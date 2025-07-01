РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11558 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество КНДР и РФ
1 476 28

Россия передала Северной Корее технологию производства "шахедов", - Буданов

чен,путин,ким,ин

РФ передала КНДР технологии производства ударных дронов типа "шахед".

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Этот "шахед" - как кочевник какой-то. Вот он из Ирана перешел в РФ, а теперь из РФ уже под названием не "шахед" пришел в КНДР. Они работают быстро, поверьте мне, к сожалению... Из РФ в КНДР они делают трансфер технологий. Они не "шахеды" передают, а технологии, оборудование и так далее. Налаживают там производство", - сказал Буданов.

По словам главы ГУР, РФ уже передала Пхеньяну технологии для производства ударных дронов.

Буданов отметил, что производство "шахедов" приведет к ухудшению среды безопасности на Корейском полуострове.

"Потому что КНДР значительно сейчас наращивает свою военную силу. В первую очередь, через прямое сотрудничество с РФ и через получение реального боевого опыта ее воинами. И это не может не повлиять на среду безопасности, потому что, в конце концов, у КНДР есть единственный противник. Реальный противник - это Южная Корея. Других нет. И они это прекрасно знают", - сказал глава ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР отправит новых солдат в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе, - разведка Южной Кореи

По его словам Россия также передала КНДР установки "Панцирь-С1" и учит северокорейских солдат пользоваться ею.

"В Пхеньяне уже появились первые установки "Панцирь-С1". Они там стоят уже на боевом дежурстве, охраняют их столицу. И россияне переобучают корейский персонал. Скоро корейцы уже будут автономно работать на этой технике", - сказал Буданов.

Автор: 

Буданов Кирилл (467) КНДР (1242) россия (96472) Шахед (1245)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
"Вони працюють швидко" "Налагоджують там виробництво"

действительно, подлецы какие. нет чтобы ограничиться потужными обещаниями
показать весь комментарий
01.07.2025 20:52 Ответить
+3
Але навіть в Україні знаходяться *******, що підтримують Іран.
показать весь комментарий
01.07.2025 20:56 Ответить
+2
Наклепають скоро і будуть передавати на парашу.
показать весь комментарий
01.07.2025 20:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та їм один хер шо клепати - тепер дорвуться до Шахедів - як дурний до мила
показать весь комментарий
01.07.2025 20:45 Ответить
Електроніка майже на 90% американська. Але відповідні служби в США не відслідковують схеми поставок через дрги-треті руки. Двигун іранський.
показать весь комментарий
01.07.2025 22:03 Ответить
Трамп-бите вухо, дуже радий, за «плідну співпрацю», обох воєнних злочинців, його друзів, - прутня і чучхе!! Тому і тягне, якомога довше, з дієвою допомогою ОВТ для Мирної України, а на московитів навіть тарифи не підняв, ні 1%!!!
показать весь комментарий
01.07.2025 20:47 Ответить
Наклепають скоро і будуть передавати на парашу.
показать весь комментарий
01.07.2025 20:49 Ответить
Ну і що?
Ирамп каже,що кім хороший хлопець,з яким варто зусирітися і укласти угоду.
показать весь комментарий
01.07.2025 20:50 Ответить
***** передав технології, щоб вони клепали ті шахеди на наші голови.
показать весь комментарий
01.07.2025 20:50 Ответить
Кава в Криму - чув...
Про шахеди - не чув...
показать весь комментарий
01.07.2025 20:51 Ответить
"Вони працюють швидко" "Налагоджують там виробництво"

действительно, подлецы какие. нет чтобы ограничиться потужными обещаниями
показать весь комментарий
01.07.2025 20:52 Ответить
Південна Корея тепер має направити спеціалістів в Україну для вивчення методів боротьби з цими "літаючими мопедами"... Добре було б, якби ті спеціалісти привезли щось "вбивче" з того аресеналу, що мають, і що нам допоможе нищити русню більш ефективно...
Яле фіг таке станеться, ІМХО....
показать весь комментарий
01.07.2025 20:54 Ответить
А нема в України методів, окрім банальних кулеметів на пікапах.
показать весь комментарий
01.07.2025 20:57 Ответить
Хай би профінансували антишахідні фпв, за компанію отримали б технологію та досвід застосування.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:16 Ответить
Але навіть в Україні знаходяться *******, що підтримують Іран.
показать весь комментарий
01.07.2025 20:56 Ответить
це точно
показать весь комментарий
01.07.2025 21:11 Ответить
о кримська бариста муданга всплило
показать весь комментарий
01.07.2025 20:58 Ответить
На жаль це не додає оптимізму. Бо зрозуміло, що по суті росія відкриває ще один могутній філіал з виробництва дронів для себе, де буде задіяна міліонна армія рабів згодних працювати по 16 годин на добу за тарілку іжі.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:03 Ответить
РФ передала КНДР технології виробництва ударних дронів типу "шахед"

Свох мізки над тим не трудилися, не жалко!
показать весь комментарий
01.07.2025 21:08 Ответить
Почнуть тепер косоокі підари штампувати.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:09 Ответить
А в Ірану спитали дозволу? Чи це вже сформована "Вісь Москва-Тегеран-Пхеньян" і не можуть дочекатися як на їхній бік стане Трамп?
показать весь комментарий
01.07.2025 21:11 Ответить
вісь ширше кнр і білорусія ще
показать весь комментарий
01.07.2025 21:12 Ответить
А коли кацапи у когось питали дозволу ******* технології і продавати їх?

Майже все, що має на озброєнні РФ та Китай, так чи інакше спизжено.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:13 Ответить
а до чого тут Іран?
показать весь комментарий
01.07.2025 21:32 Ответить
Скоро ці шахеди будуть робити всі, крім України.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:25 Ответить
В Україні свої ударно бпла роблять.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:44 Ответить
от як цікаво, особливо з огляду того, що у шахедах останніх моделей три чверті електронних комплектуючих іноземного походження мають американські відомі бренди, а десять відсотків - швейцарські. Тобто це ніяк не буде впливати на виробнитво шахедів у північні кореї.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:30 Ответить
А у Ізраїля часом немає конфлікту з кімом?
показать весь комментарий
01.07.2025 21:44 Ответить
Привіт Південній Кореї…
показать весь комментарий
01.07.2025 22:06 Ответить
 
 