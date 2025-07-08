Требовал деньги у семьи погибшего воина за оформление помощи: в Запорожье разоблачен злоумышленник, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция задержала родственника должностного лица ТЦК, получившего 1,2 млн грн и продолжавшего требовать у жены погибшего военнослужащего половину гарантированных госвыплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник обещал семье военного "помочь" в оформлении посмертных выплат от государства. Свои "услуги" мужчина оценил в половину суммы. После получения от потерпевшей 1,2 млн грн, фигурант требовал от женщины на постоянной основе переводить ему половину от ежемесячного платежа — 75 тыс. грн.. За последние шесть месяцев потерпевшая перевела на банковские счета дельца около 1,3 млн грн. К преступной "схеме" причастна также супруга фигуранта - должностное лицо одного из РТЦК и СП города Запорожья.

Оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области, совместно со следователями следственного управления областной полиции, разоблачили "схему" вымогательства средств у семьи погибшего военнослужащего. К организации сделки причастен основатель нескольких общественных организаций в Полтавской области, а также его жена - должностное лицо РТЦК и СП.

Пользуясь родственными связями, фигурант предложил жене погибшего военного за "вознаграждение" решить вопрос оформления единовременной денежной помощи для членов семьи погибшего. За свою помощь он требовал половину от общей суммы выплат.

После того как потерпевшая перечислила 1 275 000 гривен на банковский счет, злоумышленник не остановился и на этом. Мужчина продолжил требовать деньги, угрожая женщине отменой выплат и аннулированием документов. Фигурант планировал в дальнейшем получать 75 тысяч. грн, как часть пособия, выплачиваемого семье ежемесячно.

Всего в течение полугода организатор "схемы" незаконно получил более 1,3 млн грн от жены погибшего военнослужащего.

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8 июля правоохранители при силовой поддержке спецподразделения КОРД Нацполиции задержали мужчину "на горячем" при получении доли очередного транша - 50 тысяч гривен. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.





В настоящее время ведется сбор доказательной базы для привлечения к ответственности жены и задержанного — должностного лица Центрального РТЦК и СП города Запорожья. Мероприятия по разоблачению проводились в сотрудничестве с работниками Департамента военной контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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