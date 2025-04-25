Етап швидкого відновлення економіки завершився, необхідні інвестиції і повернення біженців, – НБУ

Період швидкого відновлення в економіці завершився, тому без масштабних інвестицій чи масового повернення мігрантів найближчими роками зростання ВВП становитиме близько 4% на рік.

Про це йдеться в Інфляційному звіті за квітень 2025 року, оприлюдненому Нацбанком.

"Економіка завершила етап швидкого відновлення після початкового шоку повномасштабного вторгнення. Відповідно реальний ВВП наблизився до свого потенційного рівня, тому темпи його зростання на прогнозному горизонті будуть стриманими і пришвидшаться лише в разі впровадження масштабних інвестиційних проєктів чи стрімкого повернення мігрантів до країни", – йдеться у документі.

Відтак, потенційний ВВП зростатиме темпами близько 4% на рік і стримуватиметься браком приросту наявного населення на тлі складної міграційної ситуації та помірними темпами накопичення основного капіталу, прогнозує НБУ.

Водночас у Нацбанку вказують, що основним ризиком для такого прогнозу є характер і тривалість війни, що впливатиме як на інвестиції, так і на міграцію.

"Війна, що триває, генерує ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій і виробництв, що обмежує можливості швидкого економічного зростання", – йдеться у звіті.

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При цьому наразі зберігаються негативні міграційні тенденції, адже інтенсивність обстрілів всієї території України та терактів проти цивільного населення зростає. Тому очікується, що чиста зовнішня міграція триватиме. Поступове повернення українських мігрантів очікується лише після суттєвого зниження безпекових ризиків.

За прогнозами НБУ, чистий відплив мігрантів у 2025 році становитиме близько 0,2 млн осіб, а поступово повертатися в Україну біженці почнуть лише з 2026 року (близько 0,2 млн осіб), цей процес пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб).

Втім, у Нацбанку зауважують, що успішна адаптація на новому місці зменшує частку тих, хто хоче повернутися та збільшує ймовірність возз'єднання родин за кордоном, а не в Україні.

Як повідомлялося, у квітні Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,1% (у січні ще очікував 3,6%), у 2026 році – з 4% до 3,7% та у 2027 році – з 4,2% до 3,9%.