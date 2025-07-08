Атака РФ на Запоріжжя: 6 людей досі у лікарні, їхній стан - середньої тяжкості
Шість людей, постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ на Запоріжжя, залишається під наглядом лікарів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, стан постраждалих - чотирьох чоловіків та двох жінок - медики оцінюють як середньої тяжкості.
Їм надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, зранку 7 липня 2025 року у Запорізькій області лунали вибухи, ворог атакував область ударними дронами.
7 липня російські війська завдали чотирьох ударів дронами по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждали військовослужбовці роти охорони.
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Igor Liashenko #598365
показати весь коментар08.07.2025 09:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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