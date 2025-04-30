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Новини
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ВВП США несподівано впав у першому кварталі, головна причина – тарифна політика Трампа, – Reuters

Президент США Дональд Трамп

Валовий внутрішній продукт США впав у першому кварталі 2025 року на 0,3% у річному обчисленні після зростання на 2,4% у четвертому кварталі минулого року.

Про це свідчить попередня оцінка стану економіки, оприлюднена Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США, передає Reuters.

Водночас опитані агентством економісти прогнозували зростання економіки США за цей період на 0,3%. Однак опитування проводилось до публікації даних про те, що дефіцит торгівлі товарами зріс до історичного максимуму в березні на тлі рекордного імпорту, що спонукало більшість економістів різко погіршити свої оцінки.

"Економіка США скоротилася у першому кварталі через потік товарів, імпортованих підприємствами, які прагнуть уникнути вищих витрат, що підкреслює деструктивний характер часто хаотичної тарифної політики президента Дональда Трампа", – зауважує Reuters.

Після публікації статистичних даних щодо ВВП основні індекси Волл-стріт різко знизилися, інвестори занепокоєні масштабами економічного удару від тарифної політики Трампа.

Промисловий індекс Доу-Джонса на відкритті торгів впав на 237,2 пункта, або 0,59%, – до 40 290,41. Індекс S&P 500 впав на 61,4 пункта, або 1,10%, – до 5 499,44, тоді як індекс Nasdaq впав на 361,3 пункта, або 2,07%, – до 17 099,977.

Читайте також: Трамп послабив автомобільні мита та досяг першої торговельної угоди

Як повідомлялося, за останніми даними, дефіцит торгового балансу у США у березні зріс на 9,6% – до $162 млрд. Це рекордне значення за всю історію.

За даними FT, зростання дефіциту майже повністю спричиив сплеск імпорту після оголошення нових мит. Компанії збільшили закупівлі імпортних товарів, щоб наростити запаси до набрання чинності тарифів.

Автор: 

ВВП (1144) США (4896) Трамп Дональд (635)


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Топ коментарі
+13
Москалику, а чо в тебе ЛГБТ-прапор?
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30.04.2025 17:31
+12
трамп, мабуть, уважно вивчив досвід зеленського з руйнації країни.
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30.04.2025 17:32
+12
трамп двічи повторив що знає що робити ?

.
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30.04.2025 17:32
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Москалику, а чо в тебе ЛГБТ-прапор?
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30.04.2025 17:31 Відповісти
трамп двічи повторив що знає що робити ?

.
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30.04.2025 17:32 Відповісти
Він не знає. Тє, кому надо - знають. Досвід є.
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30.04.2025 17:39 Відповісти
Тоді його родина бреше, кажучи що він дебіл і не взмозі керувати країною. А ти окрім того що дає фсб ще щось читай
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30.04.2025 17:54 Відповісти
Тута нєтуті водкі, ваня, - дамой іді.
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30.04.2025 18:06 Відповісти
трамп, мабуть, уважно вивчив досвід зеленського з руйнації країни.
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30.04.2025 17:32 Відповісти
Ну так у нас у 2019 схожа ситуація була - на початку року ВВП зростав, а під кінець 2019 стараннями геніального зеленого реформатора Гончарука ВВП в мінус пішов...
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30.04.2025 17:36 Відповісти
Це точно ВВП зростав, а долар ще швидше
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30.04.2025 17:56 Відповісти
Взагалі-то, бакс якраз у 2018-19 фактично перестав зростати, а в 2019 навіть упав із 27 до 25... У пана пам'ять коротка?
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30.04.2025 18:21 Відповісти
А пан пом'ятає його курс раніше
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30.04.2025 18:32 Відповісти
Ну через війну курс ріс і в 2014-15, і в 2022-25. Тут усе логічно...
Що не зрозуміло, так це чому в умовах війни та кризи в 2015 вартість нерухомості грохнулася, а в 2023-2025 злетіла до небес...
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30.04.2025 19:22 Відповісти
💡 Факт масового зникнення світла в Іспанії засекречено рішенням суду - пишуть El Pais та El Confidencial.

