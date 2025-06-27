Бійці СБС знищили ударним дроном рідкісну північнокорейську РСЗВ. ВIДЕО

Оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем влучним ударом українського FPV-дрона вперше знищили рідкісну РСЗВ М1991 північнокорейського виробництва.

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Знищення реактивної системи залпового вогню М1991 відбулося на Новопавлівському напрямку.

Пілот влучив ударним БПЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект.

М1991 – це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ "Ураган", але зі збільшеним калібром – 240 мм – і дальністю ураження до 60 км, нагадали у СБС.

Вперше наявність цих систем на озброєнні противника була підтверджена на відео у квітні 2025 року.

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