ВВП США несподівано впав у першому кварталі, головна причина – тарифна політика Трампа, – Reuters

Валовий внутрішній продукт США впав у першому кварталі 2025 року на 0,3% у річному обчисленні після зростання на 2,4% у четвертому кварталі минулого року.

Про це свідчить попередня оцінка стану економіки, оприлюднена Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США, передає Reuters.

Водночас опитані агентством економісти прогнозували зростання економіки США за цей період на 0,3%. Однак опитування проводилось до публікації даних про те, що дефіцит торгівлі товарами зріс до історичного максимуму в березні на тлі рекордного імпорту, що спонукало більшість економістів різко погіршити свої оцінки.

"Економіка США скоротилася у першому кварталі через потік товарів, імпортованих підприємствами, які прагнуть уникнути вищих витрат, що підкреслює деструктивний характер часто хаотичної тарифної політики президента Дональда Трампа", – зауважує Reuters.

Після публікації статистичних даних щодо ВВП основні індекси Волл-стріт різко знизилися, інвестори занепокоєні масштабами економічного удару від тарифної політики Трампа.

Промисловий індекс Доу-Джонса на відкритті торгів впав на 237,2 пункта, або 0,59%, – до 40 290,41. Індекс S&P 500 впав на 61,4 пункта, або 1,10%, – до 5 499,44, тоді як індекс Nasdaq впав на 361,3 пункта, або 2,07%, – до 17 099,977.

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Як повідомлялося, за останніми даними, дефіцит торгового балансу у США у березні зріс на 9,6% – до $162 млрд. Це рекордне значення за всю історію.

За даними FT, зростання дефіциту майже повністю спричиив сплеск імпорту після оголошення нових мит. Компанії збільшили закупівлі імпортних товарів, щоб наростити запаси до набрання чинності тарифів.