Одна з основних версій європейського блекауту - кібертероризм.
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30.04.2025 17:33 Відповісти
У того хто керує всесвітом не може нічого падати, у нього піднялось в зворотньому напрямку
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30.04.2025 17:38 Відповісти
Маня говорить у нього вже давно на пів шостого
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30.04.2025 17:40 Відповісти
Це точно, воно вже просто не підіймається
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30.04.2025 18:33 Відповісти
Безрукова, близька до ЦПК, причетна до купівлі бракованих мін для армії, - визнає Бутусов
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30.04.2025 17:38 Відповісти
The GDP just took a tiny step back in preparation for an enormous jump that will break all records ever recorded.
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30.04.2025 17:39 Відповісти
ВВП щойно зробив крихітний крок назад, готуючись до величезного стрибка, який поб'є всі коли-небудь зафіксовані рекорди.
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30.04.2025 17:41 Відповісти
Without migrant workers?
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30.04.2025 17:41 Відповісти
Без трудових мігрантів?
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30.04.2025 17:43 Відповісти
тато у деніса сильний в англійській
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30.04.2025 17:46 Відповісти
Це тільки "начало лета"... Тому що з Китаю ідуть поставки близько 90% рідкоземельних металів, які добуваються у світі. Їх, більше половини, споживає ВВП (ракетна, авіаційна, радіоелектронна промисловість..). Якщо Китай це зупинить - ВВП сяде на голодний пайок...
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30.04.2025 17:39 Відповісти
Це тільки вершина отих, так званих «ЗДОБУТКІВ США», від старого трампа, друга прутіна, та його оточення!!
Ціни на харчування, пальне, оренда житла, ОПЛАТА медичних послуг, пересічними Американцями, після зникнення грошей ПЕНСІОНЕРІВ …. Це тільки початок, а венс, недолугий, все іх лякає, як прутін, лякалкою - третьою світовою війною…??!!
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30.04.2025 17:40 Відповісти
БЗДОбутків
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30.04.2025 17:45 Відповісти
Яка "несподіванка" в першому кварталі, це тільки початок, далі буде.
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30.04.2025 17:42 Відповісти
Звичайно що впав, бо у любителів виготовляти айфони по китайським цінам, а продавати по американським - накрилось джерело величезних надприбутків.
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30.04.2025 17:45 Відповісти
Айфони на Тайвані взагалі-то роблять - Фоксконн їх випускає...
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30.04.2025 17:46 Відповісти
Apple планує вже з наступного року перенесе збирання всіх iPhone, що продаються у США, до Індії.

Про це https://www.ft.com/content/c2be45b8-cfad-4cbb-9a1a-bfd0626be372 повідомляє газета Financial Times з посиланням на джерела.

Причиною такого кроку стала торгова війна президента Дональда Трампа, яка змушує техногіганта відходити від Китаю. Цей крок продовжує стратегію Apple щодо диверсифікації ланцюгів постачання, але відбувається швидше та масштабніше, ніж очікують інвестори.

Мета - до кінця 2026 року забезпечити виробництво в Індії всіх 60 млн iPhone, які щороку продаються у США.
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30.04.2025 17:49 Відповісти
Основну плату на Тайвані, чипи памʼяті в Кореі, Фокскон збирає, і хоч найбільший завод в КНР - Фокскон, все одне, тайванська компанія.
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30.04.2025 17:50 Відповісти
Нічого ви не розумієте. То не ВВП впав, то Трамп мейкнув Америку егейн. Ох, скільки ж цих егейнів ще може бути, поки американці свої очі не відкриють, що понавибирали.
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30.04.2025 17:46 Відповісти
⚡️США та Україна були вже на порозі підписання угоди про копалини, але в останні хвилини зіткнулися з перешкодами, - зазначає FT
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30.04.2025 17:47 Відповісти
І що несподіваного з ВВП у США, дебіл свій бізнес не зміг вести, а бізнес країни він даже с масканутим не потягне
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30.04.2025 17:49 Відповісти
нічого страшного, є ще 2, 3 і 4 квартал й річний показник..., тому не треба панікувати...))
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30.04.2025 17:50 Відповісти
А чому несподівано ? "зробимо Америку великою" ось що буває коли до влади приходят невігласи і популісти ," зробимо їх разом " нічого не нагадує один приніс світову кризу інший війну ,але вони ні до чого, то все попередники.
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30.04.2025 17:51 Відповісти
А кули, найкращий президент в історії сша!
І це ж тільки початок, це тільки 100 діб!
Далі буде веселвйше.

P.S. Мабуть час зливати доляри.
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30.04.2025 17:53 Відповісти
Так він так і каже, може я для вас і дебіл, а для себе я дуже умний і щоб це показати набрав команду дебілів.
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30.04.2025 18:39 Відповісти
Це тільки ще почвток.... Бумеранг вже запущений, але він ще в польоті....
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30.04.2025 17:59 Відповісти
Несподівано.
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30.04.2025 18:02 Відповісти
Падає, падає, а потім як підніметься ! )))
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30.04.2025 18:09 Відповісти
уточнінь будь-ласка для кого це було несподівано.
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30.04.2025 18:13 Відповісти
Несподівано тільки для повних ідіотів.
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30.04.2025 18:24 Відповісти
вангую що скаже трамп: "ви фейковий журналіст, це фейкові новини. Звідки ви це можете знати? Насправді ввп сша виріс, в 10 разів ніж очікувалось, але злі вороги обманюють американців"
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30.04.2025 18:15 Відповісти
Неочікувано впав,ви серйозно,що зовсім неочікувано?
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30.04.2025 19:11 Відповісти
НЕСПОДІВАНО?!
Йой! "Нєжданчік"! 🤣
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30.04.2025 19:15 Відповісти
Чому несподівано, це очікуаано, здається,проект США закривається
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30.04.2025 19:22 Відповісти

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