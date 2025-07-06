2 372 16
Ликвидирован пожар, вызванный ударом РФ по зданию ТЦК в Кременчуге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Утром, 6 июля, враг нанес воздушный удар по городу Кременчугу на Полтавщине. Зафиксировано попадание БПЛА в здание районного ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате атаки возник пожар площадью около 700 м.кв в двухэтажном здании. По состоянию на 14:05, пожар ликвидирован.
Предварительно, пострадал один человек. Повреждены 14 домов и 5 авто.
Топ комментарии
+10 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий06.07.2025 14:42 Ответить Ссылка
+9 Creyda Gibson #585205
показать весь комментарий06.07.2025 14:37 Ответить Ссылка
+5 vitaliymkua
показать весь комментарий06.07.2025 14:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
іспанськи хатинки самі себе не утримають!
тай, кум нахера тоді?