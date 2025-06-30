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В Северной Корее показали фото ликвидированных на войне против Украины военных

Ким Чен Ин оплакивает военных

В Северной Корее впервые признали и показали ликвидированных на войне против Украины военных.

Об этом пишет Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

Были опубликованы фото, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын "оплакивает" солдат.

Отмечается, что все эти фото показали на мероприятии, организованном Северной Кореей и Россией в Пхеньяне накануне. Концерт был посвящен первой годовщине подписания договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". В частности, его посетил сам Ким Чен Ын и российский министр культуры Ольга Любимова.

В общем там транслировали всю хронологию развертывания северокорейских войск на войне против Украины. В частности, люди в зале смогли увидеть окровавленный блокнот военного КНДР, найденного на поле боя в Курской области.

Смотрите: Бойцы СБС уничтожили ударным дроном редкую северокорейскую РСЗО. ВИДЕО

Среди прочего, в КНДР раскрыли, что Ким Чен Ын одобрил оперативные планы для северокорейских войск в Курской области и приказал осуществить атаки между 22 октября и 22 декабря 2024 года.

Это первый случай, когда медиа Северной Кореи показали видеозаписи и фотографии своих солдат, отправленных в Россию.

Читайте: КНДР уже привлекла к войне против Украины около 11 000 военнослужащих из элитного контингента, - Умеров

Автор: 

КНДР (1241) Ким Чен Ын (182) война в Украине (4986)


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Топ комментарии
+3
Зараз просто казковий час для Південної Кореї знищити це квазіутворення на чолі з пузатим виродком і обʼєднати свої землі ...
Ну чому всі так бояться , іншої можливості не буде
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30.06.2025 19:27 Ответить
+2
Пухляш вдає, що не обісрався від історії з Іраном
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30.06.2025 19:27 Ответить
+2
Файний аргумент, щоби примусити північну корею виплачувати репарації Україні за нанесені збитки.
Хоча що з них візьмеш, окрім пропагандистських фоток з товстим хлібалом кіма?
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30.06.2025 19:28 Ответить
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Пухляш вдає, що не обісрався від історії з Іраном
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30.06.2025 19:27 Ответить
дивні у Пончика концерти присвячені першій річниці підписання договору про "всеохопне стратегічне партнерство"

під цими кадрами мають бути субтітри:
"И это только начало сотрудничества з рашкою"

.
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30.06.2025 19:47 Ответить
Зараз просто казковий час для Південної Кореї знищити це квазіутворення на чолі з пузатим виродком і обʼєднати свої землі ...
Ну чому всі так бояться , іншої можливості не буде
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30.06.2025 19:27 Ответить
Корейці схибнулись на своїй зовнішності. Там прямо культ пластичної хірургії. Клінік як у нас аптек.
Хто ж знищить північних сусідів, якщо там одні жіночки тепер ?
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30.06.2025 19:32 Ответить
еге ж північні теж схибнулись - всі гроби закриті, мабуть собачкий зробили кімам пластичні операції з носами
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30.06.2025 19:55 Ответить
у Пончика короткий хвість і чотири ноги, але трогать ти його не могі через Ядрьоний рост

спробуйте....

.
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30.06.2025 19:49 Ответить
вони тактичне ЯО можуть навіть з гармати перекинути в самий центр Сеула - 20-30 км від дкмаркаційної лінії через річку
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30.06.2025 19:52 Ответить
Показали у зв'язку присвоєнням показаним звання "героїв росії"?
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30.06.2025 19:28 Ответить
Файний аргумент, щоби примусити північну корею виплачувати репарації Україні за нанесені збитки.
Хоча що з них візьмеш, окрім пропагандистських фоток з товстим хлібалом кіма?
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30.06.2025 19:28 Ответить
За які збитки? Вони до нас не заходили
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30.06.2025 19:56 Ответить
І що? В КНДР кожен мріє потрапити в армію, бо там годують і вдягають. Просто здохнуть вони можуть і вдома, а так - герої! Може ще й рідні додаткова пайка їжі перепаде...
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30.06.2025 19:36 Ответить
a вони теж їхали на кацапію шампунь виробляти...
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30.06.2025 19:37 Ответить
Так північнокорейці воювали на території рашки в курській області , а не на території України ,так що формально вони нічого не порушували , так що ніякі північнокорейські репарації нам не світять
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30.06.2025 19:38 Ответить
Ще один підар.
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30.06.2025 19:39 Ответить
Бульбопюрер готує весілля синка Миколи із дочкою вареника Ина - сподівається, що там його ніхто не дістане та й монументік якійсь намутять)
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30.06.2025 19:42 Ответить
старий, майже з пів року чи рік анекдот від Юрія Луценка.
"іде хлопчик під чяс уроку по школі і бурмочє про себе: "не логічно",
"це не логічно"...
- завуч мац його за руку - чому не уроці?
- та я пукнув випадково, так вигнали мене з класу,
а вони сидять нюхають - "не логічно""
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30.06.2025 19:45 Ответить
Так вони кАнцЄрт організували в чЄсть загібЄлі?
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30.06.2025 19:45 Ответить
На шляпу американских натянуть...
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30.06.2025 19:51 Ответить
без лоха и жизнь плоха
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30.06.2025 19:52 Ответить
эй,налетай северо-корейские лохи,у каго дела плохи
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30.06.2025 19:55 Ответить
продасть своєму народу легенду що вони загинули здобуваючи від росії технольогії які укріплять чучхе.
це трошки геть зовсім руйнує ідеольогію чучхе але вже як є.
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30.06.2025 20:02 Ответить
 
 