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Новости Атака БПЛА Запорожье
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Запорожскую область атакуют российские беспилотники, работает ПВО, - ОВА

шахеди

Вечером 8 июля российские войска атакуют Запорожскую область беспилотниками, в регионе слышны взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.

Также он добавил, что в области работает ПВО.

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Автор: 

беспилотник (3896) Запорожская область (3288) война в Украине (5102)


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Какая разніца.
Хоть паржом.
Хужи нібудіт.
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08.07.2025 23:21 Ответить
 
 