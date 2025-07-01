Факты непосредственного участия военных КНДР в боевых действиях в настоящее время не фиксируются, - ГУР

В настоящее время ГУР не фиксирует непосредственного участия северокорейских военнослужащих в боевых действиях на стороне России против Сил обороны Украины, они размещены на полигонах и в полевых лагерях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в ответ на запрос LIGA.net.

"В настоящее время не отмечается фактов непосредственного участия подразделений Корейской народной армии в боевых действиях против Сил обороны Украины", - говорится в ответе.

Также отмечается, что личный состав контингента КНДР отведен от линии боевого соприкосновения и размещен на полигонах и полевых лагерях, вероятно, на территории Курской области.

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Ранее британская разведка сообщала, что северокорейские войска потеряли более 6000 солдат в Курской области России.