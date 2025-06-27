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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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КНДР уже привлекла к войне против Украины около 11 000 военнослужащих из элитного контингента, - Умеров

Умеров рассказал, сколько военнослужащих КНДР воюют на войне в Украине

В войне России против Украины уже привлечено около 11 000 военнослужащих Северной Кореи. Преимущественно, это представители 50-тысячного "личного резерва" режима Ким Чен Ына. И эти подразделения уже понесли существенные потери.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что Ким Чен Ын рассматривал возможность передать России дополнительный контингент. Однако это ставит под угрозу его собственную безопасность, ведь речь идет об истощении стратегического резерва. Кроме того, в Северной Корее вызывает беспокойство то, что страна тратит свой ресурс, а РФ не демонстрирует зеркальных обязательств, несмотря на подписание межгосударственных договоров, предусматривающих взаимную помощь в случае войны.

Умеров рассказал, что по данным украинской разведки, РФ потеряла несколько волн этого так называемого элитного резерва КНДР, что подтверждает высокие потери и ограниченные возможности Кремля по формированию новых боеспособных сил.

"Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответственно", - подчеркнул министр обороны.

Минобороны вместе с партнерами имеет подробную информацию о движении и применении северокорейских подразделений и продолжает анализ угроз. Вероятное дальнейшее использование корейского контингента может свидетельствовать о недостатке мобилизационного ресурса в самой России.

Напомним, по данным разведки Южной Кореи, КНДР отправит новых солдат в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе,

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия договорилась с КНДР об отправке "саперов и военных строителей" для восстановления Курской области, - Шойгу

Автор: 

КНДР (1239) россия (96420) Умеров Рустем (590) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+10
може ти б з своїм босом в статистику йшли працювати - рахівники *****
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27.06.2025 11:58 Ответить
+6
Ці всі хизуються виключно циферками про досягнення Латєстану.
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27.06.2025 12:03 Ответить
+4
Хтось тут вірно підмітив, що не влада, а якесь "шоу довгоносиків"
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27.06.2025 12:06 Ответить
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може ти б з своїм босом в статистику йшли працювати - рахівники *****
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27.06.2025 11:58 Ответить
так в нас кожен голова ВЦА-секрнтутка,речниця,статист,тільки те й роблять що по всім радіо,тб,соціальних мережах триндять.Так і керівництво-головне для них піар
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27.06.2025 12:10 Ответить
кацапи вже масово завозять на ********* північнокорейських гастарбайтерів
наразі їх вже близько 30 тис., до кінця 25-го - понад 50 тис. рил
кацапи цих чучхеїстів пачками окучують на контракти із "вс" *********у та готують до відправки на фронт
так шо цифри умєрова якось надто "райдужно примарні"
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27.06.2025 12:02 Ответить
"Окучувать" їх можна лише тоді, коли їм "бойовий хом"як" дасть дозвіл... Без його "благословення" вони й "пукнуть" не зможуть... Їх на роботи за кордоном відбирають так, як у нас було при Сталіні, з направленням на роботу (технічних спеціалістів), чи військових - для проходження служби...
Їх сім"ї залишаються в "заложниках" - при втечі батька й чоловіка чи сина вони відразу направляються в "табір перевиховання"... Не виключаю варіанту, що під виглядом "гастарбайтерів", у Росію поїдуть нові "спецназівці", які, під "расейскими фамилиями" будуть поповнювать наш чорнозем. Але це вже інше питання... За будь-яких обставин, гуртожитки цих "гастарбайтерів" будуть нашими законними цілями - бо їх відправляють на підприємства ВПК, не тільки для "предаставления помащи", але й для навчання. Вони будуть отримувать досвід у виробництві ракет і БПЛА...
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27.06.2025 12:49 Ответить
Ці всі хизуються виключно циферками про досягнення Латєстану.
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27.06.2025 12:03 Ответить
Щоденні (та неодноразові) доповіді про "дастіженія брацкаво масковскаґа нарота" входить до програми підготовки України до капітуляції. Типу "ну жопадєлаєш, здавацца нада".
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27.06.2025 12:21 Ответить
Цей "потужний менеджер" може розкаже, як він зі своєю шоблою забезпечує ЗСУ всім необхідним, а не теревенить з "вумним" виглядом про те, що зробили орки, чи не зробили.
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27.06.2025 12:04 Ответить
Хтось тут вірно підмітив, що не влада, а якесь "шоу довгоносиків"
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27.06.2025 12:06 Ответить
ти краще порахуй скільки ще невистачає дронів до обіцяного МІЛЬЙОНА зеленського
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27.06.2025 12:18 Ответить
Північній Кореї викликає занепокоєння те, що країна витрачає свій ресурс, а РФ не демонструє дзеркальних зобов'язань, попри підписання міждержавних договорів, , які передбачають взаємну допомогу у випадку війни." Джерело: https://censor.net/ua/n3560251

А КНДР вже з кимось воює? Чи може ерефія мала б превентивно розбомбити Сеул, бо КНДР надала їй 11 тис. своїх наймаців? І без того, кажуть, що конченинівські ракети вже стали в рази точнішими.

Ймовірне подальше використання корейського контингенту може свідчити про нестачу мобілізаційного ресурсу в самій Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3560251

Добре хоч, що у нас "ресурс" нескінченний.
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27.06.2025 12:48 Ответить
Тобто мало того що воювали з кацапською армією ще будемо і північнокорейською. Ціна суджанської авантюри. Як там сирський казав "ми відтягнули віська кацапії з Донбасу". А виявилося що відтягнули корейців з Північної кореї. Очільник ГУР буданга цього не передбачив? СВР цього не врахувала? Малюк цього не прорахував? Кричуща некомпетентність!!!
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27.06.2025 12:53 Ответить
А коли ви будете використовувати кадрових військових по назначенню???
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27.06.2025 14:27 Ответить
 
 