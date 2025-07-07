Удар РФ по ТЦК у Запоріжжі: постраждали військовослужбовці роти охорони, двох військових шпиталізували

7 липня російські війська завдали чотирьох ударів дронами по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждали військовослужбовці роти охорони.

Про це у Фейсбуці повідомив Запорізький обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ..

"Сьогодні ворог завдав 4 ударів по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій", - йдеться у повідомленні.

Двох військовослужбовців госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Особовий склад Вінницького обласного ТЦК розосереджений, заходи з мобілізації тривають

Поранення різного ступеня тяжкості дістали також 14 цивільних громадян, пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі.

"Попри все – продовжуємо працювати – комплектувати бойові підрозділи та надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів", - додали в ОТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по ТЦК у Кременчуці: у приміщенні нікого не було, а документи вивезли заздалегідь, - речник Полтавського ТЦК Істомін

Що відомо про удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ТЦК Львівщини посилили заходи безпеки, - ЗМІ