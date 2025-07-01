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Новости Военные КНДР на Курщине
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Факты непосредственного участия военных КНДР в боевых действиях в настоящее время не фиксируются, - ГУР

Северная Корея может отправить новых военных в Россию до лета

В настоящее время ГУР не фиксирует непосредственного участия северокорейских военнослужащих в боевых действиях на стороне России против Сил обороны Украины, они размещены на полигонах и в полевых лагерях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в ответ на запрос LIGA.net.

"В настоящее время не отмечается фактов непосредственного участия подразделений Корейской народной армии в боевых действиях против Сил обороны Украины", - говорится в ответе.

Также отмечается, что личный состав контингента КНДР отведен от линии боевого соприкосновения и размещен на полигонах и полевых лагерях, вероятно, на территории Курской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Северной Корее показали фото ликвидированных на войне против Украины военных

Ранее британская разведка сообщала, что северокорейские войска потеряли более 6000 солдат в Курской области России.

Автор: 

КНДР (1242) ГУР (496)


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Факти безпосередньої участі військових КНДР у бойових діях нині не фіксуються, - ГУР.
А факти посередньої участі військових КНДР у бойових діях фіксуються?
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01.07.2025 18:07 Ответить
DW
Пхеньян оприлюднив кадри з Кім Чен Ином, який вшановує загиблих у війні РФ проти України бійців з КНДР. Заходи провели на тлі першої річниці союзницької угоди між РФ і КНДР. Від Москви була присутня міністерка культури.
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01.07.2025 18:09 Ответить
За словами південнокорейського депутата Лі Сон-Квона, який посилається на інформацію, роздобутою розвідкою Сеула, близько 600 північнокорейських військових загинули й ще тисячі отримали поранення, воюючи на боці Росії проти України, нагадує AFP.

Тим часом південнокорейська розвідувальна служба (NIS) повідомляла, що Північна Корея загалом відправила в Росію близько 15 тисяч військових.
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01.07.2025 18:11 Ответить
кончились ини?
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01.07.2025 18:11 Ответить
Утилізовані?
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01.07.2025 18:12 Ответить
Значить пора генію стратегії знову перейти кордон Ррф
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01.07.2025 18:16 Ответить
Поки що ...
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01.07.2025 18:17 Ответить
Недобачають крізь свої закислі оченята?
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01.07.2025 18:31 Ответить
Наоборот надо писать, что фиксуются, тогда это мировая война против Украины!
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01.07.2025 18:57 Ответить
 
 