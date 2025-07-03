РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10366 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации Коррупция в ТЦК
4 461 55

Военные ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысяче мужчин уклониться от мобилизации, - ГБР. ФОТО

В Запорожье разоблачили и ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Предварительно, только в 2024-2025 годах из-за незаконных действий должностных лиц мобилизации избежали более 1,5 тысячи мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, работники ТЦК брали деньги за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, которые попали в специализированную базу за неявку по повестке. Так, составлялся поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в ТЦК.

ГБР провело детальный анализ почти 5 тысяч административных материалов, составленных должностными лицами. В результате по меньшей мере 1,5 тысячи человек избежали мобилизации и не уплатили штрафы, именно по такой схеме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ТЦК из Днепра незаконно списал с учета через "Оберег" по меньшей мере 17 мужчин, - ГБР

Коррупция ТЦК: ГБР разоблачило схему уклонения от мобилизации в Запорожье
Коррупция ТЦК: ГБР разоблачило схему уклонения от мобилизации в Запорожье

Разоблачение схемы состоялось в рамках расследования одного из эпизодов, когда офицер отделения воинского учета этого ТЦК требовал у местного жителя 1,3 тысячи долларов США за снятие с розыска после получения повестки. Посредниками в деле он привлек знакомого сотрудника Госспецсвязи и адвоката.

"После передачи средств чиновник составил фиктивный протокол об административном правонарушении без участия самого военнообязанного. На основании этого документа мужчину сняли с розыска якобы в связи с добровольной явкой в ТЦК, что позволило ему избежать мобилизации", - рассказали в ГБР.

Так следователи сообщили о подозрении офицеру ТЦК и его сообщникам в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Также сотруднику ТЦК инкриминируют подделку официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будут судить чиновника ТЦК из Одесской области, которого разоблачили на "корректировке" данных военнообязанных в системе "Оберіг", - ГБР

Коррупция ТЦК: ГБР разоблачило схему уклонения от мобилизации в Запорожье

Автор: 

Запорожье (2700) коррупция (8586) Запорожская область (3270) ГБР (3083) ТЦК (640) Запорожский район (164)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
...схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних територіальних центрів...

Хорошо, хоть в одном. Представляете, если бы везде так..
показать весь комментарий
03.07.2025 15:30 Ответить
+9
Та не може цього бути... Це кацапське ІПСО...
показать весь комментарий
03.07.2025 15:30 Ответить
+9
Безсеребренники, меценаты, робингуды🤡😂😆🤣 с каждого по $10к, вот для этого они хватают всех, кто может откупается, а кто не может идёт воевать за место них!!!!🤪
показать весь комментарий
03.07.2025 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого, скільки тих КАБів можна було б мінусувати...
показать весь комментарий
03.07.2025 15:27 Ответить
Посильна. Так щоб міг валізу з грошима від пола відірвати.
показать весь комментарий
03.07.2025 15:49 Ответить
Перепрошую, а скільки це буде в грошах. А також скільки вони погубили бійців на фронті.
показать весь комментарий
03.07.2025 15:29 Ответить
Та не може цього бути... Це кацапське ІПСО...
показать весь комментарий
03.07.2025 15:30 Ответить
...схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних територіальних центрів...

