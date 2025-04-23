Світовий держборг наблизиться до 100% ВВП до кінця десятиліття. Це вище, ніж у розпал пандемії, – МВФ

Державний борг країн світу до 2030 року зросте майже до 100% світового ВВП через американські імпортні мита й уповільнення економічного зростання.

Про це заявляють аналітики Міжнародного валютного фонду, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, глобальний держборг сягне 95,1% ВВП 2025 року і 99,6% – 2030 року.

У 2020 році, у розпал пандемії коронавірусу, показник становив 98,9%.

"Оголошені США масштабні мита, контрзаходи інших країн і винятково високий рівень невизначеності сприяють погіршенню прогнозів і підвищенню ризиків", – сказано в звіті МВФ.

Річний бюджетний дефіцит у світі прогнозується на рівні 5,1% ВВП у 2025 році порівняно з 5,0% у 2024 році.

Прогнози ґрунтуються на базовому сценарії, що передбачає зростання світового ВВП на 2,8% у поточному році. Якщо реалізується більш негативний сценарій, глобальний борг може перевищити 117% ВВП до 2027 року, оновивши максимум з часів Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що, за прогнозами МВФ, глобальне зростання світового ВВП сповільниться з 3,3% минулого року до 2,8% цьогоріч та до 3% – у 2026 році.

До того стало відомо, що Світова організація торгівлі прогнозує, що через американські мита світова торгівля товарами цього року скоротиться на 0,2%, перш ніж відновити зростання у 2026 році. Без мит могло б бути зростання світової торгівлі на 2,7%.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів.