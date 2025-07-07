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Новости Удары РФ по ТЦК
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В ТЦК Львовщины усилили меры безопасности, - СМИ

Удары по ТЦК. Во Львовской области усилили меры безопасности

В ТЦК и СП Львовской области усилили меры безопасности. Это связано с российскими ударами по ТЦК в других областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники.

Среди мер безопасности - усиленная бдительность роты охраны, металлоискатель на входе. Никакой информации о возможной смене адресов пока нет.

Читайте: Ликвидирован пожар, вызванный ударом РФ по зданию ТЦК в Кременчуге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Что известно об ударах войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

Также читайте: РФ продолжит бить по зданиям ТЦК в Украине, - Сухопутные войска

Автор: 

ТЦК (648) Львовская область (2958)


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Топ комментарии
+16
Шахеди дуже бояться металошукачів на вході )
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07.07.2025 12:11 Ответить
+12
За отримані "подяки" від ухилянтів будь-який ТЦК великих міст цілком міг би собі дозволити придбати Петріот з ************)
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07.07.2025 12:13 Ответить
+11
Я так розумію що під приводом рашистських ракетних ударів по ТЦК тепер будуть ще сильніше крутити гайки українцям яких туда привозять. Зараз ТЦК вже перетворили в ГЕСТАПО яке люди під страхом смерті бояться йти даже якщо в них є відстрочка чи бронь. Тому що на вході автоматники в тебе забирають все включно з телефоном і ти вже звідти не виходиш і не зможеш подзвонити ні адвокату ні рідним додому. А на ВЛК працюють лікарі по типу доктора Менгеле, в яких всі здорові як коні. Знайомий маючи кучу хронічних хвороб пішов по повістці на ВЛК думав що його спишуть, так він о чудо, виявився здоровим як бугай. Даже окуліст не дивлячись що він майже не бачить на одне око, а іншим наполовину, сказала, що непридатен це коли не має очного яблука.
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07.07.2025 12:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тепер шоб попасти в тцк треба постаратись🤣🤣🤣🤣
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07.07.2025 12:11 Ответить
Шахеди дуже бояться металошукачів на вході )
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07.07.2025 12:11 Ответить
За отримані "подяки" від ухилянтів будь-який ТЦК великих міст цілком міг би собі дозволити придбати Петріот з ************)
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07.07.2025 12:13 Ответить
а це точно,але тут повстала людська жадібність і відключений інстинкт самозбереження
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07.07.2025 12:20 Ответить
Притому сам начальник ТЦК міг бі за свої кошти придбати батарею Петріот тіьки аби його бізнес на ухилянтах не закривали. Зараз олігархи нервово кусають собі локті бачачи як ТЦК гребуть гроші лопатами
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07.07.2025 12:28 Ответить
Ну, на Петріот великі черги, треба грубіі гроші на хабарі, щоб туди втовпитися.
А от Стінгерами могли б обзавестися. Чи накрайняк якимось Іґламі...
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07.07.2025 13:11 Ответить
Стандарти НАТО:

1. Посилити пильність.
2. Шахедам пролітати через рамку металодетектора.
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07.07.2025 12:16 Ответить
Серед заходів безпеки - підсилена пильність роти охорони, з металошукачем на вході

Дуже дієво від шахедів. А по факту ще повлаштовують родичів- трутнів в тцк.
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07.07.2025 12:19 Ответить
Плюс ці металошукачі прийдеться купити, а це ще додаткова можливість для "покрасти".
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07.07.2025 12:27 Ответить
Потрібно іхати до Макрона і проводити перемовини про "посилення ППО металошукачами"
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07.07.2025 12:20 Ответить
на підході черговий 100500й безпековий договір,нюхач і завгосп вже потужно працюють
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07.07.2025 12:22 Ответить
Всем ТЦК по батарее ПВО. Шо поделать, главная цель теперь(энергетика, склады бк, жд узлы и штабы всех уровней видимо уже все уничтожены).
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07.07.2025 12:22 Ответить
тцк то святе,що ті мирні в своїх хатах,лікарні,якість заводи,склади ... треба берегти саме святе бункер хрипатого та тцк,бо без ресурсу у говнокомандувача закінчаться штурмовики для надпотушних переможних операцій
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07.07.2025 12:25 Ответить
7 липня війська РФ вдарили дронами поблизу військкомату у Запоріжжі. Джерело: https://censor.net/ua/n3561907
Зараз всі удари будуть "поблизу воєнкоматів" Головне шуму зробити побільше. "Поблизу" це скільки метрів???
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07.07.2025 12:22 Ответить
один км,два,...яка різниця,головне ж що цілили в святе
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07.07.2025 12:27 Ответить
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07.07.2025 12:24 Ответить
в підпілля подалися??а явки паролі будуть??
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07.07.2025 12:28 Ответить
Я так розумію що під приводом рашистських ракетних ударів по ТЦК тепер будуть ще сильніше крутити гайки українцям яких туда привозять. Зараз ТЦК вже перетворили в ГЕСТАПО яке люди під страхом смерті бояться йти даже якщо в них є відстрочка чи бронь. Тому що на вході автоматники в тебе забирають все включно з телефоном і ти вже звідти не виходиш і не зможеш подзвонити ні адвокату ні рідним додому. А на ВЛК працюють лікарі по типу доктора Менгеле, в яких всі здорові як коні. Знайомий маючи кучу хронічних хвороб пішов по повістці на ВЛК думав що його спишуть, так він о чудо, виявився здоровим як бугай. Даже окуліст не дивлячись що він майже не бачить на одне око, а іншим наполовину, сказала, що непридатен це коли не має очного яблука.
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07.07.2025 12:25 Ответить
тепер влк автоматом,тебе ще не оповістили,а ти здоровий як тіко народився
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07.07.2025 12:29 Ответить
Заради справедливості, по зору непридатний це мінімум сліпота на одне око. Тобто, зір не коригується лінзами та становить менше 0.05, все що вище підпадає під статтю 30.б
В мене без окулярів 0.02 ліве, 0.04 праве, та 0.2 ліве і 0.4 праве в окулярах, і астигматизм 4 та 2 відповідно. Але все рівно придатний до тилових.
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07.07.2025 13:55 Ответить
А польскі колєгі не будуть підіймати у повітря винищувачі коли металошукач запищіть?
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07.07.2025 12:27 Ответить
ні,бензин занадто дорогий та і в дефіциті,а їхнім трактористам знов дудіти на пунктах пропусків
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07.07.2025 12:30 Ответить
дайте вгадаю: металлодетектор придбали по ціні п'ятьох?
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07.07.2025 12:52 Ответить
Москалі впісялись , і на львівські ТЦК шахедів не запускатимуть .
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07.07.2025 13:18 Ответить
Москалі дурні! Який сенс бити по ТЦК якщо процеси бусифікації в Україні уже давно усі цифровізовані? Да і ВЛК проводяться на базі численних медичних закладів, госпіталів, амбулаторій, гарнізонних медкомісії, а не в самому приміщенні ТЦК та СП...... Процес мобілізації такі дії явно не зірвуть....
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07.07.2025 13:23 Ответить
зате гівна скаламутили достатньо. невже не бачите суспільний відгук
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07.07.2025 13:33 Ответить
"... у ротах, на папері числиться 90-100 людей. Лише 40-45 виводять на бойові позиції. Втім, з них тільки 12 осіб, котрі спроможні заступати на передову, а всі інші - обмежено придатні..."
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07.07.2025 13:34 Ответить
не бреши.
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07.07.2025 13:48 Ответить
 
 