Удар РФ по Запоріжжю: ліквідовано наслідки масованого обстрілу, 20 постраждалих. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі надзвичайники ліквідували наслідки масованого російського обстрілу зранку 7 липня. Постраждали 20 людей, серед яких — 12 жінок та 8 чоловіків.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Рятувальники одночасно працювали на трьох локаціях. Горіли житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів міста. Вибуховою хвилею зруйновано навколишню житлову забудову.
Надзвичайники ліквідували всі осередки займання. Наразі триває розбір та проливка конструкцій для запобігання повторних загорянь.
Психологи ДСНС надали допомогу 28 людям, з них двоє маломобільних.
Загалом до ліквідації наслідків російських обстрілів залучали 118 рятувальників та 26 одиниць техніки ДСНС. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Кількість травмованих уточнюється.
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