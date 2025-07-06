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Новини Фото Удари РФ по ТЦК
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Ліквідовано пожежу, спричинену ударом РФ по будівлі ТЦК у Кременчуці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вранці 6 липня ворог завдав повітряного удару по місту Кременчук на Полтавщині. Зафіксовано влучання БпЛА в будівлю районного ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 700 м.кв у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 - пожежу ліквідовано.

Також читайте: РФ продовжить бити по будівлях ТЦК в Україні, - Сухопутні війська

Попередньо, постраждала одна людина. Пошкоджено 14 будинків і 5 авто.

тцк у Кременчуці
тцк у Кременчуці
тцк у Кременчуці
тцк у Кременчуці
тцк у Кременчуці

Автор: 

Кременчук (314) ДСНС (5202) дрони (5062) ТЦК та СП (696) Полтавська область (1174) Кременчуцький район (31)


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Топ коментарі
+9
Щоб такі кацапські ждуни колаборанти як ти не могли легко проникнути на військовий об'єкт.
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06.07.2025 14:42 Відповісти
+8
И зачем металлические решётки в конторе где никого не держат силой и все добровольно приходят и уходят и территория которой охраняется похлеще чем армейские склады?
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06.07.2025 14:37 Відповісти
+4
Це ж скільки там готівки було, що о обіду палало...
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06.07.2025 14:37 Відповісти
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Це ж скільки там готівки було, що о обіду палало...
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06.07.2025 14:37 Відповісти
И зачем металлические решётки в конторе где никого не держат силой и все добровольно приходят и уходят и территория которой охраняется похлеще чем армейские склады?
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06.07.2025 14:37 Відповісти
Щоб такі кацапські ждуни колаборанти як ти не могли легко проникнути на військовий об'єкт.
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06.07.2025 14:42 Відповісти
ТЦК больше подходит под категорию-" Неуловимый Джо".
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06.07.2025 14:44 Відповісти
Прудкий, а ти все ловиш? А кого ловиш, сподіваюся бурятів на фронті? Чи з пересічних українців бабло вибиваєте?
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06.07.2025 14:53 Відповісти
Вас, юродивих, не зрозумієш. То усі ждуни та колаборанти є ухилянтами, та ховаються від тцк. То вони ж ночами не сплять, а тільки вигадують як їм проникнути на "військовий обʼєкт" тцк. І як це у ваших головах одночасно існує?
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06.07.2025 14:56 Відповісти
з ранку можна до роботи!
іспанськи хатинки самі себе не утримають!
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06.07.2025 14:39 Відповісти
А ти хабарів не давай, то й хатинок не буде
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06.07.2025 15:30 Відповісти
а, як, жити тоді?
тай, кум нахера тоді?
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06.07.2025 15:38 Відповісти
З тецекашників ліплять жертв війни. Хоча це бенефіціари війни
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06.07.2025 14:44 Відповісти
Бенефеціари війни - російськомовні ждуни, виборці януковоща, бойка, киви, шуфрича, шарія та подібного лайна.
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06.07.2025 14:53 Відповісти
Чому свого ішака не згадав зебіл?Саме обрання ішака дало рахі чудовий шанс.
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06.07.2025 15:16 Відповісти
тупа подоляцька ферма
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06.07.2025 15:17 Відповісти
А в Славянске женщина брюнетка на вид 42 года в очках и с герпесными язвами на губах сфотографировала айпадом здание ТЦК и уехала на четной Тойоте Аурис это было на этой неделе! Значит что-то будет
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06.07.2025 15:25 Відповісти
 
 