ООН прогнозує суттєве зниження темпів економічного зростання у світі

В ООН цьогоріч прогнозують зростання світового ВВП на рівні 2,4%, що на пів відсотка нижче, ніж торік. Причина – погіршення оцінок глобальної торгівлі та фінансова нестабільність.

Про це повідомив журналістам директор відділу економічного аналізу та політики Департаменту ООН з економічних і соціальних питань Шантану Мукерджі, передає Укрінформ.

Згідно з оновленим звітом "Світова економічна ситуація та перспективи", загострення торговельних суперечок, зокрема через нові тарифи, спричиняє зростання цін і підвищує ризики інфляції, особливо для економік, залежних від експорту.

Водночас зростання державного боргу та мінливість фінансових ринків ускладнюють макроекономічне управління, зменшуючи можливості урядів реагувати на економічні проблеми.

У цих умовах прогноз зростання для США знижено з 2,7% до 1,8%, а для Китаю – з 4,6% до 4%.

Значне сповільнення економічного зростання фіксується в Росії. Цього року її ВВП збільшиться лише на 1,5%. Основними причинами названо нестачу робочої сили, жорстку грошово-кредитну політику та санкційне навантаження.

Зазначається, що перспективи економіки країн так званого СНД залежать від низки ключових чинників, зокрема російської війни проти України, санкцій проти РФ, цін на енергоносії, економічної ситуації в Китаї.

Україна, за оцінкою ООН, і надалі залежить від "безпекової ситуації", функціонування Чорноморського коридору та міжнародної фінансової допомоги. Вартість повоєнного відновлення української економіки нині оцінюється ООН у $524 млрд, що збігається з оцінками Світового банку.

Раніше стало відомо, що Європейський банк розвитку та реконструкції погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік з 3,5% до 3,3%, але зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5% за умови припинення війни Росії проти України.

У квітні Світовий банк підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України у цьому році до 2% та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.

Також у квітні Нацбанк України погіршив свій прогноз зростання української економіки на цей рік до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у 2026 році – з 4% до 3,7%.