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Новини Удари РФ по ТЦК
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Удар РФ по ТЦК у Запоріжжі: постраждали військовослужбовці роти охорони, двох військових шпиталізували

Запоріжжя після обстрілу

7 липня російські війська завдали чотирьох ударів дронами по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждали військовослужбовці роти охорони.

Про це у Фейсбуці повідомив Запорізький обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ..

"Сьогодні ворог завдав 4 ударів по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій", - йдеться у повідомленні.

Двох військовослужбовців госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Особовий склад Вінницького обласного ТЦК розосереджений, заходи з мобілізації тривають

Поранення різного ступеня тяжкості дістали також 14 цивільних громадян, пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі.

"Попри все – продовжуємо працювати – комплектувати бойові підрозділи та надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів", - додали в ОТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по ТЦК у Кременчуці: у приміщенні нікого не було, а документи вивезли заздалегідь, - речник Полтавського ТЦК Істомін

Ворог вдарив по ТЦК Запоріжжя: є постраждалі військовослужбовці

Що відомо про удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ТЦК Львівщини посилили заходи безпеки, - ЗМІ

Автор: 

Запоріжжя (2325) обстріл (29707) Запорізька область (3812) військовослужбовці (4843) ТЦК та СП (700) Запорізький район (170)


