Ликвидирован пожар, вызванный ударом РФ по зданию ТЦК в Кременчуге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром, 6 июля, враг нанес воздушный удар по городу Кременчугу на Полтавщине. Зафиксировано попадание БПЛА в здание районного ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки возник пожар площадью около 700 м.кв в двухэтажном здании. По состоянию на 14:05, пожар ликвидирован.

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Предварительно, пострадал один человек. Повреждены 14 домов и 5 авто.









