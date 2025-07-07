Особовий склад Вінницького обласного ТЦК розосереджений, заходи з мобілізації тривають
У Вінницькому обласному ТЦК та СП заявили що наразі вживають заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці ТЦК.
"Три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання.
З огляду на напружену ситуацію в країні наразі вживаються заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів, які агресор спрямовує проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений. Заходи мобілізації тривають відповідно до плану", - йдеться в повідомленні.
У ТЦК заявили, що прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно.
"Водночас офіційно повідомляємо, що до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, Вінницький ОТЦК та СП жодного стосунку не має", - додали там.
Що відомо про удари військ РФ по ТЦК в Україні
30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.
7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.
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примітно, що замість змістовної критики ви спромоглися лише примітивно жартувати.
Які ще відмазки? Ти тупо пишеш про установи, які не займаються створенням ЯЗ. Для того, щоб такі роботи почати, треба створити нову організацію, а ще треба офіційно вийти з договору про нерозповсюдження яз.
Дурнувате куйло справді думало що наші доблесні герої тилу злякаються якогось сраного шахеда і перестануть виловлювати українців? Дебіл, блд...