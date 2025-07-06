Ліквідовано пожежу, спричинену ударом РФ по будівлі ТЦК у Кременчуці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вранці 6 липня ворог завдав повітряного удару по місту Кременчук на Полтавщині. Зафіксовано влучання БпЛА в будівлю районного ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 700 м.кв у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 - пожежу ліквідовано.

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Попередньо, постраждала одна людина. Пошкоджено 14 будинків і 5 авто.