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Топ коментарі
+16
Мабуть, змусять всіх чоловіків призивного віку з'явитись у військомат, а тих хто не захоче - будуть ловити на вулицях і силоміць туди доставляти.
Хоча, постривайте...
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07.07.2025 15:12 Відповісти
+9
стаття покликана визвати у читачів жаль та співчуття,і рівно в цьому місці в пам'ті випливають усі оті викинуті з вікон,з інфарктами,епілепсією та іншими причинами надати допомогу і часто просто проігноровану героями тцк,я навіть нне згадую ті випадки побиття та зламані кістки,я згадую мерзотні і цинічні видписки речників і їх підсосів про тих громадян,тому як кажуть-буває....
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07.07.2025 15:19 Відповісти
+7
Першими з міста втекли ТЦК(військомат) і поліція,героїчні втікачі
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07.07.2025 15:28 Відповісти
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Перед тим як радіти, подумайте, що буде з вами коли прийдуть свинособаки... А вони прийдуть.
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07.07.2025 15:08 Відповісти
Мабуть, змусять всіх чоловіків призивного віку з'явитись у військомат, а тих хто не захоче - будуть ловити на вулицях і силоміць туди доставляти.
Хоча, постривайте...
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07.07.2025 15:12 Відповісти
а з жінками і дітьми? хочете розповім як орки з ними у Бахмуті поступали?
Може й ви про Бучу чули? Що з жінками робили? А з дітьми?
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07.07.2025 16:50 Відповісти
Тупа лякалка? Ти за мир? Так йди організовуй референдум за мир і за раісю.
Розкажи як там класно на тот...
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07.07.2025 16:52 Відповісти
Организуй референдум против зелёной власти и за восстановление конституционного порядка, а потом рассказывай как классно в местах не столь отдалённых.
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07.07.2025 16:55 Відповісти
А я не проти влади української я за Україну. І проти параші.
От і все. Чому я повинен влаштовувати референдум в результаті якого в мене в країні буде правити параша???
Параша і її всі жителі - смердюча наволоч.
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07.07.2025 17:02 Відповісти
Кто топит за нынешнюю власть-то против Украины априори. Сейчас, кстати, ставленники параши страной и управляют, смарагдовый вы наш.
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07.07.2025 17:11 Відповісти
Не видавай бажане за дійсне.
Ніхто не радіє ударам по Україні окрім свинособак.
Але дійсно є зменшений рівень співчуття і він обумовлений саме діями тцк.
Доречі, коли тцк діють с порушенням закону, вони тим самим дискредитують мобілізацію, що погіршує обороноздатність і збільшує вирогідність, як ти кажеш, приходу свинособак.
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07.07.2025 15:22 Відповісти
звідки ти це притарабанив, убогий?
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07.07.2025 15:44 Відповісти
Ти спалилося безмозке. Сидиш на москальських помийках, чи ще й підпрацьовуєш там?
І жоден адекватний українець ніколи не використовуватиме слово "вкраїнчики".
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07.07.2025 16:02 Відповісти
"Доречі, коли тцк діють с порушенням закону, вони тим самим дискредитують мобілізацію"
Саме вони дискредитують ? А хто заважає громадянам не допускати її дискредитації ? Хтось когось силоміць не пускає на території тцк та цнапів ? Адже мобілізацію через військовий стан офіційно оголошено ще майже 3,5 роки тому. Може якби під час офіційно оголошеної мобілізації свідомі громадяни вчасно оновлювали свої дані, то не було би потреби перевірок на вулицях та бусиків з тими фізичними протистояннями, які періодично виринаюсь на відео у мережі ? Дії тцкашників на вулицях-це наслідки, а не причини.
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07.07.2025 16:06 Відповісти
Окей.
Доброго дня, пройдете будь ласка в ТЦК... Відповідь: ти пі...р пішов на х....
Що далі? Як буть?
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07.07.2025 16:54 Відповісти
А почему стали им так отвечать?
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07.07.2025 16:56 Відповісти
Окей. Давайте по вашому: вибачте будь ласка, я з вами нікуди не піду у мене є конституційні права...
Результат обох відповідей один.
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07.07.2025 17:00 Відповісти
Вы не ответили на вопрос-почему им стали так отвечать?
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07.07.2025 17:13 Відповісти
Через іпсо з за поребрика... Ми програємо інформаційну війну.
Люди сприймають картинку з телеграм каналів, які контролює параша.
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07.07.2025 17:30 Відповісти
Проблема в тім, що однієї мобілізації мало для того, щоб зупинити русню. Треба ще мати стратегічні засоби стримування, типу ядерної та хімічної зброї.
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07.07.2025 15:25 Відповісти
Та да... При наявності ядерної зброї - мобілізація стає непотрібною.
Просто ядерна зима і всьо... До наступного разу якщо атмосферу не спалять
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07.07.2025 16:49 Відповісти
Мобілізація теж потрібна, але принаймі буде існувати зброя помсти - на випадок, якщо русня прорве фронт.
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07.07.2025 16:54 Відповісти
Зброя помсти існує. Рівне, Запоріжжя, Хмельницький, Южноукраїнськ.
Ну і якщо просто запалити Чорнобиль...
Цього достатньо щоб Європа, центральна росія, Північна Африка, ще й трохи Азії, стали непридатними для життя років на 100...
Ну і ще ж куди буде напрямок вітру...
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07.07.2025 16:58 Відповісти
Це зброя дебілів, бо умовний VX краще. Більше того, є досить велика ймовірність, що русня погодиться на заморозку війни, якщо ми створимо яз та хімзброю.
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07.07.2025 17:02 Відповісти
" коли прийдуть свинособаки..." , якщо прийдуть, то тим хто не дурний - нічого не буде. Бо вони втечуть до того як свинособаки прийдуть.
Особливо легко (морально) буде тікати тим, хто не переобтяжений майном та грошима.
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07.07.2025 15:33 Відповісти
І таке можливо... В на чім втікати будуть? Скільки ваших сусідів мають машини? Ті що не мають, всі дурні?
У ваших близьких у всіх машини є?
На скільки швидко Угорщина, Словенія, Молдова закриють кордони?
Скільки десятків мільйонів впустить Польща і Румунія?
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07.07.2025 16:47 Відповісти
стаття покликана визвати у читачів жаль та співчуття,і рівно в цьому місці в пам'ті випливають усі оті викинуті з вікон,з інфарктами,епілепсією та іншими причинами надати допомогу і часто просто проігноровану героями тцк,я навіть нне згадую ті випадки побиття та зламані кістки,я згадую мерзотні і цинічні видписки речників і їх підсосів про тих громадян,тому як кажуть-буває....
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07.07.2025 15:19 Відповісти
Поранення різного ступеня тяжкості дістали також 14 цивільних громадян, пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі.
Джерело: https://censor.net/ua/n3561952
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07.07.2025 15:25 Відповісти
а цим людям можна поспівчувати та побажати здоров'я та найбистрішого одужання,бо в цій країні допомогти можемо лише ми самі,нікому ми не потрібні живі та в скаргах
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07.07.2025 15:30 Відповісти
Першими з міста втекли ТЦК(військомат) і поліція,героїчні втікачі
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07.07.2025 15:28 Відповісти
це я бачив сам в Сумах,бо живу на околиці,бігли організовано колонами,так ще і притримували громадський транспорт бо в колонах була еліта,чинуші з діточками
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07.07.2025 15:32 Відповісти
по дворах стояли відкриті кинуті дастери з люстрами,діти з місяць по ниих лазили,і що цікаво навіть колеса не вкрали,наводить на думки що крімінал увесь рядом з полімернополіспідорами крутиться
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07.07.2025 15:54 Відповісти
Дивно, я бачив зовсім інші місця влучання.
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07.07.2025 15:30 Відповісти
Хоча я міг бачити не все.
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07.07.2025 15:37 Відповісти
Ще раз кажу: " коли прийдуть свинособаки..." , якщо прийдуть, то тим хто не дурний - нічого не буде. Бо вони втечуть до того як свинособаки прийдуть.
Особливо легко (морально) буде тікати тим, хто не переобтяжений майном та грошима.
Ну а хто дурний - хай помирає. Земля чистіше буде.
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07.07.2025 15:36 Відповісти
див. вище, навіть мобілізації жінок та чоловіків, хоч з 14 років, мало для стримування русні, треба мати технічні засоби, фортифікації та стратегічні засоби, у вигляді ядерної та хімічної зброї. Влада цим не займається, люди цього не вимагають. Тож який сенс йти ризикувати, якщо можна виїхати за кордон?
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07.07.2025 15:36 Відповісти
Жека, як там травичка у Об'єднаних Провінціях?
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07.07.2025 15:42 Відповісти
Нормальна, але я в Україні.
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07.07.2025 15:47 Відповісти
Так, з тот - саме тому й пропагую створення стратегічних засобів стримування русні, у вигляді VX та ядерної зброї.
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07.07.2025 16:01 Відповісти
Саме так. Бо всі притомні люди розуміють що це неможливо. Не дадуть.
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07.07.2025 16:02 Відповісти
То якщо не дадуть, а звичайними засобами кацапів не стримати, то може відкрити кордони, хай люди спасаються хто захоче, а не гинуть в посадках або чекають на окупацію
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07.07.2025 16:05 Відповісти
Це ти під...к ватний пропонуєш державі Україна підняти руки і здатись рашистам припинивши своє існування? Заради того щоб така сволота як ти зїлась кудись? Так можеш пи...ти Тиса та Карпати чекають. Як тебе під...са ватного ще не забанили ти ж явний сепаратис.
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07.07.2025 16:54 Відповісти
О, ще один ментальний раб. Що "вони" зможуть зробити, аби зупинити створення яз? Будуть бомбити реактори, щоб засипати європу радіоактивним пилом? Чи будуть вводити санкції, щоб русня швидше окупувала Україну та пішла далі на захід?

