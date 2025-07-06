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Новости Фото Удары РФ по ТЦК
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Ликвидирован пожар, вызванный ударом РФ по зданию ТЦК в Кременчуге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром, 6 июля, враг нанес воздушный удар по городу Кременчугу на Полтавщине. Зафиксировано попадание БПЛА в здание районного ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки возник пожар площадью около 700 м.кв в двухэтажном здании. По состоянию на 14:05, пожар ликвидирован.

Также читайте: РФ продолжит бить по зданиям ТЦК в Украине, - Сухопутные войска

Предварительно, пострадал один человек. Повреждены 14 домов и 5 авто.

ТЦК в Кременчуге
ТЦК в Кременчуге
ТЦК в Кременчуге
ТЦК в Кременчуге
ТЦК в Кременчуге

Автор: 

Кременчуг (370) ГСЧС (5062) дроны (4251) ТЦК (644) Полтавская область (1215) Кременчугский район (31)


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Топ комментарии
+10
Щоб такі кацапські ждуни колаборанти як ти не могли легко проникнути на військовий об'єкт.
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06.07.2025 14:42 Ответить
+9
И зачем металлические решётки в конторе где никого не держат силой и все добровольно приходят и уходят и территория которой охраняется похлеще чем армейские склады?
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06.07.2025 14:37 Ответить
+5
Це ж скільки там готівки було, що о обіду палало...
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06.07.2025 14:37 Ответить
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Це ж скільки там готівки було, що о обіду палало...
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06.07.2025 14:37 Ответить
И зачем металлические решётки в конторе где никого не держат силой и все добровольно приходят и уходят и территория которой охраняется похлеще чем армейские склады?
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06.07.2025 14:37 Ответить
Щоб такі кацапські ждуни колаборанти як ти не могли легко проникнути на військовий об'єкт.
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06.07.2025 14:42 Ответить
ТЦК больше подходит под категорию-" Неуловимый Джо".
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06.07.2025 14:44 Ответить
Прудкий, а ти все ловиш? А кого ловиш, сподіваюся бурятів на фронті? Чи з пересічних українців бабло вибиваєте?
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06.07.2025 14:53 Ответить
Вас, юродивих, не зрозумієш. То усі ждуни та колаборанти є ухилянтами, та ховаються від тцк. То вони ж ночами не сплять, а тільки вигадують як їм проникнути на "військовий обʼєкт" тцк. І як це у ваших головах одночасно існує?
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06.07.2025 14:56 Ответить
з ранку можна до роботи!
іспанськи хатинки самі себе не утримають!
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06.07.2025 14:39 Ответить
А ти хабарів не давай, то й хатинок не буде
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06.07.2025 15:30 Ответить
а, як, жити тоді?
тай, кум нахера тоді?
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06.07.2025 15:38 Ответить
З тецекашників ліплять жертв війни. Хоча це бенефіціари війни
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06.07.2025 14:44 Ответить
Бенефеціари війни - російськомовні ждуни, виборці януковоща, бойка, киви, шуфрича, шарія та подібного лайна.
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06.07.2025 14:53 Ответить
Чому свого ішака не згадав зебіл?Саме обрання ішака дало рахі чудовий шанс.
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06.07.2025 15:16 Ответить
тупа подоляцька ферма
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06.07.2025 15:17 Ответить
Незнайоме слово?🐑
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06.07.2025 16:35 Ответить
А в Славянске женщина брюнетка на вид 42 года в очках и с герпесными язвами на губах сфотографировала айпадом здание ТЦК и уехала на четной Тойоте Аурис это было на этой неделе! Значит что-то будет
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06.07.2025 15:25 Ответить
 
 