БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 522 6

Зростання ВВП України торік уповільнилося до 2,9%, наприкінці року економіка "пішла в мінус", – Держстат

Зростання ВВП України торік уповільнилося до 2,9%

Зростання ВВП України торік уповільнилося до 2,9%, наприкінці року економіка "пішла в мінус", – Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році уповільнилося до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

При цьому протягом минулого року відновлення економіки України уповільнювалося, а наприкінці 2024 року було зафіксовано зменшення ВВП.

Так, якщо у першому кварталі 2024 року ВВП України зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, то у другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.

Зростання ВВП України у 2024 році уповільнилося до 2,9%

Читайте також: МВФ погіршив прогноз росту ВВП України у 2025 році

Як повідомлялося, Міністерство економіки оцінює зростання реального ВВП України за підсумками 2024 року на рівні 3,6%. Ще у грудні у Мінекономіки очікували, що за підсумками 2024 року зростання ВВП України становитиме 4%.

Прогноз зростання ВВП, закладений до держбюджету України на 2025 рік – 2,7%.

У разі продовження активних бойових дій, за прогонозами Світового банку, зростання українського ВВП уповільниться у 2025 році до 2%.

Автор: 

ВВП (1136) економіка (168) Держстат (1428) відновлення (346)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що ж мало бути коли економікою рулять не закони ринку а пан Гетьманцев...?!
А Президент та монозбрід того наче й не помічають...
показати весь коментар
31.03.2025 18:12 Відповісти
В країні повальна корупція та завищені податки.
показати весь коментар
31.03.2025 19:13 Відповісти
А головний шмигаль в курсі?
показати весь коментар
31.03.2025 19:30 Відповісти
гуси закінчуються?
показати весь коментар
31.03.2025 22:51 Відповісти
Не забуваємо про ВВП-варранти! Які маємо сплачувати до 2040 року! Але при зростанні ВВП менш ніж на 3% річно вони не сплачуються.
показати весь коментар
01.04.2025 08:29 Відповісти
Хто б сумнівався... Нинішня українська влада повністю обіср.лася. На всіх векторах зовнішньої і внутрішньої політики. Так низько Україну не опускало ще жодне керівництво.
показати весь коментар
01.04.2025 13:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 