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Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение вражеского Урагана
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Бойцы СБС уничтожили ударным дроном редкую северокорейскую РСЗО. ВИДЕО

Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем метким ударом украинского FPV-дрона впервые уничтожили редкую РСЗО М1991 северокорейского производства.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Уничтожение реактивной системы залпового огня М1991 произошло на Новопавловском направлении.

Пилот попал ударным БПЛА в один из снарядов на пакете направляющих. Боеприпас сработал и прошил кабину экипажа, а дальше сдетонировал весь боекомплект.

М1991 - это северокорейский аналог советской 220 мм РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром - 240 мм, и дальностью поражения до 60 км, напомнили в СБС.

Впервые наличие этих систем на вооружении противника было подтверждено на видео в апреле 2025 года.

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Автор: 

КНДР (1239) уничтожение (7383) РСЗО (206) Силы беспилотных систем (117)


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Топ комментарии
+8
Відео року!
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27.06.2025 17:29 Ответить
+6
Напевно сауна в кабіні для тих двох хробаків що повилазили була ще та.
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27.06.2025 17:37 Ответить
+5
Клопи не встигли розбігтися?
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27.06.2025 17:26 Ответить
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Клопи не встигли розбігтися?
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27.06.2025 17:26 Ответить
Якщо й встигли то залишаться інвалідами
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27.06.2025 18:01 Ответить
там потом эта рзсо сдетонировала норм,есть видео,ноу шанс
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27.06.2025 18:52 Ответить
їм пізда,однозначно
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27.06.2025 19:02 Ответить
Відео року!
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27.06.2025 17:29 Ответить
Круть.Командир "Рейд" майор Євген Карась.Бачив його в травні.
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27.06.2025 17:32 Ответить
Оце то номер
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27.06.2025 17:35 Ответить
Напевно сауна в кабіні для тих двох хробаків що повилазили була ще та.
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27.06.2025 17:37 Ответить
кацапи навіть всратись не встигли коли ракета за 20 см біля голови пролетіла
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27.06.2025 17:51 Ответить
Та навряд кацап туди сів. Корейці мабуть
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27.06.2025 21:02 Ответить
файні шкварки з духовки получилися.
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27.06.2025 18:01 Ответить
Мсбуть хотіли скоріше роздягнутися та назад що пар увесь не встиг вийти.
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27.06.2025 18:25 Ответить
тут даже слово "потужно" не грех применить)))
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27.06.2025 18:21 Ответить
Голитися їм тепер не потрібно, від слова зовсім, реактивний вихлоп усе зробив як надо.
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27.06.2025 18:23 Ответить
Жаль твари выжили.
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27.06.2025 18:53 Ответить
то шо вони повивалювалися з кабіни то нічого не значить, навряд чи вони встигли відповзти, торба їм.
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27.06.2025 19:04 Ответить
вся шкіра та очі випарувались 100%. навряд вони проживуть більше 2х днів
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27.06.2025 21:09 Ответить
свинособачи підари...
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27.06.2025 19:43 Ответить
Пухляк в курсі?
А він курорт відкриває...
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27.06.2025 19:43 Ответить
А чё они так дрыгаются и суетятся? Шо, быть убитыми не комфортно? То ли дело убивать украинцев! И руффли на счёт капают, и награды прям сами на грудь прыгают, и дух возносится от восторга (сарказм)
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27.06.2025 20:25 Ответить
Цікаво банщики цієї сауни були кацапи чи півнівнічно корейські " братські народності"
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27.06.2025 21:00 Ответить
Фууух!!! Шкварочкам здоров'я і гарного настрою!!!
Аж подих затамував - чи бабахне, боявся що лише одне спрацювання ракети..... А воно бабахнуло ))))) ой подобається 😍😍💌💌💌💌💌💌💌
Чарівно
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27.06.2025 21:24 Ответить
Потужно! (Істинна потужність)
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27.06.2025 21:27 Ответить
Читаю "вихід реактивного снаряду через кабіну" 💪💪💌 мабуть там запобіжник від детонації у першу секунду?? Чи то детонатор від скла та іншої дрібноти не спрацює.... Шкода все ж що ракета вилетіла далеко, могла і в наш бік..... А так би вже "забруднення екології" все в одному місці було б ♥️
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27.06.2025 21:30 Ответить
 
 