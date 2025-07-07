Удар РФ по ТЦК у Кременчуці: у приміщенні нікого не було, а документи вивезли заздалегідь, - речник Полтавського ТЦК Істомін
Внаслідок атаки по ТЦК у Кременчуці ніхто із військових не постраждав. У той момент у приміщенні ніхто не перебував, а документи вивезли заздалегіть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
"Найголовніше те, що цілі наші люди. Вони виконують свої обов'язки в інтересах оборони України на новому місці. Звичайно ж, будуть певні затримки, незручності, паузи у роботі деяких напрямків, але критично це на комплектування Сил оборони України не вплине", - повідомив Роман Істомін.
Приміщення Кременчуцького районного ТЦК та СП атакували ударними БпЛА. За словами речника, ще до удару із будівлі частково встигли вивезти документи та майно.
"Загалом вже можна констатувати той факт, що за старими, відомими ворогу, місцями дислокації ТЦК та СП Полтавської області особового складу як військового, так і цивільного і матеріальних засобів вже не лишилося. Ми розуміємо, що це може ускладнити зручність нашої роботи для громадян, але безпека нашого особового складу для нас у пріоритеті", - додав речник Полтавського обласного ТЦК та СП.
Нагадаємо, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.
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кацапській боти, фас про людоловів та чорні бусики !
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або дрон прилітає у підстанцію і нема світла і води, або в тцк.
погодьтеся, вибір "не очевидний"?
але, зелені дегенерати мародери домоглися свого. весь негатив не на зе!поца, який відповідальний за цей бєзпрєдєл, а на биков з тцк.
як так?
ета правал...
У мене є ідея.
Молодці, оперативно спрацювали! Люди живі - це саме головне
Я би поміркував над придбанням автобусів, переобладнаних в приймальні та кабінети. Автобус зупиняється, до нього "запрошують" громадянина. Він заходить, а в автобусі одразу: і начальник, і лікар сидить з обладнанням, і речник і сейф стоїть. І навіть біотуалет. Автобус не буде мати постійного місця перебування. І назвати можна так, щоб ніхто не здогадався. Наприклад: "Автобус незламності". "Робін Гуд". "Чорний Плащ", або інші назви. Не дякуйте
за пару годин, ти з броньованого перетворюєшся на "у розшуку".
і, тут головне як найшвидше переправити до полігону.
все, акти закриті. премія нарахована.
Конституція, аби мала руки, теж аплодувала б.
чи підірве, це нову імперію мародерів.
слідкуємо в наступних звітах про атаки.
до речі, а чому не збивають? звідки впевненість, що саме в тцк прилетить, а не в житловий будинок?
У нас своїх, вітчизняних "помічників" - хоч греблю гати.
вивезеніспалені заздалегідь