У ТЦК Львівщини посилили заходи безпеки, - ЗМІ
У ТЦК та СП Львівської області посилили заходи безпеки. Це пов'язано із російськими ударами по ТЦК в інших областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне із посиланням на джерела.
Серед заходів безпеки - підсилена пильність роти охорони, з металошукачем на вході. Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає.
Що відомо про удари військ РФ по ТЦК в Україні
30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.
7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.
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А от Стінгерами могли б обзавестися. Чи накрайняк якимось Іґламі...
1. Посилити пильність.
2. Шахедам пролітати через рамку металодетектора.
Дуже дієво від шахедів. А по факту ще повлаштовують родичів- трутнів в тцк.
Зараз всі удари будуть "поблизу воєнкоматів" Головне шуму зробити побільше. "Поблизу" це скільки метрів???
В мене без окулярів 0.02 ліве, 0.04 праве, та 0.2 ліве і 0.4 праве в окулярах, і астигматизм 4 та 2 відповідно. Але все рівно придатний до тилових.