Запорожскую область атакуют российские беспилотники, работает ПВО, - ОВА
Вечером 8 июля российские войска атакуют Запорожскую область беспилотниками, в регионе слышны взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.
Также он добавил, что в области работает ПВО.
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Хоть паржом.
Хужи нібудіт.