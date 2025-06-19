Китай скасував мита для всіх найменш розвинених країн світу

Китай повідомив Світовій організації торгівлі про розширення своєї політики нульових тарифів та скасування мит для 100% імпорту з усіх найменш розвинених країн, які підтримують дипломатичні відносини з Китаєм.

Про це сказано в повідомленні китайського уряду, передає Укрінформ.

Китайська делегація на засіданні СОТ у Женеві (Швейцарія) 18 червня також заявила про нещодавнє рішення уряду Китаю поширити режим нульових тарифів на всі товари з усіх 53 африканських країн, які мають дипвідносини з Китаєм.

На додаток до ініціативи нульових тарифів Китай пообіцяв найменш розвиненим країнам Африки сприяти доступу їхніх товарів на свій ринок і збільшенню кількості й охоплення програм підвищення кваліфікації технічної підготовки для їхніх громадян.

За класифікацією ООН, до списку найменш розвинених країн, який переглядається кожні три роки, сьогодні входять 44 найбідніші держави світу з низьким рівнем доходу, які стикаються з серйозними структурними перешкодами для сталого розвитку. Вони дуже вразливі до економічних та екологічних потрясінь і мають низький рівень людських ресурсів, тому користуються виключним доступом до певних міжнародних заходів підтримки, зокрема у сферах допомоги в розвитку та торгівлі. Найбільше таких країн розташовані в Африці – 32, в Азії їх вісім, три – в Тихоокеанському регіоні та одна в Карибському басейні.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання на 2025 рік до 2,3%, зважаючи на посилення торговельних бар'єрів у світі та невизначеності для майже всіх економік.

До того стало відомо, що в ООН цьогоріч прогнозують зростання світового ВВП на рівні 2,4%, що на пів відсотка нижче, ніж торік. Причина – погіршення оцінок глобальної торгівлі та фінансова нестабільність.