БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
144 0

Китай скасував мита для всіх найменш розвинених країн світу

Китай скасував мита для всіх найменш розвинених країн світу

Китай повідомив Світовій організації торгівлі про розширення своєї політики нульових тарифів та скасування мит для 100% імпорту з усіх найменш розвинених країн, які підтримують дипломатичні відносини з Китаєм.

Про це сказано в повідомленні китайського уряду, передає Укрінформ.

Китайська делегація на засіданні СОТ у Женеві (Швейцарія) 18 червня також заявила про нещодавнє рішення уряду Китаю поширити режим нульових тарифів на всі товари з усіх 53 африканських країн, які мають дипвідносини з Китаєм.

На додаток до ініціативи нульових тарифів Китай пообіцяв найменш розвиненим країнам Африки сприяти доступу їхніх товарів на свій ринок і збільшенню кількості й охоплення програм підвищення кваліфікації  технічної підготовки для їхніх громадян.

За класифікацією ООН, до списку найменш розвинених країн, який переглядається кожні три роки, сьогодні входять 44 найбідніші держави світу з низьким рівнем доходу, які стикаються з серйозними структурними перешкодами для сталого розвитку.

Вони дуже вразливі до економічних та екологічних потрясінь і мають низький рівень людських ресурсів, тому користуються виключним доступом до певних міжнародних заходів підтримки, зокрема у сферах допомоги в розвитку та торгівлі.

Найбільше таких країн розташовані в Африці – 32, в Азії їх вісім, три – в Тихоокеанському регіоні та одна в Карибському басейні.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання на 2025 рік до 2,3%, зважаючи на посилення торговельних бар'єрів у світі та невизначеності для майже всіх економік.

До того стало відомо, що в ООН цьогоріч прогнозують зростання світового ВВП на рівні 2,4%, що на пів відсотка нижче, ніж торік. Причина – погіршення оцінок глобальної торгівлі та фінансова нестабільність.

Автор: 

СОТ (176) Китай (2235) мито (885) торгівля (981)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 