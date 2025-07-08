Запорожскую область атакуют российские беспилотники, работает ПВО, - ОВА

Вечером 8 июля российские войска атакуют Запорожскую область беспилотниками, в регионе слышны взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.

Также он добавил, что в области работает ПВО.

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