Світовий банк погіршив прогноз відновлення ВВП України

Світовий банк підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України у цьому році до 2% та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі Світового банку для країн Європи та Центральної Азії, передає Інтерфакс-Україна.

"Очікується, що в Україні зростання сповільниться до 2% цього року, перш ніж відновиться до 5,2% у 2026 році, якщо припинять військові дії та розпочнеться реконструкція", – йдеться у документі.

У Світовому банку зауважили, що на тлі продовження військових дій темпи зростання економіки України торік уповільнилися до 2,9%, порівняно із 5,5% у 2023 році.

"Зменшення зовнішнього попиту, нестача робочої сили та подальші перебої з постачанням електроенергії через війну були одними з основних факторів зниження зростання", – пояснили експерти банку.

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Як повідомлялося, у січні Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 6,5% у минулорічному звіті через продовження війни, проте поліпшив його на 2026 рік до 7% з 5,1%.

Минулого тижня Нацбанк України погіршив свій прогноз зростання української економіки на цей рік до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у 2026 році – з 4% до 3,7%.