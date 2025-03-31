Зростання ВВП України торік уповільнилося до 2,9%, наприкінці року економіка "пішла в мінус", – Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році уповільнилося до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

При цьому протягом минулого року відновлення економіки України уповільнювалося, а наприкінці 2024 року було зафіксовано зменшення ВВП.

Так, якщо у першому кварталі 2024 року ВВП України зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, то у другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.

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Як повідомлялося, Міністерство економіки оцінює зростання реального ВВП України за підсумками 2024 року на рівні 3,6%. Ще у грудні у Мінекономіки очікували, що за підсумками 2024 року зростання ВВП України становитиме 4%.

Прогноз зростання ВВП, закладений до держбюджету України на 2025 рік – 2,7%.

У разі продовження активних бойових дій, за прогонозами Світового банку, зростання українського ВВП уповільниться у 2025 році до 2%.