Хорошо, хоть в одном. Представляете, если бы везде так..
показать весь комментарий
03.07.2025 15:30 Ответить
Да, это исключения из правил!!!🤡😂😆🤪
показать весь комментарий
03.07.2025 15:33 Ответить
Поодинокий випадок.
показать весь комментарий
03.07.2025 15:40 Ответить
Ужась. На решті як на Шипці всьо спокойно.
показать весь комментарий
03.07.2025 15:34 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2025 15:50 Ответить
Добре, що ви праві і це поодинокий випадок.
Інакше тільки на цій одній схемі було б 250 х 1500 = 375 000 ухилянтів.
показать весь комментарий
03.07.2025 16:08 Ответить
Опять с Ермаком не поделились, надо наказать!
показать весь комментарий
03.07.2025 15:31 Ответить
Безсеребренники, меценаты, робингуды🤡😂😆🤣 с каждого по $10к, вот для этого они хватают всех, кто может откупается, а кто не может идёт воевать за место них!!!!🤪
показать весь комментарий
03.07.2025 15:32 Ответить
я запутался. тцк хорошие или плохие?
показать весь комментарий
03.07.2025 15:33 Ответить
в Україні харошиє,
на раб卐ії - плахіє
показать весь комментарий
03.07.2025 15:44 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2025 17:28 Ответить
Насправді - дитяче питання.
ТЦК це підрозділи МО. Командування сухопутних військ.
показать весь комментарий
03.07.2025 17:47 Ответить
Бляха, це ж два повноцінних батальйони...
показать весь комментарий
03.07.2025 15:33 Ответить
А що, керівник областного ТЦК СП не буде виступати з заявами про ІПСО і доброчесних ветеранів-інвалідів з ТЦК того району?
показать весь комментарий
03.07.2025 15:37 Ответить
Могилізація крутиться, баблішко мутиться.
показать весь комментарий
03.07.2025 15:39 Ответить
ворогу, мобілізація українців проти вбивць з рф卐, ...
дуже заважає окупувати українські землі..
а ворог має різні обличчя..
і старі,..
і нові..
показать весь комментарий
03.07.2025 15:42 Ответить
Цікава математика. 1500 лєвих адмінок множимо на 1300$. Дорівнює - 1950000,00$. Нє хіло так. І це районний тцк. І це так, грубі підрахунки. І це тільки якоби те, що знайшли. І це тільки на адміністративних протоколах. Для розуміння, навіть це річний бюджет умовно не великої громади.
показать весь комментарий
03.07.2025 15:42 Ответить
запоріжці повинні, в принципі, бо їх ********,
іти та боронити себе та своїх дітей..
але краще занесуть грошей..
та не тільки запорізці, це роблять,
хоча вони, вже власне, на лінії фронту,,
та ждуть ру卐кий мір..
показать весь комментарий
03.07.2025 15:50 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2025 17:29 Ответить
І от скажіть - люди, які стандартно з'являються в новині про 1 зловленого ухилянта і висловлюють гаряче обурення в його адресу - ті люди не висловлюють обурення на адресу тецекашників, які зробили 1 500 ухилянтів. Як так?
показать весь комментарий
03.07.2025 15:44 Ответить
Тих істот не варто називати людьми. Вони - біосміття без честі, совісті і самоповаги, яке або відробляє копійчину, або саме має зиск з цієї ситуації.
показать весь комментарий
03.07.2025 15:50 Ответить
З ТЦК можна вийти із бронню, або мати підтвердження хвороби, чи інвалідності, а виявляється можна добровільно явитись і випускають! Значить таким макаром можна перевірити усі ТЦК і там де були добровільні явки, то там була корупція, ось вам і гроші на дрони, ракети...
показать весь комментарий
03.07.2025 15:46 Ответить
Бронь у ТЦК підтверджують - а дають на підприємствах чи в установах.
показать весь комментарий
03.07.2025 17:44 Ответить
а всі думали - нашо ті ТЦК...
все, що продукує зелена влада - це або отрута для державності, або лайно для народа.
показать весь комментарий
03.07.2025 15:47 Ответить
так за зе голосували опзж, шаріки, бандюгани, всіх мастей,
зкорумпована номенклатура,
у**илянти,
уставшиє ат вайни,
відверті колаборанти,
ждуни,
капітулянти,
шашличники
щоб паржать, пасрать, паржать..

