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Атака РФ на Запорожье: 6 человек до сих пор в больнице в состоянии средней тяжести

Запорожье после обстрела РФ 7 июля

Шесть человек, пострадавших в результате вчерашней атаки РФ на Запорожье, остаются под наблюдением врачей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, состояние пострадавших - четырех мужчин и двух женщин - медики оценивают как средней тяжести.

Им оказывают всю необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запорожью: ликвидированы последствия массированного обстрела, 20 пострадавших. ФОТОрепортаж

Напомним, утром 7 июля 2025 года в Запорожской области раздавались взрывы, враг атаковал область ударными дронами.

7 июля российские войска нанесли четыре удара дронами по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадали военнослужащие роты охраны.

Автор: 

Запорожье (2709) обстрел (28409) ранение (3406) Запорожская область (3281) Запорожский район (173)


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08.07.2025 09:51 Ответить
 
 