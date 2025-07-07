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Новини Удари РФ по ТЦК
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У ТЦК Львівщини посилили заходи безпеки, - ЗМІ

Удари по ТЦК. На Львівщині посилили заходи безпеки

У ТЦК та СП Львівської області посилили заходи безпеки. Це пов'язано із російськими ударами по ТЦК в інших областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне із посиланням на джерела.

Серед заходів безпеки - підсилена пильність роти охорони, з металошукачем на вході. Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає.

Читайте: Ліквідовано пожежу, спричинену ударом РФ по будівлі ТЦК у Кременчуці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Що відомо про удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

Також читайте: РФ продовжить бити по будівлях ТЦК в Україні, - Сухопутні війська

Автор: 

ТЦК та СП (700) Львівська область (2489)


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Топ коментарі
+15
Шахеди дуже бояться металошукачів на вході )
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07.07.2025 12:11 Відповісти
+10
За отримані "подяки" від ухилянтів будь-який ТЦК великих міст цілком міг би собі дозволити придбати Петріот з ************)
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07.07.2025 12:13 Відповісти
+9
Я так розумію що під приводом рашистських ракетних ударів по ТЦК тепер будуть ще сильніше крутити гайки українцям яких туда привозять. Зараз ТЦК вже перетворили в ГЕСТАПО яке люди під страхом смерті бояться йти даже якщо в них є відстрочка чи бронь. Тому що на вході автоматники в тебе забирають все включно з телефоном і ти вже звідти не виходиш і не зможеш подзвонити ні адвокату ні рідним додому. А на ВЛК працюють лікарі по типу доктора Менгеле, в яких всі здорові як коні. Знайомий маючи кучу хронічних хвороб пішов по повістці на ВЛК думав що його спишуть, так він о чудо, виявився здоровим як бугай. Даже окуліст не дивлячись що він майже не бачить на одне око, а іншим наполовину, сказала, що непридатен це коли не має очного яблука.
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07.07.2025 12:25 Відповісти
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Тепер шоб попасти в тцк треба постаратись🤣🤣🤣🤣
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07.07.2025 12:11 Відповісти
Шахеди дуже бояться металошукачів на вході )
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07.07.2025 12:11 Відповісти
За отримані "подяки" від ухилянтів будь-який ТЦК великих міст цілком міг би собі дозволити придбати Петріот з ************)
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07.07.2025 12:13 Відповісти
а це точно,але тут повстала людська жадібність і відключений інстинкт самозбереження
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07.07.2025 12:20 Відповісти
Притому сам начальник ТЦК міг бі за свої кошти придбати батарею Петріот тіьки аби його бізнес на ухилянтах не закривали. Зараз олігархи нервово кусають собі локті бачачи як ТЦК гребуть гроші лопатами
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07.07.2025 12:28 Відповісти
Ну, на Петріот великі черги, треба грубіі гроші на хабарі, щоб туди втовпитися.
А от Стінгерами могли б обзавестися. Чи накрайняк якимось Іґламі...
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07.07.2025 13:11 Відповісти
Стандарти НАТО:

1. Посилити пильність.
2. Шахедам пролітати через рамку металодетектора.
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07.07.2025 12:16 Відповісти
Серед заходів безпеки - підсилена пильність роти охорони, з металошукачем на вході

