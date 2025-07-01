Россия передала Северной Корее технологию производства "шахедов", - Буданов
РФ передала КНДР технологии производства ударных дронов типа "шахед".
Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Этот "шахед" - как кочевник какой-то. Вот он из Ирана перешел в РФ, а теперь из РФ уже под названием не "шахед" пришел в КНДР. Они работают быстро, поверьте мне, к сожалению... Из РФ в КНДР они делают трансфер технологий. Они не "шахеды" передают, а технологии, оборудование и так далее. Налаживают там производство", - сказал Буданов.
По словам главы ГУР, РФ уже передала Пхеньяну технологии для производства ударных дронов.
Буданов отметил, что производство "шахедов" приведет к ухудшению среды безопасности на Корейском полуострове.
"Потому что КНДР значительно сейчас наращивает свою военную силу. В первую очередь, через прямое сотрудничество с РФ и через получение реального боевого опыта ее воинами. И это не может не повлиять на среду безопасности, потому что, в конце концов, у КНДР есть единственный противник. Реальный противник - это Южная Корея. Других нет. И они это прекрасно знают", - сказал глава ГУР.
По его словам Россия также передала КНДР установки "Панцирь-С1" и учит северокорейских солдат пользоваться ею.
"В Пхеньяне уже появились первые установки "Панцирь-С1". Они там стоят уже на боевом дежурстве, охраняют их столицу. И россияне переобучают корейский персонал. Скоро корейцы уже будут автономно работать на этой технике", - сказал Буданов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ирамп каже,що кім хороший хлопець,з яким варто зусирітися і укласти угоду.
Про шахеди - не чув...
действительно, подлецы какие. нет чтобы ограничиться потужными обещаниями
Яле фіг таке станеться, ІМХО....
Свох мізки над тим не трудилися, не жалко!
Майже все, що має на озброєнні РФ та Китай, так чи інакше спизжено.