ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у цьому році

Європейський банк розвитку та реконструкції (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік з 3,5% до 3,3%, але зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5% за умови припинення війни Росії проти України.

Про це йдеться останньому виданні економічного звіту "Регіональні економічні перспективи ЄБРР", передає Інтерфакс-Україна.

"Глобальний торговельний тиск, а також війна впливають на економічні очікування на 2025 рік. Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 3,3% у 2025 році, а нещодавні глобальні торговельні суперечності додадуть додаткових ризиків до вже високої невизначеності, пов'язаної з війною Росії проти країни", – кажуть аналітики.

Зазначається, що стабільне зовнішнє фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility та надходження від заморожених російських активів, надані країнами G7, повністю покриють зовнішній та фіскальний дефіцити у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність.

Також очікується, що потужний стимул з боку державного споживання та збільшення військових закупівель вітчизняної промисловості підтримають економічне зростання.

Водночас банк зауважив, що з середини 2024 року спостерігається сповільнення економічного зростання та прискорення інфляції через вплив війни, що розпочалася з російського вторгнення в лютому 2022 року.

ЄБРР нагадує, що зростання реального ВВП у 2024 році помітно сповільнилося з понад 5% у першому півріччі до близько 2% у другому півріччі, внслідок чого загальний показник знизився до 2,9%.

Серед причин – дефіцит електроенергії через російські атаки, низький врожай та гострий дефіцит робочої сили в економіці, спричинений зумовленими війною потребами.

Як повідомлялося, у квітні Світовий банк підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України у цьому році до 2% та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.

Також у квітні Нацбанк України погіршив свій прогноз зростання української економіки на цей рік до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у 2026 році – з 4% до 3,7%.