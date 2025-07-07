У ТЦК Львівщини посилили заходи безпеки, - ЗМІ

У ТЦК та СП Львівської області посилили заходи безпеки. Це пов'язано із російськими ударами по ТЦК в інших областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне із посиланням на джерела.

Серед заходів безпеки - підсилена пильність роти охорони, з металошукачем на вході. Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає.

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Що відомо про удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

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