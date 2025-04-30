Трамп послабив автомобільні мита та досяг першої торговельної угоди

Президент США Дональд Трамп 29 квітня підписав два укази, які пом’якшують удар його автомобільних мит завдяки поєднанню пільг та звільненню від інших мит. Також його команда повідомила про першу угоду з іноземним торговим партнером.

Як пише Reuters, обидві події допомогли послабити деякі побоювання інвесторів щодо непередбачуваної торгової політики Трампа, передає Forbes.

У межах своєї останньої часткової зміни митної політики Трамп погодився дати автовиробникам два роки на збільшення частки вітчизняних комплектуючих в автомобілях, що збираються всередині країни.

Це дозволить їм компенсувати мита на імпортні автозапчастини, що використовуються у транспортних засобах, зібраних у США, у розмірі 3,75% від загальної вартості рекомендованої виробником роздрібної ціни транспортних засобів, які вони виробляють у США, до квітня 2026 року та 2,5% від вартості вироблених у США транспортних засобів до 30 квітня 2027 року.

Рішення дає галузі "невелике полегшення", оскільки компанії інвестують у більшу кількість продукції в США, сказав Трамп, залишаючи Вашингтон і прямуючи до Мічігана. "Ми просто хотіли їм допомогти… якщо вони не можуть отримати деталі, ми не хотіли їх карати".

Білий дім заявив, що ця зміна не вплине на 25% мито, запроваджене минулого місяця на 8 млн транспортних засобів, які щорічно імпортуються Сполученими Штатами.

Група Autos Drive America, що представляє Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai та девʼять інших іноземних автовиробників, заявила, що указ Трампа приніс деяке полегшення, але необхідно зробити більше, щоб дати поштовх розвитку американської автомобільної промисловості.

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Тим часом, міністр торгівлі США Говард Лютник повідомив CNBC, що він досяг угоди з однією іноземною державою, що має назавжди послабити "взаємні" мита, які Трамп планує запровадити. Лютник відмовився назвати країну, заявивши, що угода чекає на схвалення на місцевому рівні.

Представники Білого дому не стали давати подальших коментарів щодо цієї країни, але Трамп оптимістично висловився про угоду з Індією, заявивши журналістам: "Індія чудово справляється. Я думаю, ми уклали угоду з Індією".

Коментарі Лютника сприяли подальшому зростанню цін на акції, які постраждали через кроки Трампа щодо реформування світової торгівлі та примусу виробників товарів переносити виробництво до США. Базовий індекс S&P 500 зачинившись на 0,6%, індекс демонструє зростання вже шостий день поспіль, що є найтривалішою серією зростання з листопада.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар’єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.