення та компонентами озброєння". Зараз триває "будівництво російсько-китайського логістичного комплексу в Алабузі", який, за прогнозами, збільшить участь Пекіна у виробництві дронів, включно з новими моделями, як-от Гарпія-А1 і Гарпія-3.

Попри перемир’я між Ізраїлем та Іраном, "майбутнє ядерної програми Ірану та місцезнаходження його високозбагаченого урану залишаються неясними". А Росія, яка посилює наступ в Україні, навряд чи зіткнеться з тиском з боку США, аби погодитися на припинення вогню.

"Ізраїльсько-іранська війна - і пряма участь у ній США - була небажаною новиною для росії. Вона перевернула стратегічні розрахунки Москви на Близькому Сході та виявила обмеженість її проєкції сили. Але ця війна не змусить росію послабити тиск в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Іран (2297) Китай (4739) КНДР (1274) росія (66431)


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Топ коментарі
+18
Питання із розряду таких:
1. Чому ні разу не прилетіло на Банкову?
2. Чому масовані атаки щдебільшого тоді, коли гундосий закордоном ховається?
3. Чому на кремль ні одного нашого дрона не полетіло (хоча павутина показали, що можемо організувати)?
4. І взагалі, чому у нас якась дивна «джентльменська» війна - гинуть звичайні люди, а політики з обох сторін дивом уникли навіть подряпин?
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26.06.2025 07:40 Відповісти
+18
А шо Потужний? А Потужний за час виконання ролі президента накопичив 13 тисяч відосиків, і може клєпати 200 звернень і зустрічей щомісячно. Тому, що найдосвідченіший
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26.06.2025 07:41 Відповісти
+15
"Українська розвідка оцінює, що "РФ має близько 13 тисяч ракет різної дальності та виробляє до 200 щомісяця"

