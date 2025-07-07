Удар РФ по ТЦК у Запоріжжі: постраждали військовослужбовці роти охорони, двох військових шпиталізували
7 липня російські війська завдали чотирьох ударів дронами по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждали військовослужбовці роти охорони.
Про це у Фейсбуці повідомив Запорізький обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ..
"Сьогодні ворог завдав 4 ударів по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій", - йдеться у повідомленні.
Двох військовослужбовців госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Поранення різного ступеня тяжкості дістали також 14 цивільних громадян, пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі.
"Попри все – продовжуємо працювати – комплектувати бойові підрозділи та надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів", - додали в ОТЦК.
Що відомо про удари військ РФ по ТЦК в Україні
30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.
7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.
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Хоча, постривайте...
Може й ви про Бучу чули? Що з жінками робили? А з дітьми?
Розкажи як там класно на тот...
От і все. Чому я повинен влаштовувати референдум в результаті якого в мене в країні буде правити параша???
Параша і її всі жителі - смердюча наволоч.
Ніхто не радіє ударам по Україні окрім свинособак.
Але дійсно є зменшений рівень співчуття і він обумовлений саме діями тцк.
Доречі, коли тцк діють с порушенням закону, вони тим самим дискредитують мобілізацію, що погіршує обороноздатність і збільшує вирогідність, як ти кажеш, приходу свинособак.
І жоден адекватний українець ніколи не використовуватиме слово "вкраїнчики".
Саме вони дискредитують ? А хто заважає громадянам не допускати її дискредитації ? Хтось когось силоміць не пускає на території тцк та цнапів ? Адже мобілізацію через військовий стан офіційно оголошено ще майже 3,5 роки тому. Може якби під час офіційно оголошеної мобілізації свідомі громадяни вчасно оновлювали свої дані, то не було би потреби перевірок на вулицях та бусиків з тими фізичними протистояннями, які періодично виринаюсь на відео у мережі ? Дії тцкашників на вулицях-це наслідки, а не причини.
Доброго дня, пройдете будь ласка в ТЦК... Відповідь: ти пі...р пішов на х....
Що далі? Як буть?
Результат обох відповідей один.
Люди сприймають картинку з телеграм каналів, які контролює параша.
Просто ядерна зима і всьо... До наступного разу якщо атмосферу не спалять
Ну і якщо просто запалити Чорнобиль...
Цього достатньо щоб Європа, центральна росія, Північна Африка, ще й трохи Азії, стали непридатними для життя років на 100...
Ну і ще ж куди буде напрямок вітру...
Особливо легко (морально) буде тікати тим, хто не переобтяжений майном та грошима.
У ваших близьких у всіх машини є?
На скільки швидко Угорщина, Словенія, Молдова закриють кордони?
Скільки десятків мільйонів впустить Польща і Румунія?
Джерело: https://censor.net/ua/n3561952
Особливо легко (морально) буде тікати тим, хто не переобтяжений майном та грошима.
Ну а хто дурний - хай помирає. Земля чистіше буде.
Обидва сценарії виключені з великою ймовірністю. А VX можна виробляти взагалі таємно в глибоких шахтах.
Коли це починає людям доходити,їх лякають бурятами .Буряти вони такі гурмани,що прийдуть тільки до простих українців.
Для підняття патріотичного духу кожного вечора відосик від косонюха,і нові корупційні скандали,що не день-нова серія
Тобі не набридло переказувати все, що ти побачив і почув із путлерівського зомбящика?