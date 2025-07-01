Россия передала Северной Корее технологию производства "шахедов", - Буданов

РФ передала КНДР технологии производства ударных дронов типа "шахед".

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Этот "шахед" - как кочевник какой-то. Вот он из Ирана перешел в РФ, а теперь из РФ уже под названием не "шахед" пришел в КНДР. Они работают быстро, поверьте мне, к сожалению... Из РФ в КНДР они делают трансфер технологий. Они не "шахеды" передают, а технологии, оборудование и так далее. Налаживают там производство", - сказал Буданов.

По словам главы ГУР, РФ уже передала Пхеньяну технологии для производства ударных дронов.

Буданов отметил, что производство "шахедов" приведет к ухудшению среды безопасности на Корейском полуострове.

"Потому что КНДР значительно сейчас наращивает свою военную силу. В первую очередь, через прямое сотрудничество с РФ и через получение реального боевого опыта ее воинами. И это не может не повлиять на среду безопасности, потому что, в конце концов, у КНДР есть единственный противник. Реальный противник - это Южная Корея. Других нет. И они это прекрасно знают", - сказал глава ГУР.

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По его словам Россия также передала КНДР установки "Панцирь-С1" и учит северокорейских солдат пользоваться ею.

"В Пхеньяне уже появились первые установки "Панцирь-С1". Они там стоят уже на боевом дежурстве, охраняют их столицу. И россияне переобучают корейский персонал. Скоро корейцы уже будут автономно работать на этой технике", - сказал Буданов.