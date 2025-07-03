Военные ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысяче мужчин уклониться от мобилизации, - ГБР. ФОТО

В Запорожье разоблачили и ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Предварительно, только в 2024-2025 годах из-за незаконных действий должностных лиц мобилизации избежали более 1,5 тысячи мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, работники ТЦК брали деньги за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, которые попали в специализированную базу за неявку по повестке. Так, составлялся поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в ТЦК.

ГБР провело детальный анализ почти 5 тысяч административных материалов, составленных должностными лицами. В результате по меньшей мере 1,5 тысячи человек избежали мобилизации и не уплатили штрафы, именно по такой схеме.

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Разоблачение схемы состоялось в рамках расследования одного из эпизодов, когда офицер отделения воинского учета этого ТЦК требовал у местного жителя 1,3 тысячи долларов США за снятие с розыска после получения повестки. Посредниками в деле он привлек знакомого сотрудника Госспецсвязи и адвоката.

"После передачи средств чиновник составил фиктивный протокол об административном правонарушении без участия самого военнообязанного. На основании этого документа мужчину сняли с розыска якобы в связи с добровольной явкой в ТЦК, что позволило ему избежать мобилизации", - рассказали в ГБР.

Так следователи сообщили о подозрении офицеру ТЦК и его сообщникам в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Также сотруднику ТЦК инкриминируют подделку официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.

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