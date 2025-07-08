Атака РФ на Запорожье: 6 человек до сих пор в больнице в состоянии средней тяжести

Шесть человек, пострадавших в результате вчерашней атаки РФ на Запорожье, остаются под наблюдением врачей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, состояние пострадавших - четырех мужчин и двух женщин - медики оценивают как средней тяжести.

Им оказывают всю необходимую помощь.

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Напомним, утром 7 июля 2025 года в Запорожской области раздавались взрывы, враг атаковал область ударными дронами.

7 июля российские войска нанесли четыре удара дронами по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадали военнослужащие роты охраны.