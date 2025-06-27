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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення ворожого Урагану
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Бійці СБС знищили ударним дроном рідкісну північнокорейську РСЗВ. ВIДЕО

Оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем влучним ударом українського FPV-дрона вперше знищили рідкісну РСЗВ М1991 північнокорейського виробництва.

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Знищення реактивної системи залпового вогню М1991 відбулося на Новопавлівському напрямку.

Пілот влучив ударним БПЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект.

М1991 – це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ "Ураган", але зі збільшеним калібром – 240 мм – і дальністю ураження до 60 км, нагадали у СБС.

Вперше наявність цих систем на озброєнні противника була підтверджена на відео у квітні 2025 року.

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Автор: 

КНДР (1274) знищення (7696) РСЗВ (219) Сили безпілотних систем (119)


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Топ коментарі
+8
Відео року!
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27.06.2025 17:29 Відповісти
+6
Напевно сауна в кабіні для тих двох хробаків що повилазили була ще та.
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27.06.2025 17:37 Відповісти
+5
Клопи не встигли розбігтися?
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27.06.2025 17:26 Відповісти
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Клопи не встигли розбігтися?
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27.06.2025 17:26 Відповісти
Якщо й встигли то залишаться інвалідами
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27.06.2025 18:01 Відповісти
там потом эта рзсо сдетонировала норм,есть видео,ноу шанс
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27.06.2025 18:52 Відповісти
їм пізда,однозначно
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27.06.2025 19:02 Відповісти
Відео року!
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27.06.2025 17:29 Відповісти
Круть.Командир "Рейд" майор Євген Карась.Бачив його в травні.
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27.06.2025 17:32 Відповісти
Оце то номер
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27.06.2025 17:35 Відповісти
Напевно сауна в кабіні для тих двох хробаків що повилазили була ще та.
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27.06.2025 17:37 Відповісти
кацапи навіть всратись не встигли коли ракета за 20 см біля голови пролетіла
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27.06.2025 17:51 Відповісти
файні шкварки з духовки получилися.
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27.06.2025 18:01 Відповісти
Мсбуть хотіли скоріше роздягнутися та назад що пар увесь не встиг вийти.
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27.06.2025 18:25 Відповісти
тут даже слово "потужно" не грех применить)))
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27.06.2025 18:21 Відповісти
Голитися їм тепер не потрібно, від слова зовсім, реактивний вихлоп усе зробив як надо.
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27.06.2025 18:23 Відповісти
Жаль твари выжили.
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27.06.2025 18:53 Відповісти
то шо вони повивалювалися з кабіни то нічого не значить, навряд чи вони встигли відповзти, торба їм.
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27.06.2025 19:04 Відповісти
свинособачи підари...
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27.06.2025 19:43 Відповісти
Пухляк в курсі?
А він курорт відкриває...
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27.06.2025 19:43 Відповісти
А чё они так дрыгаются и суетятся? Шо, быть убитыми не комфортно? То ли дело убивать украинцев! И руффли на счёт капают, и награды прям сами на грудь прыгают, и дух возносится от восторга (сарказм)
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27.06.2025 20:25 Відповісти
 
 