Глобальне економічне зростання цього року стане найповільнішим за 17 років, – Світовий банк

Світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання на 2025 рік до 2,3%, зважаючи на посилення торговельних бар'єрів у світі та невизначеності для майже всіх економік.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт Світового банку.

Банк знизив свої прогнози для майже 70% усіх економік світу, включно зі США, Китаєм та Європою, з рівнів, які він прогнозував шість місяців тому, до вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

Світовий банк заявив, що глобальне економічне зростання цього року поза періодами рецесії буде найслабшим із 2008 року.

До 2027 року очікується, що середнє зростання світового валового внутрішнього продукту становитиме лише 2,5%, що є найповільнішим темпом за будь-яке десятиліття з 1960-х років.

У звіті прогнозується, що світова торгівля зросте на 1,8% у 2025 році, порівняно з 3,4% у 2024 році та приблизно на третину від рівня 5,9% у 2000-х роках.

Як очікується, глобальна інфляція досягне 2,9% у 2025 році, залишаючись вищою за рівень до пандемії COVID-19, враховуючи підвищення мит і напружену ситуацію на ринку праці.

"Ризики для глобальних перспектив залишаються рішуче схиленими до зниження", – сказано в звіті.

Також там зазначається, що така ескалація торговельних бар'єрів призведе до "застою світової торгівлі в другій половині цього року, що супроводжуватиметься повсюдним падінням довіри, зростанням невизначеності та потрясіннями на фінансових ринках".

Втім, ризик глобальної рецесії становить менше 10%.

У звіті також вказується, що бідні країни постраждають найбільше. До 2027 року ВВП на душу населення країн, що розвиваються, буде на 6% нижчим за допандемічний рівень, і цим країнам – без Китаю – може знадобитися два десятиліття, щоб відшкодувати економічні втрати 2020-х років.

Раніше стало відомо, що в ООН цьогоріч прогнозують зростання світового ВВП на рівні 2,4%, що на пів відсотка нижче, ніж торік. Причина – погіршення оцінок глобальної торгівлі та фінансова нестабільність.

Перед тим Міжнародний валютний фонд заявив, що державний борг країн світу до 2030 року зросте майже до 100% світового ВВП через американські імпортні мита й уповільнення економічного зростання.

До того повідомлялося, що, за прогнозами МВФ, глобальне зростання світового ВВП сповільниться з 3,3% минулого року до 2,8% цьогоріч та до 3% – у 2026 році.