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Ліквідовано пожежу, спричинену ударом РФ по будівлі ТЦК у Кременчуці, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Вранці 6 липня ворог завдав повітряного удару по місту Кременчук на Полтавщині. Зафіксовано влучання БпЛА в будівлю районного ТЦК та СП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 700 м.кв у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 - пожежу ліквідовано.
Попередньо, постраждала одна людина. Пошкоджено 14 будинків і 5 авто.
Топ коментарі
+9 Dmitriy Prudko
показати весь коментар06.07.2025 14:42 Відповісти Посилання
+8 Creyda Gibson #585205
показати весь коментар06.07.2025 14:37 Відповісти Посилання
+4 vitaliymkua
показати весь коментар06.07.2025 14:37 Відповісти Посилання
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іспанськи хатинки самі себе не утримають!
тай, кум нахера тоді?