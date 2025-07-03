Военные ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысяче мужчин уклониться от мобилизации, - ГБР. ФОТО
В Запорожье разоблачили и ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Предварительно, только в 2024-2025 годах из-за незаконных действий должностных лиц мобилизации избежали более 1,5 тысячи мужчин.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, работники ТЦК брали деньги за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, которые попали в специализированную базу за неявку по повестке. Так, составлялся поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в ТЦК.
ГБР провело детальный анализ почти 5 тысяч административных материалов, составленных должностными лицами. В результате по меньшей мере 1,5 тысячи человек избежали мобилизации и не уплатили штрафы, именно по такой схеме.
Разоблачение схемы состоялось в рамках расследования одного из эпизодов, когда офицер отделения воинского учета этого ТЦК требовал у местного жителя 1,3 тысячи долларов США за снятие с розыска после получения повестки. Посредниками в деле он привлек знакомого сотрудника Госспецсвязи и адвоката.
"После передачи средств чиновник составил фиктивный протокол об административном правонарушении без участия самого военнообязанного. На основании этого документа мужчину сняли с розыска якобы в связи с добровольной явкой в ТЦК, что позволило ему избежать мобилизации", - рассказали в ГБР.
Так следователи сообщили о подозрении офицеру ТЦК и его сообщникам в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Также сотруднику ТЦК инкриминируют подделку официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Санкции этих статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.
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Хорошо, хоть в одном. Представляете, если бы везде так..
Інакше тільки на цій одній схемі було б 250 х 1500 = 375 000 ухилянтів.
на раб卐ії - плахіє
ТЦК це підрозділи МО. Командування сухопутних військ.
дуже заважає окупувати українські землі..
а ворог має різні обличчя..
і старі,..
і нові..
іти та боронити себе та своїх дітей..
але краще занесуть грошей..
та не тільки запорізці, це роблять,
хоча вони, вже власне, на лінії фронту,,
та ждуть ру卐кий мір..
все, що продукує зелена влада - це або отрута для державності, або лайно для народа.
зкорумпована номенклатура,
у**илянти,
уставшиє ат вайни,
відверті колаборанти,
ждуни,
капітулянти,
шашличники
щоб паржать, пасрать, паржать..
когось пропустив ще з того «народу»,
який є джерелом влади?
русня впевнена, що прийшла до своїх і по своє
і не без підстав ...
Амінь.
Ти хоч вдень на вулицю виходиш? чи заробляєш гроші, ночами підпалюючі військові автівки?
Чи гикається десь мерзотнику Борисову, котрого я тут часто згадую?
На чому (на кому) він "заробив" як мінімум кілька десятків мільйонів доларів/євро?
По статистике и это один случай из 86 %.
Ви хоч думайте що пишете !
Незрозуміло. Якась дурня - при чому одне до одного ?