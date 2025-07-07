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Новини Удари РФ по ТЦК
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Особовий склад Вінницького обласного ТЦК розосереджений, заходи з мобілізації тривають

У Вінницькому ТЦК заявили про розосередження особового складу

У Вінницькому обласному ТЦК та СП заявили що наразі вживають заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці ТЦК.

"Три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання.

З огляду на напружену ситуацію в країні наразі вживаються заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів, які агресор спрямовує проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений. Заходи мобілізації тривають відповідно до плану", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог ударив дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі, є поранені, - Сухопутні війська

У ТЦК заявили, що прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно.

"Водночас офіційно повідомляємо, що до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, Вінницький ОТЦК та СП жодного стосунку не має", - додали там.

У Вінницькому ТЦК заявили про розосередження особового складу

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ продовжить бити по будівлях ТЦК в Україні, - Сухопутні війська

Що відомо про удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

Читайте: У ТЦК Львівщини посилили заходи безпеки, - ЗМІ

Автор: 

Вінницька область (1037) ТЦК та СП (700)


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Топ коментарі
+11
Тапер місце перебування викрадених українцв ТЦКунам буде таємним і засекреченим. Якось підозріло виглядає.
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07.07.2025 13:46 Відповісти
+9
Гоніння на ТЦК... Свідомі громадяни, ризикуючи власним життям, ховають ТаЦаКів по льохах, клунях, та горищах, потай підгодовують, ділячись останнім...
(шморгає носом та втирає скупу чоловічу сльозу)
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07.07.2025 13:51 Відповісти
+7
Заходи з викраденя людей тривають,бо закон про мобілізацію ,який мав за своіми обов'язками подати презедент України,так і небув поданий та прийнятий.
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07.07.2025 13:47 Відповісти
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Тапер місце перебування викрадених українцв ТЦКунам буде таємним і засекреченим. Якось підозріло виглядає.
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07.07.2025 13:46 Відповісти
стали безконтрольними самодостатьніми зграями??тепер в загалі довести що вони витворяють маломожливо??!!
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07.07.2025 13:47 Відповісти
Заходи з викраденя людей тривають,бо закон про мобілізацію ,який мав за своіми обов'язками подати презедент України,так і небув поданий та прийнятий.
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07.07.2025 13:47 Відповісти
Чому нікого не викрадають з панських маєтків?
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07.07.2025 14:46 Відповісти
Бо з панських маєтків зателефонують зеленому виродку і ТЦКунів самих викрадуть...
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07.07.2025 15:25 Відповісти
Гоніння на ТЦК... Свідомі громадяни, ризикуючи власним життям, ховають ТаЦаКів по льохах, клунях, та горищах, потай підгодовують, ділячись останнім...
(шморгає носом та втирає скупу чоловічу сльозу)
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07.07.2025 13:51 Відповісти
Туту, ключове слово "ховають" -
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07.07.2025 13:55 Відповісти
🤣
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07.07.2025 13:55 Відповісти
Розсореджений по бусах і направлений по вулицях і трасах для полювання
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07.07.2025 13:51 Відповісти
Очевидно, що русня й далі буде наносити удари по тцк - щоб зупинити мобілізацію. Тож треба будувати за містами підземні бункери, здатні витримати +90кг вибухівки.
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07.07.2025 13:58 Відповісти
Ахахаха🤣. Ну приїжджай, збудуєш... Будівничий бункерів.
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07.07.2025 14:04 Відповісти
Він не лише будівничий. Він ще й хімік і фізик-ядерщик. Голими руками ядрьоні бонби ледь не з гівна тисячами штампує. В своїх збочених хворих фантазіях.
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07.07.2025 14:18 Відповісти
я не "будівничий", і не хімік, але фізику реакторів вивчав та розумію як можна створити ядерну зброю.

примітно, що замість змістовної критики ви спромоглися лише примітивно жартувати.
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07.07.2025 14:24 Відповісти
Ну то створи, за чим затримка? Лупонем по кремлю...
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07.07.2025 14:33 Відповісти
Добре, давай домовляйся з зе, хай надасть доступ до ЧАЕС, дасть гроші та уранову руду.
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07.07.2025 14:38 Відповісти
Як я домовлюсь? Верзеш знов маячню. Іди працювати в Інститут ядерних досліджень або в Енергоатом, там тобі все забезпечать.
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07.07.2025 14:50 Відповісти
Енергоатом займається виробництвом енергії на реакторах ВВЕР, які не можна використати для ядерної програми.
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07.07.2025 15:00 Відповісти
Ну то влаштовуйся прямо на ЧАЕС чи в Інститут ядерних досліджень. Чого відразу почав відмазки ліпити? Все знаєш і все вмієш? Заберуть з руками і ногами. Приїзджай в Україну і працюй.
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07.07.2025 15:13 Відповісти
>Чого відразу почав відмазки ліпити?

Які ще відмазки? Ти тупо пишеш про установи, які не займаються створенням ЯЗ. Для того, щоб такі роботи почати, треба створити нову організацію, а ще треба офіційно вийти з договору про нерозповсюдження яз.
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07.07.2025 15:27 Відповісти
Мустафу Наєма треба підключати шоб будував куполи над тцк🤣🤣🤣
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07.07.2025 14:05 Відповісти
Подпольний обком , тьфу ти ТеЦеКе жив...)
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07.07.2025 14:09 Відповісти
Знайдено місце де ТЦК не вручає повістки. Це приміщення супермаркету. В пятницю я їх ще здалека замітив, зайшли в супермаркет охолонути від спеки, то навіть документи не перевірили, хоча їх було 3 і 1 мєнт
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07.07.2025 14:09 Відповісти
У нас наоборот. Пару раз было-перед закрытием немаленького ТРЦ на центральном выходе куча тцкунов и ментов, остальные выходы закрыты.
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07.07.2025 14:14 Відповісти
Треба дбати про клієнтів свого закладу і вчасно продовжувати тарифний план.
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07.07.2025 14:17 Відповісти
А що вільний нарід?
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07.07.2025 14:19 Відповісти
Народ понурив голову пошёл сквозь строй предъявляя документы. Никого правда не бусифицировали, но повестки раздавались шо рекламные проспекты у промоутеров.
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07.07.2025 14:25 Відповісти
Вільний нарід вільної країни...
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07.07.2025 14:31 Відповісти
Вільний нарід сидить обліплений клопами, кліщами, опаришами, п'явками, вошами. Одною рукою відбивається від рашистів, другою рахує гроші. Думок про дезінсекцію немає.
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07.07.2025 14:52 Відповісти
І не просто так вони там не вручають)
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07.07.2025 14:16 Відповісти
Команда: "шухер"?
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07.07.2025 14:12 Відповісти
"Особовий склад Вінницького обласного ТЦК розосереджений, заходи з мобілізації тривають"

Дурнувате куйло справді думало що наші доблесні герої тилу злякаються якогось сраного шахеда і перестануть виловлювати українців? Дебіл, блд...
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07.07.2025 14:30 Відповісти
ТЦК це ТЕРОРИСТИЧНА БАНДА Влади яка кошмарить чоловіків!!!!
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07.07.2025 15:05 Відповісти
Чи надовго? Вкраїнчики справно передають координати ТЦК російським братам, більше того- кидають грошові перекази, типу як замовлення, котрі потім використовують на потреби російської армії.
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07.07.2025 15:05 Відповісти
Піздеж.
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07.07.2025 15:32 Відповісти
 
 