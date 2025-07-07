Удар РФ по ТЦК у Кременчуці: у приміщенні нікого не було, а документи вивезли заздалегідь, - речник Полтавського ТЦК Істомін

Внаслідок атаки по ТЦК у Кременчуці ніхто із військових не постраждав. У той момент у приміщенні ніхто не перебував, а документи вивезли заздалегіть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

"Найголовніше те, що цілі наші люди. Вони виконують свої обов'язки в інтересах оборони України на новому місці. Звичайно ж, будуть певні затримки, незручності, паузи у роботі деяких напрямків, але критично це на комплектування Сил оборони України не вплине", - повідомив Роман Істомін.

Приміщення Кременчуцького районного ТЦК та СП атакували ударними БпЛА. За словами речника, ще до удару із будівлі частково встигли вивезти документи та майно.

"Загалом вже можна констатувати той факт, що за старими, відомими ворогу, місцями дислокації ТЦК та СП Полтавської області особового складу як військового, так і цивільного і матеріальних засобів вже не лишилося. Ми розуміємо, що це може ускладнити зручність нашої роботи для громадян, але безпека нашого особового складу для нас у пріоритеті", - додав речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ТЦК Львівщини посилили заходи безпеки, - ЗМІ