Дуже дієво від шахедів. А по факту ще повлаштовують родичів- трутнів в тцк.
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07.07.2025 12:19 Відповісти
Плюс ці металошукачі прийдеться купити, а це ще додаткова можливість для "покрасти".
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07.07.2025 12:27 Відповісти
Потрібно іхати до Макрона і проводити перемовини про "посилення ППО металошукачами"
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07.07.2025 12:20 Відповісти
на підході черговий 100500й безпековий договір,нюхач і завгосп вже потужно працюють
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07.07.2025 12:22 Відповісти
Всем ТЦК по батарее ПВО. Шо поделать, главная цель теперь(энергетика, склады бк, жд узлы и штабы всех уровней видимо уже все уничтожены).
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07.07.2025 12:22 Відповісти
тцк то святе,що ті мирні в своїх хатах,лікарні,якість заводи,склади ... треба берегти саме святе бункер хрипатого та тцк,бо без ресурсу у говнокомандувача закінчаться штурмовики для надпотушних переможних операцій
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07.07.2025 12:25 Відповісти
7 липня війська РФ вдарили дронами поблизу військкомату у Запоріжжі. Джерело: https://censor.net/ua/n3561907
Зараз всі удари будуть "поблизу воєнкоматів" Головне шуму зробити побільше. "Поблизу" це скільки метрів???
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07.07.2025 12:22 Відповісти
один км,два,...яка різниця,головне ж що цілили в святе
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07.07.2025 12:27 Відповісти
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07.07.2025 12:24 Відповісти
в підпілля подалися??а явки паролі будуть??
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07.07.2025 12:28 Відповісти
Я так розумію що під приводом рашистських ракетних ударів по ТЦК тепер будуть ще сильніше крутити гайки українцям яких туда привозять. Зараз ТЦК вже перетворили в ГЕСТАПО яке люди під страхом смерті бояться йти даже якщо в них є відстрочка чи бронь. Тому що на вході автоматники в тебе забирають все включно з телефоном і ти вже звідти не виходиш і не зможеш подзвонити ні адвокату ні рідним додому. А на ВЛК працюють лікарі по типу доктора Менгеле, в яких всі здорові як коні. Знайомий маючи кучу хронічних хвороб пішов по повістці на ВЛК думав що його спишуть, так він о чудо, виявився здоровим як бугай. Даже окуліст не дивлячись що він майже не бачить на одне око, а іншим наполовину, сказала, що непридатен це коли не має очного яблука.
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07.07.2025 12:25 Відповісти
тепер влк автоматом,тебе ще не оповістили,а ти здоровий як тіко народився
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07.07.2025 12:29 Відповісти
Заради справедливості, по зору непридатний це мінімум сліпота на одне око. Тобто, зір не коригується лінзами та становить менше 0.05, все що вище підпадає під статтю 30.б
В мене без окулярів 0.02 ліве, 0.04 праве, та 0.2 ліве і 0.4 праве в окулярах, і астигматизм 4 та 2 відповідно. Але все рівно придатний до тилових.
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07.07.2025 13:55 Відповісти
А польскі колєгі не будуть підіймати у повітря винищувачі коли металошукач запищіть?
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07.07.2025 12:27 Відповісти
ні,бензин занадто дорогий та і в дефіциті,а їхнім трактористам знов дудіти на пунктах пропусків
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07.07.2025 12:30 Відповісти
дайте вгадаю: металлодетектор придбали по ціні п'ятьох?
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07.07.2025 12:52 Відповісти
Москалі впісялись , і на львівські ТЦК шахедів не запускатимуть .
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07.07.2025 13:18 Відповісти
Москалі дурні! Який сенс бити по ТЦК якщо процеси бусифікації в Україні уже давно усі цифровізовані? Да і ВЛК проводяться на базі численних медичних закладів, госпіталів, амбулаторій, гарнізонних медкомісії, а не в самому приміщенні ТЦК та СП...... Процес мобілізації такі дії явно не зірвуть....
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07.07.2025 13:23 Відповісти
зате гівна скаламутили достатньо. невже не бачите суспільний відгук
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07.07.2025 13:33 Відповісти
"... у ротах, на папері числиться 90-100 людей. Лише 40-45 виводять на бойові позиції. Втім, з них тільки 12 осіб, котрі спроможні заступати на передову, а всі інші - обмежено придатні..."
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07.07.2025 13:34 Відповісти
не бреши.
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07.07.2025 13:48 Відповісти
 
 