Обидва сценарії виключені з великою ймовірністю. А VX можна виробляти взагалі таємно в глибоких шахтах.
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07.07.2025 16:07 Відповісти
А можна виїхати за кордон?
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07.07.2025 16:04 Відповісти
Залежить від грошей, бажання та юридичних мікромоментів.
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07.07.2025 16:08 Відповісти
чому ти агітуєш тут а не на сайтах так званих держорганів та правоохоронців??згідно Конституції вони перші повинні вставати на захист країни!!!4тий рік ВІЙНИ то де ті захисники??зайди до них розкажи їм про бурятів та за сумісний похід на польшу та прибалтику!!!
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07.07.2025 15:48 Відповісти
Я їм в очі це розповідаю.
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07.07.2025 15:59 Відповісти
Чомусь бурятів мають боятися лише кляті ухилянти, яких десь максимум 20% від дорослого чоловічого населення. Всі решта чоловіки, а також жінки та пенсіонери в казку про бурята вже не вірять
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07.07.2025 16:03 Відповісти
Буча, Ірпінь, Ізюм це у тебе "казка"? Ох ти ж і наволоч кінчена.
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07.07.2025 16:57 Відповісти
і що??слабий з тебе агітатор??це ж не простим роботягам у яких людяність з совістю залишилися мозги пісочити)))
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07.07.2025 16:09 Відповісти
хоча вибачай я тобі навіть не вірю...як і всім подібним до тебе нафронтникам
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07.07.2025 16:11 Відповісти
Коли у людей забрали права та свободу,перетворивши на рабів,розтоптавши конституцію,виникає логічне питання,а що захищати?Чиновників,мусорів,прокурорів,суддів,військових тиловиків?
Коли це починає людям доходити,їх лякають бурятами .Буряти вони такі гурмани,що прийдуть тільки до простих українців.
Для підняття патріотичного духу кожного вечора відосик від косонюха,і нові корупційні скандали,що не день-нова серія
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07.07.2025 16:25 Відповісти
№608516
Тобі не набридло переказувати все, що ти побачив і почув із путлерівського зомбящика?
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07.07.2025 17:26 Відповісти
 
 