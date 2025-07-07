Личный состав Винницкого областного ТЦК рассредоточен, меры по мобилизации продолжаются

В Винницком областном ТЦК и СП заявили, что сейчас принимают меры по минимизации негативных последствий возможных обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице ТЦК.

"Три часа назад на официальной странице Винницкого областного ТЦК и СП было опубликовано сообщение о функционировании территориального центра комплектования и социальной поддержки по юридическому адресу. Информация, изложенная в нем, была отредактирована в результате постороннего вмешательства.

Учитывая напряженную ситуацию в стране, сейчас принимаются меры по минимизации негативных последствий возможных обстрелов, которые агрессор направляет против территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья гражданских лиц личный состав Винницкого ОТЦК и СП был рассредоточен. Меры мобилизации продолжаются в соответствии с планом", - говорится в сообщении.

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В ТЦК заявили, что прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам осуществляется в штатном режиме непрерывно.

"В то же время официально сообщаем, что к адресам приема граждан, предварительно указанных в соцсетях и медиа, Винницкий ОТЦК и СП никакого отношения не имеет", - добавили там.

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Что известно об ударах войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

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