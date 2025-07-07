В ТЦК Львовщины усилили меры безопасности, - СМИ

В ТЦК и СП Львовской области усилили меры безопасности. Это связано с российскими ударами по ТЦК в других областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники.

Среди мер безопасности - усиленная бдительность роты охраны, металлоискатель на входе. Никакой информации о возможной смене адресов пока нет.

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Что известно об ударах войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

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