Атака РФ на Запорожье: 6 человек до сих пор в больнице в состоянии средней тяжести
Шесть человек, пострадавших в результате вчерашней атаки РФ на Запорожье, остаются под наблюдением врачей.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, состояние пострадавших - четырех мужчин и двух женщин - медики оценивают как средней тяжести.
Им оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, утром 7 июля 2025 года в Запорожской области раздавались взрывы, враг атаковал область ударными дронами.
7 июля российские войска нанесли четыре удара дронами по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадали военнослужащие роты охраны.
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Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий08.07.2025 09:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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