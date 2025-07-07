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Новости Удары РФ по ТЦК
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Личный состав Винницкого областного ТЦК рассредоточен, меры по мобилизации продолжаются

В Винницком ТЦК заявили о рассредоточении личного состава

В Винницком областном ТЦК и СП заявили, что сейчас принимают меры по минимизации негативных последствий возможных обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице ТЦК.

"Три часа назад на официальной странице Винницкого областного ТЦК и СП было опубликовано сообщение о функционировании территориального центра комплектования и социальной поддержки по юридическому адресу. Информация, изложенная в нем, была отредактирована в результате постороннего вмешательства.

Учитывая напряженную ситуацию в стране, сейчас принимаются меры по минимизации негативных последствий возможных обстрелов, которые агрессор направляет против территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья гражданских лиц личный состав Винницкого ОТЦК и СП был рассредоточен. Меры мобилизации продолжаются в соответствии с планом", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг ударил дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье, есть раненые, - Сухопутные войска

В ТЦК заявили, что прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам осуществляется в штатном режиме непрерывно.

"В то же время официально сообщаем, что к адресам приема граждан, предварительно указанных в соцсетях и медиа, Винницкий ОТЦК и СП никакого отношения не имеет", - добавили там.

В Винницком ТЦК заявили о рассредоточении личного состава

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ продолжит бить по зданиям ТЦК в Украине, - Сухопутные войска

Что известно об ударах войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

Читайте: В ТЦК Львовщины усилили меры безопасности, - СМИ

Автор: 

Винницкая область (1053) ТЦК (648)


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Топ комментарии
+8
Тапер місце перебування викрадених українцв ТЦКунам буде таємним і засекреченим. Якось підозріло виглядає.
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07.07.2025 13:46 Ответить
+7
Гоніння на ТЦК... Свідомі громадяни, ризикуючи власним життям, ховають ТаЦаКів по льохах, клунях, та горищах, потай підгодовують, ділячись останнім...
(шморгає носом та втирає скупу чоловічу сльозу)
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07.07.2025 13:51 Ответить
+4
Заходи з викраденя людей тривають,бо закон про мобілізацію ,який мав за своіми обов'язками подати презедент України,так і небув поданий та прийнятий.
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07.07.2025 13:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тапер місце перебування викрадених українцв ТЦКунам буде таємним і засекреченим. Якось підозріло виглядає.
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07.07.2025 13:46 Ответить
стали безконтрольними самодостатьніми зграями??тепер в загалі довести що вони витворяють маломожливо??!!
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07.07.2025 13:47 Ответить
Заходи з викраденя людей тривають,бо закон про мобілізацію ,який мав за своіми обов'язками подати презедент України,так і небув поданий та прийнятий.
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07.07.2025 13:47 Ответить
Гоніння на ТЦК... Свідомі громадяни, ризикуючи власним життям, ховають ТаЦаКів по льохах, клунях, та горищах, потай підгодовують, ділячись останнім...
(шморгає носом та втирає скупу чоловічу сльозу)
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07.07.2025 13:51 Ответить
Туту, ключове слово "ховають" -
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07.07.2025 13:55 Ответить
🤣
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07.07.2025 13:55 Ответить
Розсореджений по бусах і направлений по вулицях і трасах для полювання
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07.07.2025 13:51 Ответить
очевидне підтвердження вислову "тилової криси"...от вони всі по норах і порозбігались
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07.07.2025 13:52 Ответить
Очевидно, що русня й далі буде наносити удари по тцк - щоб зупинити мобілізацію. Тож треба будувати за містами підземні бункери, здатні витримати +90кг вибухівки.
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07.07.2025 13:58 Ответить
Ахахаха🤣. Ну приїжджай, збудуєш... Будівничий бункерів.
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07.07.2025 14:04 Ответить
Він не лише будівничий. Він ще й хімік і фізик-ядерщик. Голими руками ядрьоні бонби ледь не з гівна тисячами штампує. В своїх збочених хворих фантазіях.
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07.07.2025 14:18 Ответить
Мустафу Наєма треба підключати шоб будував куполи над тцк🤣🤣🤣
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07.07.2025 14:05 Ответить
Подпольний обком , тьфу ти ТеЦеКе жив...)
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07.07.2025 14:09 Ответить
Знайдено місце де ТЦК не вручає повістки. Це приміщення супермаркету. В пятницю я їх ще здалека замітив, зайшли в супермаркет охолонути від спеки, то навіть документи не перевірили, хоча їх було 3 і 1 мєнт
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07.07.2025 14:09 Ответить
У нас наоборот. Пару раз было-перед закрытием немаленького ТРЦ на центральном выходе куча тцкунов и ментов, остальные выходы закрыты.
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07.07.2025 14:14 Ответить
Треба дбати про клієнтів свого закладу і вчасно продовжувати тарифний план.
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07.07.2025 14:17 Ответить
А що вільний нарід?
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07.07.2025 14:19 Ответить
І не просто так вони там не вручають)
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07.07.2025 14:16 Ответить
Команда: "шухер"?
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07.07.2025 14:12 Ответить
 
 