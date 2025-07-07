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Удар РФ по Запоріжжю: ліквідовано наслідки масованого обстрілу, 20 постраждалих. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі надзвичайники ліквідували наслідки масованого російського обстрілу зранку 7 липня. Постраждали 20 людей, серед яких — 12 жінок та 8 чоловіків.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники одночасно працювали на трьох локаціях. Горіли житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів міста. Вибуховою хвилею зруйновано навколишню житлову забудову.

Надзвичайники ліквідували всі осередки займання. Наразі триває розбір та проливка конструкцій для запобігання повторних загорянь.

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У Запоріжжі 20 постраждалих через ранковий обстріл 7 липня
У Запоріжжі 20 постраждалих через ранковий обстріл 7 липня

Психологи ДСНС надали допомогу 28 людям, з них двоє маломобільних.

Загалом до ліквідації наслідків російських обстрілів залучали 118 рятувальників та 26 одиниць техніки ДСНС. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Кількість травмованих уточнюється.

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У Запоріжжі 20 постраждалих через ранковий обстріл 7 липня
У Запоріжжі 20 постраждалих через ранковий обстріл 7 липня
У Запоріжжі 20 постраждалих через ранковий обстріл 7 липня
У Запоріжжі 20 постраждалих через ранковий обстріл 7 липня

Автор: 

Запоріжжя (2325) обстріл (29707) Запорізька область (3812) ДСНС (5205) Запорізький район (170)


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07.07.2025 15:59 Відповісти
 
 