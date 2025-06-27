Бойцы СБС уничтожили ударным дроном редкую северокорейскую РСЗО. ВИДЕО
Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем метким ударом украинского FPV-дрона впервые уничтожили редкую РСЗО М1991 северокорейского производства.
Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Уничтожение реактивной системы залпового огня М1991 произошло на Новопавловском направлении.
Пилот попал ударным БПЛА в один из снарядов на пакете направляющих. Боеприпас сработал и прошил кабину экипажа, а дальше сдетонировал весь боекомплект.
М1991 - это северокорейский аналог советской 220 мм РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром - 240 мм, и дальностью поражения до 60 км, напомнили в СБС.
Впервые наличие этих систем на вооружении противника было подтверждено на видео в апреле 2025 года.
Топ комментарии
+8 Mod Dom
показать весь комментарий27.06.2025 17:29 Ответить Ссылка
+6 Alex O #513819
показать весь комментарий27.06.2025 17:37 Ответить Ссылка
+5 Fish Man
показать весь комментарий27.06.2025 17:26 Ответить Ссылка
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А він курорт відкриває...
Аж подих затамував - чи бабахне, боявся що лише одне спрацювання ракети..... А воно бабахнуло ))))) ой подобається 😍😍💌💌💌💌💌💌💌
Чарівно