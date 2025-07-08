Атака РФ на Запоріжжя: 6 людей досі у лікарні, їхній стан - середньої тяжкості

Шість людей, постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ на Запоріжжя, залишається під наглядом лікарів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стан постраждалих - чотирьох чоловіків та двох жінок - медики оцінюють як середньої тяжкості.

Їм надається вся необхідна допомога.

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Нагадаємо, зранку 7 липня 2025 року у Запорізькій області лунали вибухи, ворог атакував область ударними дронами.

7 липня російські війська завдали чотирьох ударів дронами по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждали військовослужбовці роти охорони.