В ТЦК Львовщины усилили меры безопасности, - СМИ
В ТЦК и СП Львовской области усилили меры безопасности. Это связано с российскими ударами по ТЦК в других областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники.
Среди мер безопасности - усиленная бдительность роты охраны, металлоискатель на входе. Никакой информации о возможной смене адресов пока нет.
Что известно об ударах войск РФ по ТЦК в Украине
30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.
7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.
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А от Стінгерами могли б обзавестися. Чи накрайняк якимось Іґламі...
1. Посилити пильність.
2. Шахедам пролітати через рамку металодетектора.
Дуже дієво від шахедів. А по факту ще повлаштовують родичів- трутнів в тцк.
Зараз всі удари будуть "поблизу воєнкоматів" Головне шуму зробити побільше. "Поблизу" це скільки метрів???
В мене без окулярів 0.02 ліве, 0.04 праве, та 0.2 ліве і 0.4 праве в окулярах, і астигматизм 4 та 2 відповідно. Але все рівно придатний до тилових.