когось пропустив ще з того «народу»,
який є джерелом влади?
показать весь комментарий
03.07.2025 15:59 Ответить
України в Україні набагато менше, ніж хотілося б
русня впевнена, що прийшла до своїх і по своє
і не без підстав ...
показать весь комментарий
03.07.2025 16:31 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2025 17:33 Ответить
Пропустили старих несповна розуму членів родин, які давно не ходили на вибори, і яких прихильники зєлєнского масово потягли на виборчі дільнці в 19-му році.
показать весь комментарий
03.07.2025 16:41 Ответить
така у вас, неворогів, важка доля, і до кінця свого жалюгідного життя ви все більше будете стикатись з нелюдями, бо для вас їх буде ставати все більше і більше. І вони будуть вас судити протягом вашого життя на Землі. А потім вас просто спалять, або зжеруть черви. У народі про таких кажуть - прожив як під пеньком висрався.
Амінь.
показать весь комментарий
03.07.2025 17:35 Ответить
О, протестантський ухилянт тут як тут прорізався. Ти так і не порозумнішав, щоб щось своє написати, а як і раніше крадеш чужі коментарі.
Ти хоч вдень на вулицю виходиш? чи заробляєш гроші, ночами підпалюючі військові автівки?
показать весь комментарий
03.07.2025 17:48 Ответить
А ота Верещучка, що утікала до ОПУ з КМУ, щоб не отримати ПОКАРАННЯ, за свої дії на посаді в Уряді шмигаля, скиглила, що усьо ж пабарола??
показать весь комментарий
03.07.2025 15:50 Ответить
Сміливо множте 1500 на 10, і отримаєте більш-менш схожу на правду цифєрь.
Чи гикається десь мерзотнику Борисову, котрого я тут часто згадую?
На чому (на кому) він "заробив" як мінімум кілька десятків мільйонів доларів/євро?
показать весь комментарий
03.07.2025 15:54 Ответить
це одне тцк. множити треба приблизно на 250 - це буде цифра по країні
показать весь комментарий
03.07.2025 16:10 Ответить
Ну самых платежеспособных разумеется
показать весь комментарий
03.07.2025 16:01 Ответить
До п'яти років позбавлення волі? За підрив боєздатності війська під час війни -до п'яти років?
показать весь комментарий
03.07.2025 16:05 Ответить
молодці!!!
показать весь комментарий
03.07.2025 16:06 Ответить
Як єхидно казали у совєцькі часи, "многочіслєнниє отдєльниє нєдостаткі"!
показать весь комментарий
03.07.2025 16:13 Ответить
соціальна підтримка як вона є
показать весь комментарий
03.07.2025 16:15 Ответить
Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що більшість скандалів навколо ТЦК у червні - фейки або ІПСО. Лише 14% випадків підтвердилися після перевірки.https://news.bigmir.net/ua/ukraine/10113034-u-zsu-rozpovili-pro-fejki-navkolo-ttsk-lishe-14-procent-vipadkiv-pidtverdzheno
По статистике и это один случай из 86 %.
показать весь комментарий
03.07.2025 16:42 Ответить
Запоріжжя при чому...по всій Україні таке...
показать весь комментарий
03.07.2025 16:45 Ответить
Тільки вчора знайома жалілась, що викупили з ТЦК колегу за 8 000$, а раніше було 5$ з Індустріальний район м.Харків.
показать весь комментарий
03.07.2025 16:48 Ответить
Подайте скаргу ДБР - явно переплатили !
Ви хоч думайте що пишете !
показать весь комментарий
03.07.2025 17:42 Ответить
Коли закінчиться війна основна більшість керівних робітників ТЦК, ВЛК, чиновників ВО та просто постачальників ЗСУ - будуть мульті мільйонерами і не гривневими...Про депутатів та міністрів типа Гринчишина можно навіть не казати...Жаль тільки їх рідних!! - усі в цей час дуже далеко від Батьківщини,у спекотних краях з безкрайніми океанами, на островах....страждають та мріють,щоб війна була вічною...
показать весь комментарий
03.07.2025 17:05 Ответить
100% це Шевченківський.
показать весь комментарий
03.07.2025 17:27 Ответить
Як кажуть київські сбушники: - На большой кусок рот сам улыбается.
показать весь комментарий
03.07.2025 17:30 Ответить
"Після передачі коштів посадовець склав фіктивний протокол про адміністративне правопорушення без участі самого військовозобов'язаного. На підставі цього документа чоловіка зняли з розшуку нібито у зв'язку з добровільною явкою до ТЦК, що дозволило йому уникнути мобілізації"

Незрозуміло. Якась дурня - при чому одне до одного ?
показать весь комментарий
03.07.2025 17:41 Ответить
Українська юриспруденція зрозуміла тільки для обраних і просвітлених. )))
показать весь комментарий
03.07.2025 17:56 Ответить
 
 