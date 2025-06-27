КНДР уже привлекла к войне против Украины около 11 000 военнослужащих из элитного контингента, - Умеров
В войне России против Украины уже привлечено около 11 000 военнослужащих Северной Кореи. Преимущественно, это представители 50-тысячного "личного резерва" режима Ким Чен Ына. И эти подразделения уже понесли существенные потери.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что Ким Чен Ын рассматривал возможность передать России дополнительный контингент. Однако это ставит под угрозу его собственную безопасность, ведь речь идет об истощении стратегического резерва. Кроме того, в Северной Корее вызывает беспокойство то, что страна тратит свой ресурс, а РФ не демонстрирует зеркальных обязательств, несмотря на подписание межгосударственных договоров, предусматривающих взаимную помощь в случае войны.
Умеров рассказал, что по данным украинской разведки, РФ потеряла несколько волн этого так называемого элитного резерва КНДР, что подтверждает высокие потери и ограниченные возможности Кремля по формированию новых боеспособных сил.
"Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответственно", - подчеркнул министр обороны.
Минобороны вместе с партнерами имеет подробную информацию о движении и применении северокорейских подразделений и продолжает анализ угроз. Вероятное дальнейшее использование корейского контингента может свидетельствовать о недостатке мобилизационного ресурса в самой России.
Напомним, по данным разведки Южной Кореи, КНДР отправит новых солдат в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе,
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наразі їх вже близько 30 тис., до кінця 25-го - понад 50 тис. рил
кацапи цих чучхеїстів пачками окучують на контракти із "вс" *********у та готують до відправки на фронт
так шо цифри умєрова якось надто "райдужно примарні"
Їх сім"ї залишаються в "заложниках" - при втечі батька й чоловіка чи сина вони відразу направляються в "табір перевиховання"... Не виключаю варіанту, що під виглядом "гастарбайтерів", у Росію поїдуть нові "спецназівці", які, під "расейскими фамилиями" будуть поповнювать наш чорнозем. Але це вже інше питання... За будь-яких обставин, гуртожитки цих "гастарбайтерів" будуть нашими законними цілями - бо їх відправляють на підприємства ВПК, не тільки для "предаставления помащи", але й для навчання. Вони будуть отримувать досвід у виробництві ракет і БПЛА...
А КНДР вже з кимось воює? Чи може ерефія мала б превентивно розбомбити Сеул, бо КНДР надала їй 11 тис. своїх наймаців? І без того, кажуть, що конченинівські ракети вже стали в рази точнішими.
Ймовірне подальше використання корейського контингенту може свідчити про нестачу мобілізаційного ресурсу в самій Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3560251
Добре хоч, що у нас "ресурс" нескінченний.