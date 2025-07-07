"Особовий склад Вінницького обласного ТЦК розосереджений, заходи з мобілізації тривають"

У Вінницькому обласному ТЦК та СП заявили що наразі вживають заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці ТЦК.

"Три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання.

З огляду на напружену ситуацію в країні наразі вживаються заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів, які агресор спрямовує проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений. Заходи мобілізації тривають відповідно до плану", - йдеться в повідомленні.

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У ТЦК заявили, що прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно.

"Водночас офіційно повідомляємо, що до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, Вінницький ОТЦК та СП жодного стосунку не має", - додали там.

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Що відомо про удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

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