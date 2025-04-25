Китай скасував мита на американські напівпровідники

Китай без офіційних оголошень скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США. Це пов'язано з тим, що Пекін намагається пом'якшити удар торгової війни на свою технологічну галузь.

Про це пише CNN із посиланням на дані трьох агентств з імпорту, передає Європейська правда.

Зокрема, послаблення стосується інтегральних мікросхем, також відомих як мікрочіпи або напівпровідники.

12 квітня Китай підвищив свої тарифи на всі товари зі США до 125%. Він зробив це у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари до рекордних 145%.

Протягом кількох місяців Пекін демонстрував силу і впевненість у своїй здатності вистояти в ескалації торгової війни з США. Але ці винятки свідчать про те, що йому потрібно скасувати деякі мита на важливі товари, які він не може виробляти всередині країни або імпортувати з інших країн.

Минулого року Китай імпортував з США напівпровідників на суму $11,7 млрд.

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Напівпровідники є невід’ємною частиною майже кожного електронного пристрою. Їх складно зробити через високу вартість розробки та необхідний рівень знань, тобто більша частина виробництва зосереджена серед кількох постачальників.

Попри те, що Китай досяг успіхів у розвитку власної напівпровідникової промисловості, він все ще сильно залежить від імпорту мікросхем та обладнання для виготовлення із США, Тайваню, Південної Кореї, Японії та Нідерландів.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар’єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.