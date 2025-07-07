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Новини Удари РФ по ТЦК
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Удар РФ по ТЦК у Кременчуці: у приміщенні нікого не було, а документи вивезли заздалегідь, - речник Полтавського ТЦК Істомін

Роман Істомін про удар по ТЦК у Кременчуці

Внаслідок атаки по ТЦК у Кременчуці ніхто із військових не постраждав. У той момент у приміщенні ніхто не перебував, а документи вивезли заздалегіть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

"Найголовніше те, що цілі наші люди. Вони виконують свої обов'язки в інтересах оборони України на новому місці. Звичайно ж, будуть певні затримки, незручності, паузи у роботі деяких напрямків, але критично це на комплектування Сил оборони України не вплине", - повідомив Роман Істомін.

Приміщення Кременчуцького районного ТЦК та СП атакували ударними БпЛА. За словами речника, ще до удару із будівлі частково встигли вивезти документи та майно.

"Загалом вже можна констатувати той факт, що за старими, відомими ворогу, місцями дислокації ТЦК та СП Полтавської області особового складу як військового, так і цивільного і матеріальних засобів вже не лишилося. Ми розуміємо, що це може ускладнити зручність нашої роботи для громадян, але безпека нашого особового складу для нас у пріоритеті", - додав речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ТЦК Львівщини посилили заходи безпеки, - ЗМІ

Автор: 

Кременчук (316) ТЦК та СП (700) Полтавська область (1177) Кременчуцький район (35)


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Топ коментарі
+14
вони тепер кінці своєї ,,діяльності,, кожного дня підчищають,як заправські криминальники с довгим стажем
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07.07.2025 13:13 Відповісти
+7
Мабуть перфокарти

У мене є ідея.

Молодці, оперативно спрацювали! Люди живі - це саме головне

Я би поміркував над придбанням автобусів, переобладнаних в приймальні та кабінети. Автобус зупиняється, до нього "запрошують" громадянина. Він заходить, а в автобусі одразу: і начальник, і лікар сидить з обладнанням, і речник і сейф стоїть. І навіть біотуалет. Автобус не буде мати постійного місця перебування. І назвати можна так, щоб ніхто не здогадався. Наприклад: "Автобус незламності". "Робін Гуд". "Чорний Плащ", або інші назви. Не дякуйте
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07.07.2025 13:23 Відповісти
+7
мало того.
за пару годин, ти з броньованого перетворюєшся на "у розшуку".
і, тут головне як найшвидше переправити до полігону.
все, акти закриті. премія нарахована.
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07.07.2025 13:26 Відповісти
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Знали заздалегідь, ну тепер будуть як цигани мабуть кочувати!
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07.07.2025 13:10 Відповісти
вони тепер кінці своєї ,,діяльності,, кожного дня підчищають,як заправські криминальники с довгим стажем
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07.07.2025 13:13 Відповісти
якшо укр ТЦК не подобається тоді дочекаєтесь московитьсяких військоматів. Там питати не будуть. Зразу на фронт на Польшу
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07.07.2025 14:34 Відповісти
Скажи подоляку, щоб тобі нову методичку видав. Ця вже не працює. "Рідних" тцкунів українці вже ненавидять більше, ніж московитських.
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07.07.2025 14:41 Відповісти
Зіграли на випередження
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07.07.2025 13:11 Відповісти
бо кацапи прості як двері їхніх воєнкоматів - їх можна програмувати на три хода наперед
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07.07.2025 13:15 Відповісти
Кацапи тупі, але влада і військові два роки гигикали з Арестовичем. А тепер ніхто не знає, що робити з "шахедами". Мабуть ви підкажете
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07.07.2025 13:19 Відповісти
нєнє! над арєстовічем не можна гигикати. можна, або любити, або заздрити!

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07.07.2025 13:29 Відповісти
Йой! Най буде...
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07.07.2025 13:42 Відповісти
удари радистів по ТЦК це зрив мобілізації та прорив нашої оборони

кацапській боти, фас про людоловів та чорні бусики !

