Нацбанк оцінив зростання ВВП у першому кварталі у 0,5%

Зростання ВВП України у першому кварталі 2025 року становило 0,5% у річному обчисленні після спаду у попередньому кварталі. Проте це значно менше, ніж у першому кварталі 2024 року, коли ВВП зріс на 6,8%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті за квітень 2025 року, оприлюдненому Нацбанком.

"Вагомим чинником зростання економіки стало переважно стабільне постачання електроенергії. Так, у першому кварталі 2025 року дефіцит електроенергії був меншим, ніж очікувалося, завдяки теплій погоді та швидким ремонтам потужностей і інфраструктури", – зазначається у документі.

Водночас зростання ВВП у 2025 році залишатиметься стриманим, очікує Нацбанк, який погіршив прогноз відновлення економіки у поточному році з 3,6% до 3,1%.

"Його гальмуватимуть наслідки війни, зокрема дефіцит на ринку праці, у тому числі через збереження від'ємного сальдо міграції, посилення обстрілів і руйнування газової інфраструктури, що збільшуватиме залежність від імпорту, а також негативні ефекти торговельних протистоянь у світі", – пояснюють у Нацбанку.

Позитивно на зростання економіки у 2025 році впливатиме очікуване нарощування врожаїв, зменшення дефіциту електроенергії та значні оборонні замовлення.

У 2026–2027 роках зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,7–3,9%, проте період швидкого відновлення в економіці завершився, тому більших темпів відновлення навряд чи вдасться досягнути без масштабних інвестицій чи масового повернення мігрантів найближчими роками, вказували в НБУ.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання реального ВВП у 2024 році уповільнилося до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році.

Зокрема, у першому кварталі 2024 року ВВП України зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, у другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.

Прогноз зростання ВВП, закладений до держбюджету України на 2025 рік – 2,7%.

У разі продовження активних бойових дій, за прогонозами Світового банку, зростання українського ВВП уповільниться у 2025 році до 2%.