Це саме та українська розвідка котра розповідала нам що там ракет на 2 пуски лишилося? Як же заїбав цей пізділс.
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26.06.2025 07:54 Відповісти
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ага , не надо мене дурить я ще не п'яний , сьогодні нема Шапедов , движок китайський ,комплектующі з ірану , кацапня тільки збирає в себе
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26.06.2025 06:50 Відповісти
Нету ни одной иранской детали в геран, все китайское и американское, потому шо это китайский ударный беспилотник подсолнух!
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26.06.2025 07:00 Відповісти
Комплектуючі та движок, скоріше за все, вже давно на свої замінили.
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26.06.2025 07:18 Відповісти
Проплачений кацапський вкид, коли Іран перестав продавати ішаки: "данам єнтот іран і накуй не нужон біл - пусть падавітся своїмі ішакамі"
Проблема кацапів проста - щоб компенсувати виробництво ішаків - кацапам треба менше виробляти іншої зброї - ракет, снарядів,...
Це суттевий удар по впк кацапів. 👍
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26.06.2025 12:21 Відповісти
"Мавр зробив свою справу - мавр може піти...".
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26.06.2025 06:52 Відповісти
за карабльом....
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26.06.2025 12:11 Відповісти
"Попутного вітру...".
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26.06.2025 12:19 Відповісти
Коли кацапи добровільно відмовлялися від военної допомоги?
Ніколи, навіть навпаки.
Це піар-вкид кацапів на відмову Ірану продавати зброю в росію.
Думаю реально для самих цапів це буде ДУЖЕ боляче і проблемно.
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26.06.2025 12:23 Відповісти
Я не про те хотів сказать... Я про те, що іранці свою справу зробили - поставили зброю та **********... А тепер кацапи "кинули" свого "кредитора", коли той попросив допомоги... Точно так само вірмени "тягали каштани з вогню", для кацапів, на протязі багатьох років... А потім кацапи їх "кинули"...
Це у них уже стало звичкою...
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26.06.2025 12:28 Відповісти
Пропагандон мардан десь рік тому поясняв хто для кацапів воєнний союзник.
Суть що хто НЕ рівний по силі кацапам - той НЕ воєнний союзник - тому йому можна не допомагати.
"Россия всегда и во всем права! (...) Никаких союзнических отношений между такой большой, красивой и многонаселенной страной как Россия и таким странным абсолютно искусственным образованием как Армения быть в принципе не может… Союзники хотя бы соизмеримы. Нет никаких союзников! Отношения с такими странами как Армения могут быть следующего формата: либо они двигаются в орбите России (некоторые называют это обидным словом сателлиты), либо они двигаются в чей-то другой орбите. Армения - это такой геополитический тупик на карте. Там нет ничего: ни полезных ископаемых, ни транзитной ценности", - заявил пропагандист.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/297986_1720259300
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26.06.2025 12:39 Відповісти
- Ашьот! Ти слишаль новасть? Пака Гаспарян, Кеосаян, Симоньян и другие "русские армяне", из Масквы, "денацифициравали" Украину - азербайджанцы "деармянизиравали" наш "Арцах"! …
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26.06.2025 12:43 Відповісти
Але є питання чому не б'ють по заводах по виробництву шахедів та ракет?????????
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26.06.2025 06:56 Відповісти
Немає дальнобільних ракет.
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26.06.2025 07:08 Відповісти
Якби було б так просто, то наші б не запускали взагалі безпілотники, зважаючи на те, що у кацапні ракет на порядок більше для знищення
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26.06.2025 07:20 Відповісти
Питання із розряду таких:
1. Чому ні разу не прилетіло на Банкову?
2. Чому масовані атаки щдебільшого тоді, коли гундосий закордоном ховається?
3. Чому на кремль ні одного нашого дрона не полетіло (хоча павутина показали, що можемо організувати)?
4. І взагалі, чому у нас якась дивна «джентльменська» війна - гинуть звичайні люди, а політики з обох сторін дивом уникли навіть подряпин?
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26.06.2025 07:40 Відповісти
Відповіді з розряду:
1. Тому, що на Банковій немає "центру прийняття рішень".
2. Тому, що гундосий коли виїджає - забирає з собою ППО.
3. Тому, що Кремль - велике нах НЕПОТРІБНЕ НІЩО.
4. Тому, що "корисні ідіоти".
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26.06.2025 09:31 Відповісти
Ще одне питання...чому ні разу не полетіло у Кончу Заспу?
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26.06.2025 10:26 Відповісти
1. Мабуть немає сенсу (це моє припущення). Це не перший день війни, де всі сиділи в адмінбудівлях юрбою;
2. Скоріше за все співпадіння - масовані атаки проводять регулярно;
3. Мабуть тому, що до околиць аеродрому підібратися простіше. І дивіться відповідь по п.1 - ну пошкодять трохи будівлі;
4. Мабуть тому, що вони політики - для них кордони відкриті, закони не писані....
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26.06.2025 10:40 Відповісти
Все знают, что шахед, это китайский подсолнух, по этому в герани-2 нету ни одной иранской детали. Иран продал ***** несколько партий ударных беспилотников, а потом ***** стало само производить из китайских и американских деталей свои герани!
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26.06.2025 06:56 Відповісти
Статєйка для настрою
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26.06.2025 07:11 Відповісти
А Трамп з БД, на цирлах, перед воєнним злочинцем прутіним, ходять!!!
Нехай і далі, з 2014 року, він убиває Українців, як прутін почав це робити, ще з війни проти Ічкерії??!!
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26.06.2025 07:17 Відповісти
З моменту незаконної анексії Криму Росія втратила доступ як до оборонної промисловості України, так і до її західних військово-промислових партнерів.
Це залишило Росію з Китаєм як єдиним великим джерелом необхідних імпортованих військових технологій та компонентів.
У відповідь Китай отримав доступ до передових російських технологій ракет, протиповітряної оборони та електронної боротьби.
Тим часом, незважаючи на декларації про "партнерство без меж", співпраця дійсно обмежена.
Хоча Росія та Китай поділяють сильну антиамериканську позицію, Пекін не бажає обмежувати свою стратегічну автономію та свободу дій, роблячи якісь зобов'язання перед Росією, які можуть призвести до відкритого конфлікту із Заходом чи введення санкцій.
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26.06.2025 07:19 Відповісти
У відповідь на західну критику, у вересні 2023 року Пекін запровадив обмеження на експорт дронів до зон конфлікту, хоча регулювання все ще дозволяє експорт дронів для цивільного використання.
Ця лазівка щодо подвійного використання активно використовуються Пекіном і Москвою: Росія імпортувала мільйони легких дронів, вироблених у Китаї, переважно серії Mavic від DJI.
Хоча українська армія також використовує Mavic, свідчення свідчать про те, що Китай, як правило, постачає більш розвинені версії тих самих дронів Mavic для Росії, ніж для України.
На додаток до цього, китайські компоненти відіграють ключову роль у підтримці внутрішнього виробництва дронів в Росії.
Також з'являються все більше доказів того, що Китай виробляє озброєні дрони для Росії.
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26.06.2025 07:24 Відповісти
Тим часом Китай майже повністю утримувався від експорту важкої зброї та готових озброєнь до Росії.
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26.06.2025 07:26 Відповісти
Хоча китайські компанії продовжують отримувати вигоду від російської військової технології, особливо в галузі протиповітряної оборони та авіації, санкційний режим обмежує передачу передових технологій, які можуть бути критично важливими для військового розвитку обох націй.
З тієї ж причини Китай не постачає Росії те, що Москві найбільше потрібно для її війни проти України: важке озброєння, броньовані автомобілі та артилерійські **********.
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26.06.2025 07:32 Відповісти
"свідчення свідчать"

молоко молочное
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26.06.2025 12:23 Відповісти
Сьогодні наш безпілотнік полетів на Москву, в містечку Нова Москва уламком розбило задне скло у ніссані.
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26.06.2025 07:23 Відповісти
А шо Потужний? А Потужний за час виконання ролі президента накопичив 13 тисяч відосиків, і може клєпати 200 звернень і зустрічей щомісячно. Тому, що найдосвідченіший
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26.06.2025 07:41 Відповісти
А ще гроші вкрай потрібні на гівномарахвон, дороги, клумби, нову плитку, нові стадіони, яйця по 17(привіт від глиняної) та ще на багато інше... Звісно, що гроші на власну зброю - то для них другорядне.
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26.06.2025 08:05 Відповісти
путлєр поставив рашку на військові рейки - то шо їм мішає клепати Шахеди ракети
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26.06.2025 07:49 Відповісти
"Українська розвідка оцінює, що "РФ має близько 13 тисяч ракет різної дальності та виробляє до 200 щомісяця"

Це саме та українська розвідка котра розповідала нам що там ракет на 2 пуски лишилося? Як же заїбав цей пізділс.
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26.06.2025 07:54 Відповісти
ТРАМПАКС, маю надію, що ти також це читав! Будь президентом, а не тампаксом у куйла!!!
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26.06.2025 08:47 Відповісти
А шо накопичила Україна? Архів відсотків хрипатого віслюка?
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26.06.2025 10:28 Відповісти
 
 