.
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07.07.2025 13:13 Відповісти
так що, удари русні по тцк то позитив? поясніть
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07.07.2025 13:28 Відповісти
тут, дуже складний вибір.
або дрон прилітає у підстанцію і нема світла і води, або в тцк.
погодьтеся, вибір "не очевидний"?
але, зелені дегенерати мародери домоглися свого. весь негатив не на зе!поца, який відповідальний за цей бєзпрєдєл, а на биков з тцк.
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07.07.2025 13:34 Відповісти
Це в будь-якому випадку трагедія, бо влучання по тцк відбуваються в містах, поряд з іншими людьми.
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07.07.2025 13:37 Відповісти
до речі, про загиблих тцкашників не пишуть. а загиблі цивільні є.
як так?
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07.07.2025 13:39 Відповісти
прям як зебоба в командировці і прильоти по країні,вроді і зв'зку нема,а прилітає таки
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07.07.2025 14:42 Відповісти
Не зовсім так. Зелена шантрапа створила банди цепних псів ТЦКунів, які створені для дії конвеєру смерті українців. Так, все, що творится в Україні лягає на узурпатора зеленського і його братву.
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07.07.2025 14:00 Відповісти
Зелена шантрапа тцкунів не створювала і ніякої влади над ними не має. "Узурпатор" зеленський всього лиш блазень.
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07.07.2025 14:45 Відповісти
Так не зе!поц забиває українців до смерті в підвалах тцк. Це роблять ті самі бики.
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07.07.2025 14:43 Відповісти
В моєму коменті, який успішно "зник" такого не було, нащо вигадувати?
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07.07.2025 13:35 Відповісти
Не було, але мені просто цікаво було запитати у вас.
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07.07.2025 13:39 Відповісти
Знаєте, я навіть задовольню вашу цікавість, хоча питання зовсім недоречне - ні не позитив.
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07.07.2025 13:44 Відповісти
Радистка Кет, це ти?
ета правал...
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07.07.2025 13:26 Відповісти
То х#йло з нашими тцкашниками в долі, що навіть свої шахеди по їх приміщеннях запускає ? Абсурд дописів тих, що боїться бусифікаторів-людоловів ніколи не впаде. Так тримати.
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07.07.2025 13:22 Відповісти
Спитайте у Борисова, з ким він в долі. А також, в принципі, будь-якого начальника будь-якого ТЦК.
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07.07.2025 13:28 Відповісти
Слухайте, я ані краплі ну сумніваюся, що серед високопосадовців тцк та влк повно хабарників, тому що багато наших мужніх громадян готові навіть по $5-10к за надувне гумове коло через Тису платити. "Попит народжує пропозицію". Але в даному випадку шахеди прилетіли у тцк, а дехто розповідає, що так самі тцкашники замітають сліди. Хіба це не абсурд ?
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07.07.2025 13:45 Відповісти
Жаль може хоча б Кремень звільнивсь від цих гестаповців.
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07.07.2025 13:17 Відповісти
Про які документи іде мова, якщо все оцифровано і інформація зберігається на серверах?
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07.07.2025 13:18 Відповісти
Мабуть перфокарти

У мене є ідея.

Молодці, оперативно спрацювали! Люди живі - це саме головне

Я би поміркував над придбанням автобусів, переобладнаних в приймальні та кабінети. Автобус зупиняється, до нього "запрошують" громадянина. Він заходить, а в автобусі одразу: і начальник, і лікар сидить з обладнанням, і речник і сейф стоїть. І навіть біотуалет. Автобус не буде мати постійного місця перебування. І назвати можна так, щоб ніхто не здогадався. Наприклад: "Автобус незламності". "Робін Гуд". "Чорний Плащ", або інші назви. Не дякуйте
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07.07.2025 13:23 Відповісти
Судя по их методам работы с гражданами, им традиционно стоит использовать фургоны с надписью "Хлеб".
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07.07.2025 14:06 Відповісти
Ще штук десять товчків поставити і називати їх просто туалети.Добре що й персонал вже є.
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07.07.2025 15:11 Відповісти
мало того.
за пару годин, ти з броньованого перетворюєшся на "у розшуку".
і, тут головне як найшвидше переправити до полігону.
все, акти закриті. премія нарахована.
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07.07.2025 13:26 Відповісти
До того ж - "у розшуку за адмінпорушення". Юристи аплодують стоячи.
Конституція, аби мала руки, теж аплодувала б.
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07.07.2025 13:31 Відповісти
ТЦК попередили агенти зі стану ворога куди прилетить шахед. А чому людей не попереджають, в який черговий будинок буде приліт?
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07.07.2025 13:22 Відповісти
новий клас мільйонерів отримує удар з неочікуваного боку!
чи підірве, це нову імперію мародерів.
слідкуємо в наступних звітах про атаки.
до речі, а чому не збивають? звідки впевненість, що саме в тцк прилетить, а не в житловий будинок?
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07.07.2025 13:23 Відповісти
А чи не допомагає русня тцк цими обстрілами ховати кінці в воду? Спробуй потім доведи факти хабарництва, бусифікації, викрадення і утримання людей коли приміщення тецека з усіма документами і речовими доказами "фсьо".
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07.07.2025 13:30 Відповісти
Про що мова, коли розслідування по справі Борисова слідчі ДБР завершили рік тому. І що?
У нас своїх, вітчизняних "помічників" - хоч греблю гати.
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07.07.2025 13:34 Відповісти
В рриміщенні нікого не було..документи вивезені спалені заздалегідь
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07.07.2025 13:35 Відповісти
Харе фуфло гнати
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07.07.2025 13:46 Відповісти
Таке враження, що зеленні зачищають злочини ТЦКунів. Їх даже не спиняє смерть людей.
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07.07.2025 13:53 Відповісти
"зручність нашої роботи для громадян" - )))
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07.07.2025 14:23 Відповісти
 
 